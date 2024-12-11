Большинство жителей Алтая вовремя уплатили имущественные налоги за 2023 год

В должниках остались менее трети налогоплательщиков

11 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Российские рубли / Источник фото: amic.ru

Управление ФНС России по Алтайскому краю подвело предварительные итоги кампании по уплате имущественных налогов за 2023 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство налогоплательщиков перевели средства в срок – не позднее 2 декабря.

По данным алтайского ФНС, на 4 декабря жители региона заплатили 3,14 млрд рублей – 73,3% от всей исчисленной суммы на землю, транспорт и имущество. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 5%.

Активнее всего налог платили автомобилисты: они перечислили 1,6 млрд рублей. Налога на имущество физлиц уплачено на 1,1 млрд рублей, а налога на землю – 428 млн рублей. При этом в ФНС подчеркивают, что транспортный налог поступает в бюджет края – средства идут на содержание дорог. Земельный налог и налог на имущество физических лиц перечисляются в муниципальные бюджеты городских округов и поселений и являются одним из источников финансирования программ благоустройства территорий и развития социальной сферы.

Также в этом году жители Алтайского края впервые уплатили налог на доходы с банковских вкладов. Их поступило в федеральный бюджет на сумму 426 млн рублей – 94,6% от начисленной суммы платежей.

Все неуплаченные в срок налоги с 3 декабря перешли в разряд задолженности. Она растет ежедневно за счет начисления пеней. По предварительным данным, число должников увеличилось до 530 тысяч жителей – показатель вырос на 216 тысяч человек. Задолженность составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1,1 млрд – это долг по транспортному налогу.

В региональном УФНС призвали как можно скорее оплачивать долги по налогам. Руководитель ведомства Алексей Легостаев отметил, что в ближайшее время налоговики начнут рассылать требования об уплате.

"В случае его неисполнения мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Это повлечет дополнительные траты для должника, поскольку тогда ему, помимо самого долга и пеней, придется оплатить еще исполнительный сбор и судебные издержки", – добавил он.

После получения судебного акта налоговая служба направит документ в организацию, которая выплачивает человеку зарплату, стипендию или пенсию. В таком случае часть доходов должника используют для погашения обязательств. Кроме того, налоговики могут обратиться к приставам, которые имеют право арестовать имущество и взыскать задолженность.