До 500 тысяч рублей в месяц начали зарабатывать таксисты в России
Речь идет о водителях, работающих по тарифу "комфорт плюс"
21 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
В 2025 году профессия таксиста вновь оказалась в числе самых обсуждаемых из-за разброса доходов – от вполне средних до по-настоящему рекордных. По словам основателя одного из таксопарков Станислава Еговцева, в пиковые месяцы отдельным водителям удавалось зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц. Об этом он рассказал "Российской газете".
По его оценке, около пятой части водителей в таксопарке стабильно получают от 250 до 400 тысяч рублей ежемесячно. Максимальные показатели были зафиксированы в ноябре и декабре, когда некоторые таксисты вышли на доход в 450–500 тысяч рублей. Речь идет о водителях, работающих по тарифу "комфорт плюс", где спрос особенно высок в определенные часы.
Еговцев пояснил, что высокий доход напрямую связан с режимом работы. Наиболее результативные водители выходят на линию в периоды максимального спроса: рано утром – с пяти до полудня и вечером – с четырех часов до полуночи. При таком графике за неделю, по его словам, можно заработать от 60 до 90 тысяч рублей. Даже новички, утверждает эксперт, уже в первые месяцы выходят на доход в 120–150 тысяч рублей, а через несколько месяцев многие превышают планку в 200 тысяч.
«При этом другие специалисты рынка оценивают ситуацию более сдержанно. Генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева отмечает, что средняя зарплата таксистов в 2025 году составила около 63,5 тысячи рублей. Наиболее выгодные предложения работодатели размещали осенью – в октябре и ноябре, когда средний уровень заявленного дохода достигал почти 85 тысяч рублей», – пишет издание.
Максимальные зарплаты, по данным сервиса, предлагаются водителям с личным автомобилем – до 150 тысяч рублей в месяц. Однако в таких случаях, как правило, не предусмотрены компенсации расходов на топливо, обслуживание машины и мойку, что существенно влияет на итоговый чистый доход.
Ранее сообщалось, что в Барнауле родители маленьких детей сталкиваются с проблемами при заказе такси – машины часто приезжают без детских удерживающих устройств, несмотря на заранее выбранные соответствующие опции в приложениях.
19:20:05 21-12-2025
ну теперича налогами даванут...
20:19:20 21-12-2025
Вот зачем всем рассказывать?! Ума нет!
20:31:02 21-12-2025
Ну все, налоговая будет драть таксистов, как кур.
22:11:08 21-12-2025
Гость (20:31:02 21-12-2025) Ну все, налоговая будет драть таксистов, как кур. ... Пусть с них дерут. А они с нас дерут - это ничего?
22:43:22 21-12-2025
Гость (22:11:08 21-12-2025) Пусть с них дерут. А они с нас дерут - это ничего? ... с вас теперь драть будут больше
23:49:18 21-12-2025
Гость (22:11:08 21-12-2025) Пусть с них дерут. А они с нас дерут - это ничего? ... еще раз такое скажете - и вас никто не повезет. Дерут с нее...ну пешком ходите, на велике, на ОТ. ишь что?!
04:30:36 22-12-2025
Гость (22:11:08 21-12-2025) Пусть с них дерут. А они с нас дерут - это ничего? ... Из того что они дерут по факту почти 50% забирает агрегатор (яндекс/максим/и т.д.)
Еще 20-30% это бензин и обслуживание которое приходится делать раз в месяц а не раз в пол года как обычные водители.
Остаётся 20-30%. Сюда надо заложить амортизацию, кап ремонт, налог 4% и отложить на случай больничного. Остаётся примерно 10% чистого заработка. С ваших 300-500р за поездку водителю на зарплату остаётся 30-50р
08:37:52 22-12-2025
Гость (04:30:36 22-12-2025) Из того что они дерут по факту почти 50% забирает агрегатор ... Ха - ха! За 300 - 500руб.сейчас провезут только 100метров
08:46:09 22-12-2025
Гость (04:30:36 22-12-2025) Из того что они дерут по факту почти 50% забирает агрегатор ... 10-25% агрегатор, а ГСМ и амортизация автомобиля займёт до 50% (в зависимости от времени года и авто), если брать тарифы Масима. Резину, подвеску бесплатно никто не сделает.
И останется, меньше половины от суммы уплаченной вами в доход водителю. А если ещё страховку с лицензией, то вообще за еду выходит. Вот потому и нет такси по утрам. Единственное, если кто едет по пути на работу, берут за такие деньги пассажиров.
