Самыми высокими ценами отметился север страны

16 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru, "Амител"

Согласно исследованию Единой межведомственной информационно-статистической системы, опубликованному РИА Новости, Ингушетия лидирует среди российских регионов с наиболее доступными ценами на услуги такси.

Стоимость одного километра пути здесь составляет всего 17,86 рубля. Для сравнения: средний показатель по России равен 47,5 рубля за километр.

В число регионов с самыми низкими тарифами также входят Липецкая, Брянская, Омская и Тверская области. Самые дорогие поездки на такси зафиксированы в Ненецком автономном округе, где километр обойдется пассажиру в 170 рублей. Значения, близкие к этому, наблюдаются в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.