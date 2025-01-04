Предоставить декларацию 3-НДФЛ нужно не позднее 30 апреля 2025 года

04 января 2025, 07:40, ИА Амител

Пачка денег/ Фото: фотобанк amic.ru

Декларационная кампания стартовала в Алтайском крае с 1 января 2025 года. Жителям региона нужно будет отчитаться о доходах, полученных в 2024 году. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

Отчитаться о доходах нужно в случаях, если:

гражданин продал недвижимость, которая находится в собственности меньше минимального срока владения;

получил дорогие подарки не от близких родственников;

выиграл в лотерею до 15 тыс. рублей;

сдавал в аренду имущество или получал доход от зарубежных источников;

также декларировать нужно доходы предпринимателей, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, которые занимаются частной практикой.

Кроме того, нужно подать декларацию, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган. Если агент представил в ФНС информацию о сумме неудержанного налога, то налоговый орган направит плательщику уведомление, по которому нужно уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.

"Срок по представлению декларации 3-НДФЛ – не позднее 30 апреля 2025 года. Однако на граждан, заявляющих налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные при покупке жилья, инвестиционные), эти сроки не распространяются. Они могут представить декларацию в любое время в течение года", – отметила и.о. начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ольга Воронина.

Оплатить исчисленный налог нужно до 15 июля 2025 года.

В управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю пояснили, что удобнее всего представить декларацию через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица", так как в сервисе есть функции автоматического предзаполнения налоговой декларации и расчета налога на доходы физических лиц на основе введенных данных. Это сокращает время и финансовые затраты налогоплательщика. Также передача данных через личный кабинет безопасна и защищена электронной подписью. Кроме того, подать декларацию можно, лично посетив налоговую инфекцию и МФЦ.