Адвокат Свириденко: Лурье рассчитывает, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной
Долина ранее предлагала поэтапно вернуть деньги за спорную квартиру
07 декабря 2025, 15:30, ИА Амител
Адвокат Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что ее доверительница Полина Лурье рассчитывает добиться в Верховном суде признания сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной законной и вернуть себе жилье.
«Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», – подчеркнула она.
Заседание Верховного суда, который рассмотрит дело о квартире Долиной, назначено на 16 декабря.
В ноябре Второй кассационный суд подтвердил решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда, согласно которым квартира возвращается в собственность Долиной. Суд признал, что певица продала жилье под давлением мошенников. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули деньги, а ее иск был отклонен. После этого вокруг Долиной разгорелась волна критики – пользователи соцсетей и некоторые коллеги артистки заявили о своем несогласии с решениями, а сцены с народной артисткой России даже начали вырезать из новогодних телепрограмм. В Госдуме отметили, что теперь ее творческая биография будет восприниматься в контексте скандала с квартирой.
5 декабря Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме, в которую попала. В эфире Первого канала она принесла извинения покупательнице и заявила, что намерена полностью вернуть средства. Однако, как отметила адвокат Лурье, предложенная схема возврата не учитывает инфляцию, компенсационные выплаты и не содержит конкретных сроков. По этой причине Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.
Что за бред Вы пишите? Долина обратилась с иском о признании договора купли-продажи недействительным. Первая и вторая инстанци сделали ошибку удовлетворив исковые требования. Верховный суд признает требования долиной незаконными и все. Лурье как была собственником после покупки квартиры так и останется после решения Верховного суда РФ. Следующий шаг Лурье будедт как раз для Долиной позорищем. Лурье подаст иск о выселении Долиной без предоставлния другого жилого помещения. После решения Верховного суда РФ Долиной лучше самой съехать по доброу по здорову чтобы не позориться дальше. Чтобы приставы не выносили ее вещи на улицу из Квартиры Лурье.
18:52:01 07-12-2025
Гость (15:39:38 07-12-2025) Что за бред Вы пишите? Долина обратилась с иском о признании... "будет как раз для Долиной позорищем. "? Долина печать поставила в решениях суда? Возможно, Верховный поступит иначе (в пользу Лурье или никому!), только с законами или с судьями что-то не так, очень интересно, увидим..
16:28:00 07-12-2025
пусть даже не мечтает
19:47:08 07-12-2025
Члены совета директоров акционерных обществ, либо начисляя оскорбительно мизерные "дивиденды", либо присваивая прибыль АО всю целиком, поголовно вынуждали и вынуждают акционеров продавать акции по бросовой цене (причём за ничтожную часть денег из их же ежегодных реинвестиций в якобы "развитие" собственности!). Почему бы в первую очередь эти сделки по "купле-продаже" не забраковать как беззаконные (в силу очевидного вымогательства), пересмотрев итоги "приватизации" в откровенно рейдерском стиле? Зачем отвлекать внимание на частный случай мошенничества то ли с одной, то ли с другой стороны в "квартирном" деле Долиной, упёрто открещиваясь от решения общего и несоизмеримо более важного вопроса - об ограблении народа во всероссийском масштабе, начатом в 90-ых гг ХХ века и продолжающемся до сих пор?