Кто такая Полина Лурье, оказавшаяся в центре "квартирного" скандала с Ларисой Долиной?
Москвичка, купившая у певицы квартиру, осталась без жилья и денег
02 декабря 2025, 16:30, ИА Амител
В Сети бурно обсуждают скандал, разразившийся вокруг народной артистки России Ларисы Долиной. Певица продала свою квартиру в Москве 34-летней Полине Лурье, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина отсудила свое право собственности на жилье, но деньги Лурье не вернула. Общественность всколыхнула судьба покупательницы, которая осталась без квартиры и огромной суммы.
Кто такая Полина Лурье, которая попала в скандал с Ларисой Долиной, и как она оспаривает решение суда – в материале amic.ru.
Что известно о Полине Лурье, которая купила квартиру у Ларисы Долиной?
Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Кроме нее супруги воспитывали еще троих детей: дочь Татьяну, а также сыновей Николая и Степана.
В 2007 году Лурье поступила в МГУ имени Ломоносова, а в 2012-м окончила его по специальности "Социология". Как выяснили СМИ, она уже длительное время работает в компании "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов.
В 2024 году Лурье стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью.
Как выяснили СМИ, Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье, который работает в той же компании "КАДФло". У него также есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.
Как Лурье попала в скандал с Долиной?
Как Полина Лурье борется за квартиру в суде?
Вернет ли Лариса Долина деньги за квартиру Полине Лурье?
Верховный суд может поставить точку в этом скандале, рассказал юрист Иван Соловьев aif.ru. Он отметил, что дело могут направить на новое рассмотрение, и не исключил, что решения судов нижестоящих инстанций могут отменить. В то же время эксперт сомневается, что подобное решение действительно примут.
«А здесь правда и закон в том, что мы либо навсегда создаем прецедент, что, оказывается, можно гражданско-правовые сделки, несмотря ни на что, признавать недействительными. Это решение будет прецедентное. Поэтому я не думаю, что Верховный суд именно вот таким образом решит», – поделился своим мнением юрист.
18:26:07 02-12-2025
Если 94 процента жителей России против Долиной, то решение суда в любом случае будет политеческим- то есть, есть ли (останется ли) доверие суду (власти), которая может добросовестного приобретателя оставить без ничего или нет.
18:33:47 02-12-2025
Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать покупательнице деньги за жилье.
Это что же за закон такой, который позволяет мошенничать последователям долиной? Бред бредовый. Чем покупатель виноват, что дура отдала деньги кому-то (даже если и правда отдала)? Дура отдала, а взыскивать неизвестно с кого почему покупатель должен? Где логика?
19:55:22 02-12-2025
гость (18:33:47 02-12-2025) Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать пок... Представьте себе ситуацию. "Умный покупатель" придумал схему, при которой отнимает квартиру (преимущественно у пожилых) и возвращает себе деньги. Имеет родственников за рубежом, владеет необходимыми технологиями для обработки жертвы. Когда выясняется, что не удалось завершить задуманное, устраивает травлю своей жертвы. Через дождливые каналы и всяких-яких ходоров.
22:41:19 02-12-2025
Гость (19:55:22 02-12-2025) Представьте себе ситуацию. "Умный покупатель" придумал схему... Конечно это интересная версия,да вот только для нее требуется какая то доказательная база,а если ее нет она так и останется версией.В отличии от вашего высказывания у противоположной стороны есть документальные подтверждения на передачу денег и официальные документы на право собственности покупки и куда потом продавец вложил эти средства после завершения сделки покупателю знать не обязательно и даже не желательно
21:54:01 03-12-2025
Гость (19:55:22 02-12-2025) Представьте себе ситуацию. "Умный покупатель" придумал схему... на это есть следователи. Вот только в этом случае Лурье никто подозрений в связи с мошенниками не предъявляет
18:58:09 02-12-2025
"В Государственной думе РФ рассматривают возможность награждения Ларисы Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости". Полный аут...или решение по делу принималось не совсем в суде.
21:35:55 02-12-2025
Говорят... Вся эта история оплачена и подстроена строительными корпорациями!...
Что бы оттолкнуть людей от вторички...!
Что бы все кинулись на новостройки...
21:40:08 02-12-2025
Беззаконие. Долина под влиянием мошенников хотела перевести на их счет крупную сумму денег, для этого она осознанно выставила на продажу квартиру по рыночной стоимости и продала Лурье. Мошенники не принуждали Долину совершить сделку с Лурье, покупатель пришла по объявлению в свободном доступе, которое опубликовала Долина. На этом история с мошенничеством должна закончиться привлечением мошенников к уголовной ответственности и взыскании с них суммы материального и морального вреда, причиненного Долиной. Причем добросовестный покупатель? Факты упрямая вещь : Долина хотела продать квартиру и опубликовала заявление, покупатель уплатила ей всю затребованную сумму, сделка совершена. Долина должна освободить квартиру и требовать у полиции розыска и привлечения к ответственности мошенников, которым непонятно зачем отдала деньги. Иначе она сама выглядит мошенницей - продала квартиру без намерения ее передать покупателю. Как то так.
21:51:05 02-12-2025
А долина передала деньги на спонсирование ВСУ?
00:20:08 03-12-2025
Похожая ситуация: Банк дает деньги "Клиенту", Клиент передает мошеннику, поскольку мошенника не вычислить, виновен Банк.
08:19:35 03-12-2025
Если имело место мошенничество,то это надо ещё доказать.И наказать мошенников.По моему всё здесь должно вернуться на первоначальную позицию.То есть артистка должна вернуть деньги покупательнице,если она не освобождает купленную у неё квартиру.
10:14:43 03-12-2025
Акакий (08:19:35 03-12-2025) Если имело место мошенничество,то это надо ещё доказать.И на... Ну это так должно быть ,а у нас будет как кому то надо, который обладает нужным ресурсом
10:51:43 03-12-2025
Уот так уот, у простого работника есть 100+ лямов на квартиру. А говорят зарплаты низкие в стране
19:44:01 08-12-2025
Гость (10:51:43 03-12-2025) Уот так уот, у простого работника есть 100+ лямов на квартир... И что, у бывших губернаторов есть даже и миллиарды, а они в совбезы лезут. И ничего. Может, долина тоже купила эту квартиру смошенничав, мы же не знаем. Тут есть факт, его и надо рассматривать.
23:47:36 05-12-2025
Деньги то нашли? Куда делись около двухсот миллионов рублей (по словам Долиной)? Где потерялись следы денег? Куды смотрит милиция?
04:07:59 06-12-2025
А мне кажется, что надо и с судами поразбираться. А то они тут типо ни при чем. С их попустительства заварилась вся ваша. Если бы они честно работали этого не произошло бы.