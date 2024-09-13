До +17, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 13 сентября

В утренние часы ожидается туман

13 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по югу пройдут небольшие дожди.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.