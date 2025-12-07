Адвокат Свириденко: Лурье рассчитывает, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной

Долина ранее предлагала поэтапно вернуть деньги за спорную квартиру

07 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Адвокат Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что ее доверительница Полина Лурье рассчитывает добиться в Верховном суде признания сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной законной и вернуть себе жилье.

«Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», – подчеркнула она.

Заседание Верховного суда, который рассмотрит дело о квартире Долиной, назначено на 16 декабря.

В ноябре Второй кассационный суд подтвердил решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда, согласно которым квартира возвращается в собственность Долиной. Суд признал, что певица продала жилье под давлением мошенников. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули деньги, а ее иск был отклонен. После этого вокруг Долиной разгорелась волна критики – пользователи соцсетей и некоторые коллеги артистки заявили о своем несогласии с решениями, а сцены с народной артисткой России даже начали вырезать из новогодних телепрограмм. В Госдуме отметили, что теперь ее творческая биография будет восприниматься в контексте скандала с квартирой.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме, в которую попала. В эфире Первого канала она принесла извинения покупательнице и заявила, что намерена полностью вернуть средства. Однако, как отметила адвокат Лурье, предложенная схема возврата не учитывает инфляцию, компенсационные выплаты и не содержит конкретных сроков. По этой причине Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.