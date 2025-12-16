Назван регион с самыми низкими ценами на такси
Самыми высокими ценами отметился север страны
16 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
Согласно исследованию Единой межведомственной информационно-статистической системы, опубликованному РИА Новости, Ингушетия лидирует среди российских регионов с наиболее доступными ценами на услуги такси.
Стоимость одного километра пути здесь составляет всего 17,86 рубля. Для сравнения: средний показатель по России равен 47,5 рубля за километр.
В число регионов с самыми низкими тарифами также входят Липецкая, Брянская, Омская и Тверская области. Самые дорогие поездки на такси зафиксированы в Ненецком автономном округе, где километр обойдется пассажиру в 170 рублей. Значения, близкие к этому, наблюдаются в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.
16:58:03 16-12-2025
Я думал о.Врангеля. Там нет дорог, такси на белом медведе в одну сторону.
17:08:42 16-12-2025
в Ненецком автономном округе, где километр обойдется пассажиру в 170 рублей. Значения, близкие к этому, наблюдаются в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах --- г. Барнаул, Алтайский край - утром и вечером 182 примерно, плюс/минус.
17:43:33 16-12-2025
В "максим" смотрел - поездка из Новоалтайска (церковь), в Барнаул (Телефонная-Георгия Исакова) 22 км приложение показывает 500р(после 21:00 смотрел-450), 22,7р за 1км(20,4р ночью) Хотят запретить это такси. В "яндекс" посмотрел - 809р выходит 36,7р за 1км. А по городу Б. цены ни чуть не ниже, за меньшее расстояние. Цены на вызов берутся из воздуха - дорогой телефон +150р, пробки +150, мало машин, ещё 150, и т. д. и т. п. Не сервис, а выманиваение денег.
18:37:53 16-12-2025
Не таксист (17:43:33 16-12-2025) В "максим" смотрел - поездка из Новоалтайска (церковь), в Ба... Загугли сколько автосервис сейчас стоит. Просто масло поменять.
06:23:30 17-12-2025
Гость (18:37:53 16-12-2025) Загугли сколько автосервис сейчас стоит. Просто масло поменя... Я в курсе сколько стоит сервис, сам авто любитель, и работал в такси. Я писал не про это. Цены поднимаются на все изменения от идеальной ситуации (солнечная летняя погода, новая бетонная дорога, ни едининого автомобиля на пути следования, клиент с телефоном нокия 3310, куча свободных машин), и при этом у клиента одна цена (при оплате через приложение картой) со всеми завышениями, а у таксиста другая, из идеальной ситуации. при этом оператор ещё забирает свои 13-25% от суммы заказа.