23:07:26 21-12-2025
Гость (20:31:02 21-12-2025) Ну все, налоговая будет драть таксистов, как кур. ... а что, этих небожителей нельзя трогать? почему я со своей зарплаты плачу налоги и сборы, хотя она у меня в десятки раз меньше, а эти нет? кстати, когда кто- нибудь из них заболеет, лечить его будут и за мой счёт тоже.
07:26:53 22-12-2025
Элен без ребят (23:07:26 21-12-2025) а что, этих небожителей нельзя трогать? почему я со своей за... Попробуй порулить в такси, а потом сравни свою работу в "горячем цеху"?
20:34:57 21-12-2025
Наиболее результативные водители выходят на линию в периоды максимального спроса: рано утром – с пяти до полудня и вечером – с четырех часов до полуночи.
14 часов в сутки за рулем это опасно. И вообще, то у нас курьеры по 250 000 зарабатывают, то водители по 450 000р. Одни чиновники да депутаты нищие. Только если бы это было правдой про работяг, их давно задавили бы налогами. Да и зарабатывать не всегда означает чистый доход. И повторяю, нельзя за рулём быть 14 часов, они наверняка пользуются какими-то стимуляторами.
01:11:40 22-12-2025
вот так. (20:34:57 21-12-2025) Наиболее результативные водители выходят на линию в периоды ... Да не пропустит Яндекс ,если нет отдыха 6 часов,так что этот пункт явное враньё,или надо через день работать,каждый день не получится так работать
22:39:27 21-12-2025
Это лапша на ушах про заработок курьеров в 250.000 а таксистов в 500.000, запущенная Ящером такси, ящером доставка, ящером лавка, ящером еда, самокат, вкусвилл, Вайлдберриз. Так как Вайлдберриз сделал оплату курьеру 18-80 рублей за одну доставку это минус 60%, ящер лавка 60 рублей это минус 50%. Все это брехня с целью снизить оплату курьерам и таксистам
22:50:10 21-12-2025
Вранье, зарабатывает сервис на рекордной комиссии, а не водитель! Про это писари все время умалчивают, а должно быть наоборот, комиссия необоснованно высокая в яндексе и в максиме, на всем побирают, ндс списывают, услуги оператора, комиссию за открытую точку и т.д.. заработок 60к в неделю - это за минусом 25к сервису, уберите аренду 20к в неделю за комфорт + , топливо и посчитайте потом заработок
23:26:41 21-12-2025
500 грязью за 10-14 часов в сутки без выходных это очень мало. После вычета всех расходов на руки у такого трудоголика останется в лучшем случае 130 тыс это без полноценного сна, еды и отдыха.
И так подсчитаем. 500000-150000(комиссии Яндекса и парка)-70000 заправки и мойки, - 110000 (аренда автомобиля К+), -30000 р (налоги), -10000 (штрафы нарушения ПДД). Итого на руки у такого водителя остаётся 130 тыс р в месяц, при таком интенсивном графике работы, и это в Москве. В регионах походу водители только на еду себе работают. Короче не о чем работа. Нужно повышать тарифы. В 2025 году не может такси стоить дешевле 300 р в регионах и дешевле 500 р в Москве и СПБ.
08:42:29 22-12-2025
12345 (23:26:41 21-12-2025) 500 грязью за 10-14 часов в сутки без выходных это очень мал... Ничего себе вы жрёте! Пенсы на 20тыс.жрут и коммуналку оплачивают и на такси ездят на кладбище или больницу
00:30:07 22-12-2025
Где это таксисты зарабатывают по 500 000 руб. Я полгода работаю в такси и что то не у кого такого дохода не видел. Приведу пример. Я за день заработал 10000 руб. Из них Яндекс снял 3000 руб. 3600 за аренду машины 2000 заправка. Чистый доход 1400. Вот вам и 300000 за месяц. Если работать без выходных. Так что идите все в таксисты миллионерами будете.
20:18:13 22-12-2025
Александр (00:30:07 22-12-2025) Где это таксисты зарабатывают по 500 000 руб. Я полгода рабо... Так стоп, речь о комфорт плюс, и о своей машине, у нас есть коллега получает около 15-20 тысяч в день чистыми на комфорт плюс, еще чаевые, гоняет только по Москве, в целом поверю что реально заработать как пишут тут
00:32:09 22-12-2025
Это где ? В каком городе??? За десять часов надо зарабатывать около 17 т.р в час 1700₽ и это без выходных!!! И без расходов на проценты за заказы и на бензин!!!! А процент в Яндексе больше 20% за заказ плюс бензин около 10% и того 30%+1700=2200 в час без выходных!!! и перекуров !!! Автор ты рекламируеш такси??? Иди работай,а потом пиши!!!!!
