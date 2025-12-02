НОВОСТИОбщество

02 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: социальные сети
В Сети бурно обсуждают скандал, разразившийся вокруг народной артистки России Ларисы Долиной. Певица продала свою квартиру в Москве 34-летней Полине Лурье, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина отсудила свое право собственности на жилье, но деньги Лурье не вернула. Общественность всколыхнула судьба покупательницы, которая осталась без квартиры и огромной суммы.

Кто такая Полина Лурье, которая попала в скандал с Ларисой Долиной, и как она оспаривает решение суда – в материале amic.ru.

1

Что известно о Полине Лурье, которая купила квартиру у Ларисы Долиной?

Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Кроме нее супруги воспитывали еще троих детей: дочь Татьяну, а также сыновей Николая и Степана.

В 2007 году Лурье поступила в МГУ имени Ломоносова, а в 2012-м окончила его по специальности "Социология". Как выяснили СМИ, она уже длительное время работает в компании  "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов.

В 2024 году Лурье стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью.

Как выяснили СМИ, Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье, который работает в той же компании "КАДФло". У него также есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.

2

Как Лурье попала в скандал с Долиной?

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники за 112 млн рублей 34-летней Полине Лурье. Позже певица объявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб. Со слов артистки, они убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Долина обратилась в полицию и подала судебный иск, в котором потребовала признать сделку недействительной и вернуть квартиру в ее собственность.
Однако Лурье утверждала, что покупка была добросовестной: она лично встречалась с певицей и даже не подозревала о какой-либо афере. Со слов Полины, она нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее и внесла задаток, а затем заключила предварительный и основной договоры купли-продажи. Когда Долина обратилась к правоохранителям, отказалась отдавать ключи и освобождать квартиру, Лурье подала встречный судебный иск. Она потребовала выселить из жилья артистку, ее дочь и внучку.  
3

Как Полина Лурье борется за квартиру в суде?

28 марта 2025 года Хамовнический суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую у нее купила Полина Лурье. Позже это решение подтвердил Мосгорсуд и Второй кассационный суд Москвы. Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать покупательнице деньги за жилье.
Кроме того, суд отказался от двусторонней реституции – правила, по которому стороны обязуются вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть Долиной квартиру, а певице предстояло отдать ей деньги. Но в суде заявили, что Лурье должна взыскивать деньги с осужденных по делу мошенников: курьера Анжелы Цырульниковой, "дропов" Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы. То есть москвичка осталась без жилья и огромной суммы.
Лурье подала жалобу во Второй кассационный суд, однако он отклонил ее и оставил право собственности за артисткой. Светлана Свириденко, адвокат покупательницы, заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.
4

Вернет ли Лариса Долина деньги за квартиру Полине Лурье?

Верховный суд может поставить точку в этом скандале, рассказал юрист Иван Соловьев aif.ru. Он отметил, что дело могут направить на новое рассмотрение, и не исключил, что решения судов нижестоящих инстанций могут отменить. В то же время эксперт сомневается, что подобное решение действительно примут.

«А здесь правда и закон в том, что мы либо навсегда создаем прецедент, что, оказывается, можно гражданско-правовые сделки, несмотря ни на что, признавать недействительными. Это решение будет прецедентное. Поэтому я не думаю, что Верховный суд именно вот таким образом решит», – поделился своим мнением юрист.

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Дело Ларисы Долиной. Что известно о громком скандале с ее квартирой и "отмене" в соцсетях

Артистка отсудила свое ранее проданное жилье и не стала возвращать деньги покупателю
Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

18:26:07 02-12-2025

Если 94 процента жителей России против Долиной, то решение суда в любом случае будет политеческим- то есть, есть ли (останется ли) доверие суду (власти), которая может добросовестного приобретателя оставить без ничего или нет.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:33:47 02-12-2025

Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать покупательнице деньги за жилье.
Это что же за закон такой, который позволяет мошенничать последователям долиной? Бред бредовый. Чем покупатель виноват, что дура отдала деньги кому-то (даже если и правда отдала)? Дура отдала, а взыскивать неизвестно с кого почему покупатель должен? Где логика?

