Резкого роста цен на икру не ожидают в России
Это может привести к снижению продаж
17 ноября 2024, 14:52, ИА Амител
В преддверии новогодних праздников маловероятно значительное повышение цен на красную икру в России, так как это может привести к снижению продаж. По словам Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, праздничный спрос в розничной торговле не оказывает существенного влияния на отпускные цены рыбаков.
"Отпускные цены на икру имеют сезонный характер, связанный с периодом добычи лосося. В начале сезона (июнь-июль) икра стоит дороже всего, затем цены выравниваются и начинают снижаться перед началом нового сезона. Обычно цены на икру снижаются в конце первого квартала года", – сообщил Зверев в интервью ТАСС.
По его мнению, повышение цен в розничной торговле и оптовом сегменте в преддверии Нового года может быть вызвано ажиотажным спросом, который в условиях текущей инфляции и доходов населения вызывает сомнения.
Зверев также отметил, что рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников может привести к снижению продаж. По его словам, это понимают как ретейлеры, так и оптовики.
Эксперт подчеркнул, что физического дефицита красной икры в России не будет. По его оценкам, из улова 2024 года будет произведено около 11-12 тысяч тонн лососевой икры, что соответствует среднегодовому потреблению.
Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов выразил обеспокоенность ростом цен на красную икру в стране, отметив, что это не соответствует имеющимся запасам деликатеса.
16:22:10 17-11-2024
Повышение будет неожиданным)
06:22:41 18-11-2024
Гость (16:22:10 17-11-2024) Повышение будет неожиданным)... И та необходимость четко будет доказана "экспертами" нам, россиянам, которых эти "эксперды" считают лохами. Нашли, чем успокаивать или пугать.Она и так раза в два уже поднялась(цена).А мы просто не будем её покупать.Жизнь прожили без икры, проживем и остатки жизни без неё. " Пусть всегда будет водка, колбаса и селёдка, хлеб,лучок и картошка и солёненький гриб...",как пелось в шуточной неофициальной песне песне советского времени.
08:17:36 18-11-2024
а она, родимая, и не знает, что резкого скачка цен не будет, она как скакала, так и скачет и никак не может остановиться... ну вот такая она, икра, проказница, обожает скакать
11:06:25 18-11-2024
Да куда уж выше то? Вы цену видели? В выходные были на рынке. Посмотрели, облизнулись и дальше пошли.