00:34:31 22-12-2025
А всё ноют, митинги устраивают. Зажрались))
15:30:34 22-12-2025
Андрей (00:34:31 22-12-2025) А всё ноют, митинги устраивают. Зажрались))... Андрей,ложь тут только статья написана об этом . Вроде взрослый а в сказки веришь.
00:52:50 22-12-2025
А ничего, что это грязные деньги?! Из 500 000 вычтите комиссию Яндекса это 20% и налог это 4% + надо вычесть расходы на топливо, в среднем минимум 1500 в день, если человек работает на арене то это ещё 2500 в сутки. И того из 500 осталась только половина
01:29:55 22-12-2025
Что за бред,чистыми там если и выходит 200 работая по 14 часов месяц без выходных
03:54:31 22-12-2025
Почему вы не подчеркиваете нервы которые таксисты тратят на этих lux клиентов! Какие-то единицы заработали 500 в единичные случаи и всё! Афиша пошла! Что, что жиды хотят поднять проценты в такси
04:36:43 22-12-2025
Это Сказка или чей то сон, в общем Брехня!
04:41:46 22-12-2025
Поверил бы если сам не работал, с утра и до 1 ночи каждый день, по итогу чистыми в выходит после моек, топлива , аренды, перекуса, от силы 5 тысяч, а если прибавить то что бывают штрафы получается некоторые дни в минус
04:44:05 22-12-2025
Гость (20:31:02 21-12-2025) Ну все, налоговая будет драть таксистов, как кур. ... Их и так доят как надо броситъ тему что они гребут . бензин обслуживание налоги тех осмотр ы оператору плюс за связь .что у нас тому́ кто работает от слова раб нельзя чтобы жизнь медом казалось
04:50:18 22-12-2025
Всем привет.Нет таких доходов,это сказки.При хорошкм раскладе водитель может чистыми заработать от 90000 до 150000 рублей и то если сервис даст эту возможность.Чтобы сказанную сумму заработать водитель должен каждый день проехать около от200км до 500км за 6 или 12 часов,и чисто физически через определённый период он уже не выдержит такой нагрузки.Человек это не робот.Надо отталкиваться от реалий,а не домыслов.Как то так ребята.Сам работаю уже в этой сфере 8-ой год и каждый день.У сервиса всё сбалансированно,день отличается от другого,постоянства нет(.
05:08:44 22-12-2025
На тарифе к+ при аренде вкалывать надо во всю
Это клевета то что столько зарабатывают, тем более не вижу смысла вкалывать столько истощать себя , дни бывают разные сегодня больше 5к заработаешь чистыми завтра меньше
Тут учитывать надо расходы ,это аренда ,заправка , мойка , обед , штрафы и тд поэтому очень много всего
05:12:06 22-12-2025
Возьмём чисто арифметикой.Бак бензина 60 литров и проедем 600км.Эти же 600км в среднем умножим на 25 рублей и будет 15000 рублей.Это же расстояние поделим на два дня по 300км каждый день.Получается 7500 рублей в день,и отсюда минус 2000рублей бензина и минус 300 рублей мойка и ещё минус 1500 рублей амартизация авто т.к техника не вечная и когда то что то надо менять это по минимуму считаем потому что каждый месяц есть ТО более 10000 рублей это обязаловка.И что у нас остаётся в итоге 7500-2000-300-1500=3700×30=110000 рублей-вот она реальность.
05:13:29 22-12-2025
Екатерина Агаева права
09:01:53 22-12-2025
"Наши люди в булоШную на такси не ездят". Мне под восемьдесят и для меня этот мем, как путеводная звезда, а потому больницы с тетей доктор, аптеки, знахари и попы, это не мой профиль.
09:10:17 22-12-2025
Откуда такая информация о заработке??? Вы людям пух в глаза не кидайте, а для начало пообщайтесь с водителями, сколько уходит процентов сервису , налоги, обслуживание и т.д. а потом пишите статью.
10:28:16 22-12-2025
Не в целом если бы таксист не отдавал большую свою часть прибыли посреднику - таксопарку то так бы может и выходило бы... Но увы кампании завышают цены и дерут с клиента больше и больше. Кончится это тем что обычные водилы призадумаются. А если мол я пошлю все эти таксопарки и нелегально стану бомбить зарабатывая такие деньги и упс начнут подвозить... И цены пониже у них будут и никаких посредников
10:35:36 22-12-2025
Какая гнида это придумала? Яндекс?
