Медики бьют тревогу. Популярный у зумеров напиток бабл-ти медленно убивает здоровье
В напитке содержится повышенное количество свинца
24 октября 2025, 08:45, ИА Амител
Популярный во всем мире напиток бабл-ти, который многие считают безобидным лакомством, на деле может представлять серьезную угрозу здоровью. Об этом сообщает издание The Conversation, ссылаясь на данные расследования Consumer Reports.
Исследователи обнаружили, что в напитке содержится повышенное количество свинца. Опасность заключается и в шариках тапиоки, которые делают из крахмала маниоки – корнеплода, способного активно впитывать тяжелые металлы из почвы. При регулярном употреблении таких ингредиентов у человека может нарушаться работа желудка, вплоть до его закупорки.
Медики отмечают, что подобные вещества способны вызывать боли в животе, тошноту и рвоту. Особенно сильно это сказывается на людях с замедленным пищеварением. Дополнительный вред наносит гуаровая камедь – добавка, из-за которой у любителей напитка нередко возникают запоры.
Врачи предупреждают, что злоупотребление бабл-ти может негативно сказаться и на почках. Медики на Тайване сообщили, что только за прошлый год им пришлось удалить более 300 камней из почек у 20-летней девушки, которая вместо воды постоянно пила этот сладкий напиток.
Ранее сообщалось, что школьники по всей России начали жаловаться на расстройство желудка после употребления популярного китайского снека латяо – острого соевого мяса, набравшего популярность в соцсетях.
08:55:03 24-10-2025
Запретите его как запретили интернет в городе
В чём проблемы то ?
Спасёте местных зумеров
08:58:54 24-10-2025
Под вейп то самое оно
Тут бабл ти , там пар со вкусом бубльгум
Что ещё детишкам нужно
09:07:27 24-10-2025
может представлять серьезную угрозу здоровью -- зато парни потом смогут откосить по здоровью
09:28:49 24-10-2025
Гость (09:07:27 24-10-2025) может представлять серьезную угрозу здоровью -- зато парни п... Стандарты здоровья меняются. Я вот двадцать лет был не годен к прохождению службы. А вот уже два года как годен)
09:59:20 24-10-2025
Гость (09:28:49 24-10-2025) Стандарты здоровья меняются. Я вот двадцать лет был не годен... Придется ещё что-нибудь отрезать.