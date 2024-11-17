Цены на мандарины в России вырастут в декабре

Причина заключается в проблемах с логистикой

17 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/458983

В декабре ожидается значительное повышение цен на мандарины, как минимум в полтора раза.

По информации журналистов, причиной удорожания являются проблемы с логистикой. Оптовики везут их из Турции, Ирана, Грузии, Китая, Абхазии, Египта и Марокко. Однако в этом году многие из них решили перенаправить поставки в Европу, что привело к сбоям в нашей стране.

По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года в Россию было доставлено 617,3 тысячи тонн мандаринов, а в 2023-м – 504,4 тысячи тонн. Египет и Китай увеличили объем поставок в два раза, а из ЮАР прибыло на 29,6% больше мандаринов (в 2024-м – 58,2 тысячи тонн, в 2023-м – 44,9 тысячи тонн).

Mash отмечает, что рост цен уже заметен. В 2023 году килограмм мандаринов на оптовом рынке стоил 60-90 рублей, а в 2024 году цена выросла до 100-150 рублей. При этом иранские фрукты сейчас стоят в магазинах от 170 рублей за килограмм, а марокканские – по 250 рублей. По прогнозам специалистов, в декабре цены вырастут еще минимум на 50 рублей.