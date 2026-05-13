Биолог рассказала, почему комаров в Барнауле этим летом может быть меньше обычного

На численность насекомых повлияли слабый разлив Оби и прохладная погода

13 мая 2026, 08:14, ИА Амител

Человек спасается от комаров / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Этим летом комаров в Барнауле может оказаться меньше, чем год назад. На ситуацию повлиял слабый разлив Оби и отсутствие большого количества стоячей воды, необходимой насекомым для размножения. Об этом рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.

Разлив Оби оказался небольшим

По словам специалиста, в майские праздники она выезжала в пойму Оби рядом с Барнаулом и обратила внимание, что река в этом году разлилась незначительно.

«На праздничных выходных мы выезжали в пойму Оби в районе Барнаула — в этом году река не сильно разлилась. Поэтому временных стоячих водоемов, столь любимых комарами и необходимых им для размножения, практически нет. Это хороший знак для людей — возможно, комаров будет не так много, как в прошлом году», — приводит пресс-служба АлтГУ слова Татьяны Антоненко.

Она добавила, что прохладная погода также может положительно повлиять на ситуацию.

«Если холодная погода продержится неделю или две, то ситуация будет еще более позитивной. Это касается жителей Барнаула», — пояснила эксперт.

При этом жителям территорий, которые пострадали от подтоплений этой весной, повезло меньше.

«Тем, кто живет в районах, подвергшихся подтоплению этой весной, повезло меньше. Большое количество луж приведет к увеличению численности комаров в этих местах», — подчеркнула Татьяна Антоненко.

Как защититься от комаров

Чтобы сократить количество насекомых на дачном участке или рядом с частным домом, специалист советует убирать места, где комары могут размножаться. Для этого нужно чаще менять воду в бассейнах, накрывать емкости и баки с водой, а также избавляться от луж.

Кроме того, комаров привлекают тепло, пот и углекислый газ. Поэтому чаще всего они атакуют людей, которые активно двигаются и потеют. Эксперт рекомендует использовать репелленты с содержанием ДЭТА не менее 28%. Если концентрация вещества ниже, средство может оказаться малоэффективным.