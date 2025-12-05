Ожидается, что в эфире Первого канала певица сделает важное заявление

05 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

Лариса Долина рассказала, что мошенники, которым она отдала деньги с продажи своей квартиры, следили не только за ней, но и за членами ее семьи. Этот фрагмент интервью артистки показали в анонсе спецвыпуска "Пусть говорят", который выйдет вечером 5 декабря. Также Долина рассказала, почему так долго молчала и никак не комментировала скандал, который разразился после решения суда вернуть ей жилье.

"Скрытая угроза"

В анонсе показали фрагмент, где Долина рассказывает один из пугающих эпизодов общения со злоумышленниками. Те дали понять, что следят не только за ней, но и за ее детьми.

«Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?'' Я говорю: ''Да''. Они мне говорят: ''Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними''», – рассказала она ведущему Дмитрию Борисову.

"Не понимала, как жить дальше"

Народная артистка РФ объяснила и свое долгое молчание. Она до сих пор никак не комментировала ни историю с мошенниками, ни решение суда оставить ей жилье, которое она продала москвичке Полине Лурье за 112 млн рублей.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия <...> дала подписку о неразглашении», – поделилась Долина. Напомним, история началась в 2024 году, когда Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье. Позднее выяснилось, что все деньги она перевела на "безопасный счет" мошенников, которые и подговорили ее оформить сделку. Певица обратилась в суд с требованием признать сделку несостоятельной, и правосудие встало на ее сторону. Причем суд не только решил оставить Лурье без купленного имущества, но и постановил, что деньги ей должна возвращать не Долина, а обманувшие ее мошенники. С тех пор в Сети поднялась волна ненависти в адрес певицы.

Ожидается, что в эфире "Пусть говорят" 5 декабря Лариса Долина не только расскажет всю историю в подробностях, но и "сделает важное заявление".