12:23:13 22-12-2025
Раз в год квартиру покупать можно 5 лет 5 квартир.
12:42:34 22-12-2025
Не, так только депутаты могут да правительства в регионах. Вот и врут сами себе, что люди зарабатывают много. Только живут хорошо не эти люди , а те кто врёт.
13:23:22 22-12-2025
Да что вы за грязные пишите. Вы пишите сколько чистыми выходит у людей после всех комиссий и поборов от этих полмиллиона остаётся дай бог тысяч 100, Ито вряд-ли.
13:38:14 22-12-2025
Наглая Ложь!!!
15:47:39 22-12-2025
Гость (01:11:40 22-12-2025) Да не пропустит Яндекс ,если нет отдыха 6 часов,так что этот... Вы видимо не понимаете как это устроено😉? С утра вы начинаете работу на одном агрегаторе и катаете на нём до пресловутой блокировки по времени работы...а потом переходите на другой. Лично я работал и по 20 часов, о при этом спал в машине. Максимум, что заработал 128К чистыми
16:04:27 22-12-2025
Как то пробовал эту высокооплачиваемую профессию. За месяц "заработал" 252000р. Комиссия сервиса составила- 76470р. Налог самозанятого- 10100р. Аренда авто тарифа комфорт- 75000р. Топливо примерно-45000р. Мойки, шиномонтажи и примерно-4000р. Штрафы непомню. Итог-за 25 рабочих дней я заработал чистыми-41430р. А это 17 процентов от такой замечательной "высокой" зарплаты. Адский труд за копейки....
19:30:48 22-12-2025
Вячеслав (16:04:27 22-12-2025) Как то пробовал эту высокооплачиваемую профессию. За месяц "... В таком темпе работы максимум месяцок,а потом заляжешь!!((
19:29:27 22-12-2025
Да в таком режиме поработаешь месяц,ну два...ну,с большим натягом -три( если еще здоровье позволит!) , а потом ляжешь на неделю-другую и никаких денег не нужно будет...да и машина не выдержит-- ее постоянно ремонтировать нужно....
Так что,эти сказочки пускай своим детям на ночь рассказывают,кто так пишет!!!!!👎👎👎👎🤣🤣🤣🤣
20:24:11 22-12-2025
Статья бредовая!!! Статья отстой, для поднятия либидо какого-то таксопарка (возможно всех платформ таксопарка). Многие не таксуют уже, так как не выгодно! И такими статьями пытаются привлечь молодежь (типо рули да рули, что такого...) чистыми в час будет не больше 400 рублей (в провинции, в городах до 800 тыс населения).
21:30:45 22-12-2025
Что какие 500 тысяч 🤣 с 6 утра до 12 ночи 5000 т рублей чистыми ели зарабатываешь, это 150 т в месяц, максимум без выходных 2 месяца поработаешь и все , заработал 3000т + геморрой, бессонница, отсутствие аппетита, нервозность, общая усталость организма.
21:31:57 22-12-2025
А что депутаты пересели на такси комфорт+ что у них так заработок взлетел
03:17:52 23-12-2025
Сейчас клоуны начитаются и побегут одни в такси других доставку а Яша будет руки потирать
06:12:20 23-12-2025
Работаю в такси год. Будет через 5 дней. За это время тоже много всего перепробовал. Многие видимо в к+ не работали.
Яндекс берет 25 %, если поставить мой район от 1 до 9 % к 25. Налог 4%.
За смену выкатываешь от 300 до 550 км. Это в среднем 30 литров бензина - 2000 рублей, штрафы появляются, если катаешь больше 8-10 часов, потому что устаешь и уже знаки не особо замечаешь, а яндекс тупит с предупреждением поворотов (разметка) и скорости. В среднем можно в неделю огрести около 7000 штрафов. Это по божески. Если светофор желтый например не проскочил (7500 р.). Таксопарки берут от 0 до 5,5 процентов. От этого зависит сумма аренды машины. И конечно пресловутая аренда машины от 280 до 3600 в день. А еще нужно кофейку пару тройку раз попить за смену по 270-320 рублей и поесть рублей на 600 хотя бы один раз. Вот и считайте расходы на арендованной машине.
Зарабатывать в такси сложно, но сложно и уж точно не 500000 рублей, а от 60 до 200 000. Но это адский труд, который не каждому по здоровью! Но зато кредит потом взять можно любой. Вопрос только в том, как отдавать!)) 🤔
12:49:50 25-12-2025
Очередной фейк, сами пойдите поработайте, ведь почти у каждого есть машина. Нет? В аренду возьмите. Потом поговорим..) Насколько Вас хватит.