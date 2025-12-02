Москвичка, купившая у певицы квартиру, осталась без жилья и денег

02 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: социальные сети

В Сети бурно обсуждают скандал, разразившийся вокруг народной артистки России Ларисы Долиной. Певица продала свою квартиру в Москве 34-летней Полине Лурье, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина отсудила свое право собственности на жилье, но деньги Лурье не вернула. Общественность всколыхнула судьба покупательницы, которая осталась без квартиры и огромной суммы.

Кто такая Полина Лурье, которая попала в скандал с Ларисой Долиной, и как она оспаривает решение суда – в материале amic.ru.

1 Что известно о Полине Лурье, которая купила квартиру у Ларисы Долиной? Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Кроме нее супруги воспитывали еще троих детей: дочь Татьяну, а также сыновей Николая и Степана. В 2007 году Лурье поступила в МГУ имени Ломоносова, а в 2012-м окончила его по специальности "Социология". Как выяснили СМИ, она уже длительное время работает в компании "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов. В 2024 году Лурье стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью. Как выяснили СМИ, Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье, который работает в той же компании "КАДФло". У него также есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.

2 Как Лурье попала в скандал с Долиной? В августе 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники за 112 млн рублей 34-летней Полине Лурье. Позже певица объявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб. Со слов артистки, они убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Долина обратилась в полицию и подала судебный иск, в котором потребовала признать сделку недействительной и вернуть квартиру в ее собственность. Однако Лурье утверждала, что покупка была добросовестной: она лично встречалась с певицей и даже не подозревала о какой-либо афере. Со слов Полины, она нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее и внесла задаток, а затем заключила предварительный и основной договоры купли-продажи. Когда Долина обратилась к правоохранителям, отказалась отдавать ключи и освобождать квартиру, Лурье подала встречный судебный иск. Она потребовала выселить из жилья артистку, ее дочь и внучку.

3 Как Полина Лурье борется за квартиру в суде? 28 марта 2025 года Хамовнический суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую у нее купила Полина Лурье. Позже это решение подтвердил Мосгорсуд и Второй кассационный суд Москвы. Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать покупательнице деньги за жилье. Кроме того, суд отказался от двусторонней реституции – правила, по которому стороны обязуются вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть Долиной квартиру, а певице предстояло отдать ей деньги. Но в суде заявили, что Лурье должна взыскивать деньги с осужденных по делу мошенников: курьера Анжелы Цырульниковой, "дропов" Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы. То есть москвичка осталась без жилья и огромной суммы. Лурье подала жалобу во Второй кассационный суд, однако он отклонил ее и оставил право собственности за артисткой. Светлана Свириденко, адвокат покупательницы, заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.