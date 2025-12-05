Долиной предложили вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в рассрочку на три года

Покупательница элитной квартиры в Москве отказалась от графика платежей, назвав его неразумным

05 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Выступление Ларисы Долиной / кадр из эфира Первого канала

Предложение певицы Ларисы Долиной решить спор о московской квартире мировым соглашением адвокаты покупательницы назвали "кабальным". Артистка готова вернуть Полине Лурье 112 млн рублей, но равными платежами в течение более трех лет, пишет РИА Новости.

«Спустя полтора года судебных разбирательств нам предлагают условия, которые сводят на нет сам факт решения дела миром», – заявила адвокат Светлана Свириденко.

По ее словам, Лурье считает график неразумным, учитывая доходы и недвижимость Долиной. Ранее покупательница уже предлагала певице соглашение, по которому та получает квартиру, а Лурье – деньги, но получила отказ.

Напомним, певица продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина сказала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице. В итоге Лурье осталась без квартиры и денег.

Ранее сообщалось, что Долина выступит в эфире Первого канала с важным заявлением. Ожидается, что в программе "Пусть говорят" она расскажет свою версию событий.