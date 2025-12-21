До 500 тысяч рублей в месяц начали зарабатывать таксисты в России

Речь идет о водителях, работающих по тарифу "комфорт плюс"

21 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru, "Амител"

В 2025 году профессия таксиста вновь оказалась в числе самых обсуждаемых из-за разброса доходов – от вполне средних до по-настоящему рекордных. По словам основателя одного из таксопарков Станислава Еговцева, в пиковые месяцы отдельным водителям удавалось зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц. Об этом он рассказал "Российской газете".

По его оценке, около пятой части водителей в таксопарке стабильно получают от 250 до 400 тысяч рублей ежемесячно. Максимальные показатели были зафиксированы в ноябре и декабре, когда некоторые таксисты вышли на доход в 450–500 тысяч рублей. Речь идет о водителях, работающих по тарифу "комфорт плюс", где спрос особенно высок в определенные часы.

Еговцев пояснил, что высокий доход напрямую связан с режимом работы. Наиболее результативные водители выходят на линию в периоды максимального спроса: рано утром – с пяти до полудня и вечером – с четырех часов до полуночи. При таком графике за неделю, по его словам, можно заработать от 60 до 90 тысяч рублей. Даже новички, утверждает эксперт, уже в первые месяцы выходят на доход в 120–150 тысяч рублей, а через несколько месяцев многие превышают планку в 200 тысяч.

«При этом другие специалисты рынка оценивают ситуацию более сдержанно. Генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева отмечает, что средняя зарплата таксистов в 2025 году составила около 63,5 тысячи рублей. Наиболее выгодные предложения работодатели размещали осенью – в октябре и ноябре, когда средний уровень заявленного дохода достигал почти 85 тысяч рублей», – пишет издание.

Максимальные зарплаты, по данным сервиса, предлагаются водителям с личным автомобилем – до 150 тысяч рублей в месяц. Однако в таких случаях, как правило, не предусмотрены компенсации расходов на топливо, обслуживание машины и мойку, что существенно влияет на итоговый чистый доход.

