Сильнейшее нашествие комаров зафиксировали в нескольких регионах России
Причина — снежная и холодная зима, которая была идеальной для этих насекомых
26 мая 2026, 15:32, ИА Амител
В нескольких регионах России фиксируется сильнейшее нашествие комаров и клещей, сообщает Shot.
«Причина — снежная и холодная зима, которая была идеальной для выживания и дальнейшего развития кровососущих», — говорится в сообщении.
Самое большое число насекомых фиксируют в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях.
Клещи же активизировались в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. За последнюю неделю число укусов выросло на 45 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае клещей в 2026 году станет больше из-за обилия снега. Значительный снежный покров надежно защитил их от промерзания.
Что касается комаров, то в Алтайском крае, как указали эксперты, пока не видно предпосылок для массового нашествия. Для размножения этим насекомым нужна теплая пресная стоячая вода, а в горных условиях края найти ее непросто. Кроме того, комары не склонны к дальним миграциям, так что вторжения из других регионов тоже маловероятны.
20:02:51 26-05-2026
Это боевые комары!