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:22 02-12-2025

гость (18:33:47 02-12-2025) Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать пок... Представьте себе ситуацию. "Умный покупатель" придумал схему, при которой отнимает квартиру (преимущественно у пожилых) и возвращает себе деньги. Имеет родственников за рубежом, владеет необходимыми технологиями для обработки жертвы. Когда выясняется, что не удалось завершить задуманное, устраивает травлю своей жертвы. Через дождливые каналы и всяких-яких ходоров.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:41:19 02-12-2025

Гость (19:55:22 02-12-2025) Представьте себе ситуацию. "Умный покупатель" придумал схему... Конечно это интересная версия,да вот только для нее требуется какая то доказательная база,а если ее нет она так и останется версией.В отличии от вашего высказывания у противоположной стороны есть документальные подтверждения на передачу денег и официальные документы на право собственности покупки и куда потом продавец вложил эти средства после завершения сделки покупателю знать не обязательно и даже не желательно

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:01 03-12-2025

Гость (19:55:22 02-12-2025) Представьте себе ситуацию. "Умный покупатель" придумал схему... на это есть следователи. Вот только в этом случае Лурье никто подозрений в связи с мошенниками не предъявляет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:09 02-12-2025

"В Государственной думе РФ рассматривают возможность награждения Ларисы Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости". Полный аут...или решение по делу принималось не совсем в суде.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
За что купил, за то продал.

21:35:55 02-12-2025

Говорят... Вся эта история оплачена и подстроена строительными корпорациями!...
Что бы оттолкнуть людей от вторички...!
Что бы все кинулись на новостройки...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:40:08 02-12-2025

Беззаконие. Долина под влиянием мошенников хотела перевести на их счет крупную сумму денег, для этого она осознанно выставила на продажу квартиру по рыночной стоимости и продала Лурье. Мошенники не принуждали Долину совершить сделку с Лурье, покупатель пришла по объявлению в свободном доступе, которое опубликовала Долина. На этом история с мошенничеством должна закончиться привлечением мошенников к уголовной ответственности и взыскании с них суммы материального и морального вреда, причиненного Долиной. Причем добросовестный покупатель? Факты упрямая вещь : Долина хотела продать квартиру и опубликовала заявление, покупатель уплатила ей всю затребованную сумму, сделка совершена. Долина должна освободить квартиру и требовать у полиции розыска и привлечения к ответственности мошенников, которым непонятно зачем отдала деньги. Иначе она сама выглядит мошенницей - продала квартиру без намерения ее передать покупателю. Как то так.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:51:05 02-12-2025

А долина передала деньги на спонсирование ВСУ?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:08 03-12-2025

Похожая ситуация: Банк дает деньги "Клиенту", Клиент передает мошеннику, поскольку мошенника не вычислить, виновен Банк.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

08:19:35 03-12-2025

Если имело место мошенничество,то это надо ещё доказать.И наказать мошенников.По моему всё здесь должно вернуться на первоначальную позицию.То есть артистка должна вернуть деньги покупательнице,если она не освобождает купленную у неё квартиру.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:14:43 03-12-2025

Акакий (08:19:35 03-12-2025) Если имело место мошенничество,то это надо ещё доказать.И на... Ну это так должно быть ,а у нас будет как кому то надо, который обладает нужным ресурсом

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:43 03-12-2025

Уот так уот, у простого работника есть 100+ лямов на квартиру. А говорят зарплаты низкие в стране

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:44:01 08-12-2025

Гость (10:51:43 03-12-2025) Уот так уот, у простого работника есть 100+ лямов на квартир... И что, у бывших губернаторов есть даже и миллиарды, а они в совбезы лезут. И ничего. Может, долина тоже купила эту квартиру смошенничав, мы же не знаем. Тут есть факт, его и надо рассматривать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий.

23:47:36 05-12-2025

Деньги то нашли? Куда делись около двухсот миллионов рублей (по словам Долиной)? Где потерялись следы денег? Куды смотрит милиция?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

04:07:59 06-12-2025

А мне кажется, что надо и с судами поразбираться. А то они тут типо ни при чем. С их попустительства заварилась вся ваша. Если бы они честно работали этого не произошло бы.

  3 Нравится
Ответить
