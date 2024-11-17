Резкого роста цен на икру не ожидают в России

Это может привести к снижению продаж

17 ноября 2024, 14:52, ИА Амител

Икра / Фото: pxhere.com/ru/photo/1162190

В преддверии новогодних праздников маловероятно значительное повышение цен на красную икру в России, так как это может привести к снижению продаж. По словам Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, праздничный спрос в розничной торговле не оказывает существенного влияния на отпускные цены рыбаков.

"Отпускные цены на икру имеют сезонный характер, связанный с периодом добычи лосося. В начале сезона (июнь-июль) икра стоит дороже всего, затем цены выравниваются и начинают снижаться перед началом нового сезона. Обычно цены на икру снижаются в конце первого квартала года", – сообщил Зверев в интервью ТАСС.

По его мнению, повышение цен в розничной торговле и оптовом сегменте в преддверии Нового года может быть вызвано ажиотажным спросом, который в условиях текущей инфляции и доходов населения вызывает сомнения.

Зверев также отметил, что рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников может привести к снижению продаж. По его словам, это понимают как ретейлеры, так и оптовики.

Эксперт подчеркнул, что физического дефицита красной икры в России не будет. По его оценкам, из улова 2024 года будет произведено около 11-12 тысяч тонн лососевой икры, что соответствует среднегодовому потреблению.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов выразил обеспокоенность ростом цен на красную икру в стране, отметив, что это не соответствует имеющимся запасам деликатеса.