"Следили за детьми". Долина объяснила, почему долго молчала по поводу квартирного скандала
Ожидается, что в эфире Первого канала певица сделает важное заявление
05 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Лариса Долина рассказала, что мошенники, которым она отдала деньги с продажи своей квартиры, следили не только за ней, но и за членами ее семьи. Этот фрагмент интервью артистки показали в анонсе спецвыпуска "Пусть говорят", который выйдет вечером 5 декабря. Также Долина рассказала, почему так долго молчала и никак не комментировала скандал, который разразился после решения суда вернуть ей жилье.
"Скрытая угроза"
В анонсе показали фрагмент, где Долина рассказывает один из пугающих эпизодов общения со злоумышленниками. Те дали понять, что следят не только за ней, но и за ее детьми.
«Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?'' Я говорю: ''Да''. Они мне говорят: ''Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними''», – рассказала она ведущему Дмитрию Борисову.
"Не понимала, как жить дальше"
Народная артистка РФ объяснила и свое долгое молчание. Она до сих пор никак не комментировала ни историю с мошенниками, ни решение суда оставить ей жилье, которое она продала москвичке Полине Лурье за 112 млн рублей.
«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия <...> дала подписку о неразглашении», – поделилась Долина. Напомним, история началась в 2024 году, когда Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье. Позднее выяснилось, что все деньги она перевела на "безопасный счет" мошенников, которые и подговорили ее оформить сделку. Певица обратилась в суд с требованием признать сделку несостоятельной, и правосудие встало на ее сторону. Причем суд не только решил оставить Лурье без купленного имущества, но и постановил, что деньги ей должна возвращать не Долина, а обманувшие ее мошенники. С тех пор в Сети поднялась волна ненависти в адрес певицы.
Ожидается, что в эфире "Пусть говорят" 5 декабря Лариса Долина не только расскажет всю историю в подробностях, но и "сделает важное заявление".
16:15:29 05-12-2025
Сплошное враньё. Если ей угрожали,то причем тут мошенничество?
16:35:08 05-12-2025
Неужели скажет, что она сразу хотела и вернёт деньги покупательнице! Если такое произойдёт, то будет означать одно, что боги порешавшие её вопрос, очень жидко сходили в собственные штаны из-за адекватной реакции общества, на которое они привыкли не обращать внимания. А спешку с эфиром можно объяснить 11-12-дневной подготовкой "общественного" мнения к Решению ВС и общению всевышнего со своим народом, где скорее всего тоже будут заранее подготовленные вопрос и ответ на эту тему.
17:02:23 05-12-2025
это все понятно, но почему вся страна должна страдать из-за того что с ней произошло. Ни купить, ни продать невозможно теперь.
17:14:20 05-12-2025
Чем больше скрываем, тем больше кривотолков, слухов и маразма.. Или с той же безопасностью, каждый в своей норке боится, поэтому и мошенники вольготно себя ведут, в мутной омуте..
17:20:26 05-12-2025
С её возможностями купиться на "безопасный счёт"? А где её люди на зарплате: юристы, охрана и все остальные? И, если она получила деньги и сама передала их мошенникам, почему покупатель должен оставаться ни с чем?
17:28:45 05-12-2025
Какие-то глупые отмазки, причем тут покупатель ее квартиры, почему он то остался крайним в данной ситуации ?
17:51:07 05-12-2025
Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше.
Да некогда тебе было. Моталась с выступлениями. Пусть расскажет сколько заработала за это время, уж точно больше, чем стоит её квартира. Если бы не резонанс и не отказ людей ходить на её смотрины под фанеру. то и не вылезла бы. Щаз ей юристы насочиняют как надо жалость вызвать да только этой хапуге уже нормальные люди не поверят. Стыдобища и позор ей! Противно.
18:03:09 05-12-2025
Если перечислила мошенникам на Украину, то почему ещё не в тюрьме? За поддержку ВСУ.