Жительница Барнаула пожаловалась, что в городе сложно уехать на такси с маленькими детьми
Водители приезжают без автокресел
15 декабря 2025, 11:15, ИА Амител
В Барнауле родители маленьких детей сталкиваются с проблемами при заказе такси – машины часто приезжают без детских удерживающих устройств, несмотря на заранее выбранные соответствующие опции в приложениях.
Об этом рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Оксана. По ее словам, ситуация повторяется регулярно: при оформлении заказа указывается категория "дети от 1 до 7 лет", дополнительно прописывается возраст ребенка – два года, однако водители приезжают без автокресел.
В день обращения женщина дважды не смогла воспользоваться услугами такси. Сначала она заказала поездку через сервис "Максим", заранее отметив, что едет с ребенком. Водитель прибыл без кресла и, сославшись на его отсутствие, уехал. Аналогичная ситуация произошла и с такси "Город": после уточнения возраста ребенка автомобиль также приехал без удерживающего устройства.
В итоге поездки так и не состоялись. По словам горожанки, перевозка детей без специальных устройств небезопасна и противоречит действующим правилам дорожного движения. Она считает, что ситуация требует внимания контролирующих органов и дополнительной проверки работы служб такси, чтобы заявленные в приложениях условия действительно соблюдались.
Оксана отмечает, что такси нередко остается единственным способом передвижения по городу с маленьким ребенком, и этот способ должен быть не только удобным, но и безопасным.
Ранее сообщалось, что таксопарки начали удаленно отключать машины из-за долгов водителей. Система нужна, прежде всего, для защиты владельцев автомобилей от недобросовестных арендаторов.
11:29:35 15-12-2025
Скоро вообще не будут возить детей, если поправки примут. Штрафы от 25 000 до 200 000 руб. В зависимости от статуса водителя или организации......
11:43:57 15-12-2025
Спасибо депутатам. спят и видят как сделать жизнь лучше..... но не нашу.
А потом спрашивают, а че у нас народ не рожает? Со школами проблема, с садиками проблема, с болльницами проблема, теперь еще и не уехать с детьми никуда. супер же. все условия, а че бы не рожать то....
11:48:47 15-12-2025
как эти водители вообще принимают заказы? зная,,,,,,. что нужно кресло, а у них - нет его!!!
11:58:04 15-12-2025
статья заказная
оксана пусть машину купит себе или на трамвае шурует по больницам
01:40:48 16-12-2025
Гость (11:58:04 15-12-2025) статья заказнаяоксана пусть машину купит себе или на тра... я езжу на комфорт+ с ребенком, там всегда есть кресла и прочее
12:21:49 15-12-2025
Ещё пенсионный возраст приплитите. Мол бабубуши и дедушки ещё пять лет не смогут с детьми посидеть, поэтому не рожают.