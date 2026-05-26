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Сильнейшее нашествие комаров зафиксировали в нескольких регионах России

Причина — снежная и холодная зима, которая была идеальной для этих насекомых

26 мая 2026, 15:32, ИА Амител

Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В нескольких регионах России фиксируется сильнейшее нашествие комаров и клещей, сообщает Shot.

«Причина — снежная и холодная зима, которая была идеальной для выживания и дальнейшего развития кровососущих», — говорится в сообщении.

Самое большое число насекомых фиксируют в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях.

Клещи же активизировались в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. За последнюю неделю число укусов выросло на 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае клещей в 2026 году станет больше из-за обилия снега. Значительный снежный покров надежно защитил их от промерзания.

Что касается комаров, то в Алтайском крае, как указали эксперты, пока не видно предпосылок для массового нашествия. Для размножения этим насекомым нужна теплая пресная стоячая вода, а в горных условиях края найти ее непросто. Кроме того, комары не склонны к дальним миграциям, так что вторжения из других регионов тоже маловероятны.

Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 1

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Александр

20:02:51 26-05-2026

Это боевые комары!

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