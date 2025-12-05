Долиной предложили вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в рассрочку на три года
Покупательница элитной квартиры в Москве отказалась от графика платежей, назвав его неразумным
05 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
Предложение певицы Ларисы Долиной решить спор о московской квартире мировым соглашением адвокаты покупательницы назвали "кабальным". Артистка готова вернуть Полине Лурье 112 млн рублей, но равными платежами в течение более трех лет, пишет РИА Новости.
«Спустя полтора года судебных разбирательств нам предлагают условия, которые сводят на нет сам факт решения дела миром», – заявила адвокат Светлана Свириденко.
По ее словам, Лурье считает график неразумным, учитывая доходы и недвижимость Долиной. Ранее покупательница уже предлагала певице соглашение, по которому та получает квартиру, а Лурье – деньги, но получила отказ.
Напомним, певица продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина сказала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице. В итоге Лурье осталась без квартиры и денег.
Ранее сообщалось, что Долина выступит в эфире Первого канала с важным заявлением. Ожидается, что в программе "Пусть говорят" она расскажет свою версию событий.
19:36:43 05-12-2025
Сара Кудельман городит очередной замут ?
20:20:27 05-12-2025
Ну тогда пусть три года покупательница там поживëт!
20:51:03 05-12-2025
она сама бы дала рассрочку на три года при продаже? с бабкой же кучкой рассчитались.
и за три года много воды утечет, в банкротство свалится и все, велком в реестр кредиторов, а там песня долгая, примерно до китайской пасхи.
21:02:15 05-12-2025
Продажный суд делает из мухи слона...
21:14:20 05-12-2025
Покупательная способность денег через три года сильно изменится. Нужно отдавать квартиру, тем более, жильё не единственное.