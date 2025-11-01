Количество телефонных номеров на одного человека ограничат, а наследников будут предупреждать о долгах умершего

Ближе к концу года в силу вступает не так много важных инициатив: самые громкие законы обычно начинают действовать в начале года. Тем не менее в ноябре появится несколько нововведений, которые изменят жизнь миллионов россиян. Так, в ряде случаев долги по налогам смогут списывать с банковских карт без решения суда. А количество SIM-карт на одного человека строго ограничат: лишние могут отключить.

1 Долги взыщут без суда С 1 ноября налоговые задолженности в России разрешат взыскивать безо всякого решения суда. Впрочем, налоговики получат такое право не во всех случаях. Во-первых, нововведение касается только неоспариваемых долгов, когда сам факт и сумма не вызывают сомнений, а должник не отправил в ФНС никаких возражений. Во-вторых, речь идет лишь о тех налогах, которые входят в 3-НДФЛ, а также о транспортном и имущественном. Ранее для взыскания таких долгов налоговая служба обращалась в суд. Теперь же требование об уплате долга направят сразу должнику. У него будет месяц, чтобы оспорить факт задолженности или сумму. Если этого не произошло, ФНС получит право самостоятельно взыскать деньги через шесть месяцев. Новые правила касаются лишь физических лиц и самозанятых. Взыскать средства смогут не только с дебетового, но и с инвестиционного счета. Кроме того, взыскание смогут обратить на электронные кошельки, вклады в драгметаллах и цифровые рубли. А если средств окажется недостаточно, приставы могут изъять имущество. Подробнее о том, с кого теперь ФНС сможет взыскать долги без суда и как этого избежать, читайте в нашем материале

2 Контроль за SIM-картами С 1 ноября также начнет действовать нашумевший закон, вводящий строгие правила оформления SIM-карт. Теперь одному владельцу разрешат одновременно иметь не более 20 телефонных номеров – при этом неважно, какого они оператора. Лишние "симки" при этом заблокируют. Напомним, с 1 апреля заключить договор об оказании услуг связи можно лишь при предъявлении паспорта или с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, Единой биометрической системы или через портал госуслуг. Если вы оформляли SIM-карту, никак не подтверждая свою личность, с 1 ноября ее также могут заблокировать. Так что россиянам стоит тщательно проверить, какие именно телефонные номера на них оформлены и все ли из них подтверждены. Самый простой способ сделать это – "Госуслуги": там есть отдельный раздел "SIM-карты". Другой вариант – прийти с документами в офис вашего мобильного оператора. Закон призван уменьшить количество фиктивных телефонных номеров, которые нередко используют мошенники.

3 Нотариусы начнут предупреждать наследников о долгах Нотариусы с 24 ноября получат доступ к кредитным историям умерших. Если у человека остались непогашенные займы, теперь он должен будет обязательно сообщить об этом наследникам. Дело в том, что наследство не всегда может сыграть в плюс: если у наследодателя остались долги, они лягут бременем на наследников. Так что теперь у людей будет больше информации, чтобы принять решение, соглашаться ли на наследство. При этом сам порядок наследования никак не изменится.

4 Государственная авиация С 26 ноября вступят в силу изменения в Воздушный кодекс: там четче пропишут понятие государственной авиации. Таковой будет считаться авиация, которую используют: федеральные органы исполнительной власти;

Следственный комитет;

госкорпорация "Роскосмос";

другие организации, использующие гражданские самолеты для выполнения государственных функций и решения государственных задач. Также прописаны и меры федерального надзора за сферой государственной авиации. Они касаются структуры системы обеспечения безопасности, задач и прав специалистов органов безопасности полетов, а также порядка их взаимодействия. Ничего масштабного изменения в себе не несут: власти лишь залатали некоторые пробелы в законодательстве. Ранее строгие надзорные правила действовали лишь для гражданской авиации: теперь их официально распространили и на государственную.

5 Новые правила для брокеров С 5 ноября брокеры в России должны будут осуществлять свою профессиональную деятельность по новым правилам. Прежде всего, проверять квалификацию этих специалистов и оценивать их профессиональный уровень будут по строгим стандартам Центробанка. Кроме того, брокеров обяжут предупреждать клиентов обо всех финансовых рисках, подробно рассказывая детали всех операций, а также в кратчайшие сроки реагировать на обращения и жалобы. В том числе с 5 ноября запрещается навязывать дополнительные финансовые инструменты, в которых клиент ничего не понимает.

6 Все больше товаров для маркировки С 1 ноября расширяется перечень продукции, которая подлежит обязательной маркировке в рамках системы "Честный знак". Теперь QR-коды будут наносить на растительные масла, удобрения в потребительской упаковке и некоторые корма для животных. Кроме того, стартует пилотный проект по маркировке промышленного оборудования. Эксперимент продлится до августа 2026-го: в его рамках будут маркировать газопоршневые и синхронные генераторы, двигатели внутреннего сгорания и подшипники. Напомним, нанесение QR-кода позволяет покупателю отследить весь путь каждой единицы товара от конвейерной ленты до магазина. Кроме того, считав метку в приложении, можно увидеть, из чего изготовлена продукция.