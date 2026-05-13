Биолог рассказала, почему комаров в Барнауле этим летом может быть меньше обычного
На численность насекомых повлияли слабый разлив Оби и прохладная погода
13 мая 2026, 08:14, ИА Амител
Этим летом комаров в Барнауле может оказаться меньше, чем год назад. На ситуацию повлиял слабый разлив Оби и отсутствие большого количества стоячей воды, необходимой насекомым для размножения. Об этом рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.
Разлив Оби оказался небольшим
По словам специалиста, в майские праздники она выезжала в пойму Оби рядом с Барнаулом и обратила внимание, что река в этом году разлилась незначительно.
«На праздничных выходных мы выезжали в пойму Оби в районе Барнаула — в этом году река не сильно разлилась. Поэтому временных стоячих водоемов, столь любимых комарами и необходимых им для размножения, практически нет. Это хороший знак для людей — возможно, комаров будет не так много, как в прошлом году», — приводит пресс-служба АлтГУ слова Татьяны Антоненко.
Она добавила, что прохладная погода также может положительно повлиять на ситуацию.
«Если холодная погода продержится неделю или две, то ситуация будет еще более позитивной. Это касается жителей Барнаула», — пояснила эксперт.
При этом жителям территорий, которые пострадали от подтоплений этой весной, повезло меньше.
«Тем, кто живет в районах, подвергшихся подтоплению этой весной, повезло меньше. Большое количество луж приведет к увеличению численности комаров в этих местах», — подчеркнула Татьяна Антоненко.
Как защититься от комаров
Чтобы сократить количество насекомых на дачном участке или рядом с частным домом, специалист советует убирать места, где комары могут размножаться. Для этого нужно чаще менять воду в бассейнах, накрывать емкости и баки с водой, а также избавляться от луж.
Кроме того, комаров привлекают тепло, пот и углекислый газ. Поэтому чаще всего они атакуют людей, которые активно двигаются и потеют. Эксперт рекомендует использовать репелленты с содержанием ДЭТА не менее 28%. Если концентрация вещества ниже, средство может оказаться малоэффективным.
08:31:34 13-05-2026
жаль.. очень хотелось
08:36:57 13-05-2026
Улетай, комар Евгений!
08:45:55 13-05-2026
Надеюсь биолог ошибается, и комаров будет намного больше, чем в прошлом году!!! 🤪
09:01:25 13-05-2026
Но но но, скоро по другому заговорят. Будут объяснять почему комаров много. Классика.
09:06:24 13-05-2026
а говорят есть боевые комары, их в лабораториях соседней стоаны выращивают
09:14:53 13-05-2026
Так-то паводок только начинается, то что было - это первая волна. И сколько будет воды одному Богу известно. Вторая волна, как правило, больше первой. Биолог блин.
09:26:26 13-05-2026
картинку как с меня рисовали в 2011 годе.
09:34:56 13-05-2026
Уже жрут.
09:40:27 13-05-2026
Гость (09:34:56 13-05-2026) Уже жрут.... будьте оптимистом - в июне и первой половине июля самое оно у нас.
а пока - наедайте жирок.
10:30:15 13-05-2026
Musik (09:40:27 13-05-2026) а пока - наедайте жирок... если бы они пили жирок.. цены бы им не было!
11:15:48 13-05-2026
Значит будет много, последнее время не один прогноз не сбылся.
11:16:35 13-05-2026
Раньше же про комаров какая-то Комарова рассказывала. Верните её! Или озвучьте и её мнение!
11:40:03 13-05-2026
Пойдут дождики - будут комарики. Не пойдут-не будет.. Комары это ерунда. Мошкара вот это плохо...
16:41:53 13-05-2026
заморозки, не будет комаров этих
06:19:14 14-05-2026
Гость (16:41:53 13-05-2026) заморозки, не будет комаров этих... ... будут другие