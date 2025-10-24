Медики бьют тревогу. Популярный у зумеров напиток бабл-ти медленно убивает здоровье

В напитке содержится повышенное количество свинца

24 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Девушка пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Популярный во всем мире напиток бабл-ти, который многие считают безобидным лакомством, на деле может представлять серьезную угрозу здоровью. Об этом сообщает издание The Conversation, ссылаясь на данные расследования Consumer Reports.

Исследователи обнаружили, что в напитке содержится повышенное количество свинца. Опасность заключается и в шариках тапиоки, которые делают из крахмала маниоки – корнеплода, способного активно впитывать тяжелые металлы из почвы. При регулярном употреблении таких ингредиентов у человека может нарушаться работа желудка, вплоть до его закупорки.

Медики отмечают, что подобные вещества способны вызывать боли в животе, тошноту и рвоту. Особенно сильно это сказывается на людях с замедленным пищеварением. Дополнительный вред наносит гуаровая камедь – добавка, из-за которой у любителей напитка нередко возникают запоры.

Врачи предупреждают, что злоупотребление бабл-ти может негативно сказаться и на почках. Медики на Тайване сообщили, что только за прошлый год им пришлось удалить более 300 камней из почек у 20-летней девушки, которая вместо воды постоянно пила этот сладкий напиток.

