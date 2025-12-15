Жительница Барнаула пожаловалась, что в городе сложно уехать на такси с маленькими детьми

Водители приезжают без автокресел

15 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Барнауле родители маленьких детей сталкиваются с проблемами при заказе такси – машины часто приезжают без детских удерживающих устройств, несмотря на заранее выбранные соответствующие опции в приложениях.

Об этом рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Оксана. По ее словам, ситуация повторяется регулярно: при оформлении заказа указывается категория "дети от 1 до 7 лет", дополнительно прописывается возраст ребенка – два года, однако водители приезжают без автокресел.

В день обращения женщина дважды не смогла воспользоваться услугами такси. Сначала она заказала поездку через сервис "Максим", заранее отметив, что едет с ребенком. Водитель прибыл без кресла и, сославшись на его отсутствие, уехал. Аналогичная ситуация произошла и с такси "Город": после уточнения возраста ребенка автомобиль также приехал без удерживающего устройства.

В итоге поездки так и не состоялись. По словам горожанки, перевозка детей без специальных устройств небезопасна и противоречит действующим правилам дорожного движения. Она считает, что ситуация требует внимания контролирующих органов и дополнительной проверки работы служб такси, чтобы заявленные в приложениях условия действительно соблюдались.

Оксана отмечает, что такси нередко остается единственным способом передвижения по городу с маленьким ребенком, и этот способ должен быть не только удобным, но и безопасным.

