Сколько участников СВО и их детей поступили в ведущие алтайские вузы в 2025 году?

Участники СВО и их дети с 2023 года поступают по специальной квоте, которая составляет 10% от общего числа бюджетных мест

01 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Алтайский государственный технический университет / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Более 370 участников СВО и их детей поступили в главные вузы Алтайского края в 2025 году по отдельной квоте. Об этом amic.ru рассказали в университетах региона.

Куда поступали участники СВО и их дети?

Самым популярным учебным заведением у военных и их детей стал Алтайский госуниверситет – туда поступило 13 участников СВО и 108 детей военных. Последние были зачислены в каждый институт вуза, подчеркнули в АлтГУ.

19 участников СВО и 58 детей бойцов приняли в 2025 году в АлтГТУ. Вчерашние школьники поступали на направления: "Программная инженерия", "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность" и другие.

В Алтайский педуниверситет зачислили пятерых участников СВО и 59 детей ветеранов спецоперации, а в Аграрный университет – 22 бывших солдат и 19 детей участников конфликта.

В Медицинский госуниверситет (АГМУ) по отдельной квоте приняли 66 детей ветеранов боевых действий. При этом в 2024 году в вуз поступили 24 таких ребенка.

«Участников СВО среди зачисленных у нас нет. Но в вуз поступил 31 ребенок участника СВО, а также 19 детей погибших или раненых на спецоперации бойцов. Остальные зачисленные по квоте – дети ветеранов боевых действий. Наиболее востребованными специальностями для бывших военных и их детей стали лечебное дело, педиатрия и стоматология», – пояснили в медицинском университете.

Аграрный университет в Барнауле / Фото: amic.ru

Кроме того, в алтайском филиале РАНХиГС будут обучаться семь детей бойцов спецоперации, сами бывшие солдаты туда не подавали документы.

В Алтайском институте культуры (АГИК), краевом филиале Финансового университета и в Барнаульском юридическом институте (БЮИ) оперативно amic.ru информацию по поступившим участникам СВО и их детям не предоставили.

Что за квота действует для участников СВО?

Для участников СВО и их детей предусмотрена отдельная квота на поступление в вузы на бюджетное отделение на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Квота составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Поступают солдаты и их дети по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний и конкурируют только с такими же льготниками. Также по квоте участники СВО и члены их семей могут бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов.

В рамках отдельной квоты без вступительных испытаний (за исключением вступительных экзаменов творческой и/или профессиональной направленности) могут поступить: Герои России и их дети; солдаты, награжденные тремя орденами Мужества, и их дети; а также сыновья и дочери погибших и раненых участников СВО. Дети военных поступают по своему выбору на базе внутренних экзаменов или на основе результатов ЕГЭ.