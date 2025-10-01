Пенсия цифровыми рублями и кредитные каникулы. Что изменится в жизни россиян в октябре
Военным и силовикам повысят оклады, а микрофинансовым организациям разрешат выдавать ипотеки
01 октября 2025, 06:40, ИА Амител
В октябре начнут действовать несколько законов, которые коснутся огромного количества россиян. Прежде всего, речь идет о повышении окладов военнослужащих. Кроме того, больше получать станут некоторые бюджетники. Другие инициативы, вступающие в силу, касаются банковской сферы.
Зарплаты военных и бюджетников
С 1 октября у части россиян вырастут зарплаты. В первую очередь, речь идет о военнослужащих и приравненных к ним категориях: сотрудниках МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Оклады таких работников будут проиндексированы на 7,6%.
Кроме того, с октября будет проведена индексация зарплат некоторых бюджетников. Это касается сотрудников, которые получают зарплату непосредственно из федерального бюджета. Как правило, это те, кто трудится:
-
в федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждениях;
-
в федеральных государственных органах;
-
в воинских частях на гражданских должностях;
-
в учреждениях федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
Их зарплаты также вырастут на 7,6%.
Кредитные каникулы
Малый и средний бизнес, а также самозанятые, у которых есть непогашенные займы, смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы. Это срок до шести месяцев, в течение которого все платежи приостановят, а штрафы за просрочки назначаться не будут.
Воспользоваться каникулами можно будет только для кредитов, оформленных после 1 марта 2024 года. Еще одно важное условие – отсутствие просрочек длительностью более месяца. Лимиты по сумме кредита отличаются: для самозанятых – 10 млн рублей, для микропредприятий – 60 млн рублей, для малого бизнеса – 400 млн рублей, а для среднего бизнеса – миллиард рублей.
При этом некоторым предпринимателям возможность оформить кредитные каникулы не дадут: речь идет о банках, страховых компаниях, игорных заведениях и ломбардах. Есть и другие требования – заемщик не должен быть в стадии банкротства или реструктуризации, а также по нему не должно быть судебных решений о взыскании задолженности.
Страхование вкладов
С 30 октября поменяются правила страхования средств на безотзывных вкладах сроком от трех лет. Так называют вклады, которые человек вносит на счет без возможности снять их раньше определенного срока. Взамен на это он получает повышенную процентную ставку.
Сейчас сумма, которая защищена государством, составляет 1,4 млн рублей. С 30 октября ее размер удвоят: он составит 2,8 млн рублей. Это значит, что если банк вдруг обанкротится, эта сумма будет гарантированно возвращена вкладчику. Для остальных видов вкладов размер застрахованной суммы останется прежним – 1,4 млн рублей.
Пенсии и пособия цифровыми рублями
С 1 октября по всей России начнется поэтапное внедрение цифрового рубля. С этого дня у россиян появится возможность получать в этой валюте часть социальных выплат. Речь идет о детских пособиях, выплатах по беременности, матподдержке малоимущих и пенсий по старости или инвалидности.
Подчеркиваем: получать выплаты в цифровых рублях вовсе не обязательно. Человек сам решит, в какой валюте ему будут перечислять средства. Чтобы перейти на "цифру", нужно будет написать заявление в банк и завести специальный кошелек. Впрочем, планируется, что уже с 2026 года цифровой рубль станет основной валютой для начисления пенсий и пособий.
Обязательная маркировка стройматериалов
С октября расширяется перечень товаров, которые включены в систему маркировки "Честный знак". Напомним, это новый порядок оборота продукции в стране: на нее еще в момент производства наносят уникальный QR-код, по которому можно отследить движение вплоть до покупателя.
Более того, человек сам может отсканировать код в приложении и изучить, где, когда и из чего произвели продукт.
С 1 октября обязательной маркировке будут подлежать строительные материалы: цемент, бетон, гипс, строительные смеси и растворы. Кроме того, в систему добавят спортивное питание и бытовую химию: уходовые средства, зубные пасты, маникюрную продукцию и другое.
Маткапитал на погашение микрокредита
С 22 октября начнут действовать новые правила работы микрофинансовых организаций, которые принадлежат тому или иному региону РФ. Им разрешат выдавать ипотечные кредиты, как это делают банки. Важное условие – ипотека должна быть оформлена по одной из госпрограмм.
Кроме того, многодетным семьям разрешат использовать средства материнского капитала или другие средства матподдержки на погашение микрокредитов. Впрочем, здесь речь тоже идет лишь о тех МФО, которые полностью принадлежат субъектам РФ и включены в официальный реестр Центробанка.
Ужесточение правил ипотеки на ИЖС
С 1 октября в России ужесточат выдачу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По новым правилам, возможность выдавать такие ипотеки будет ограничена для банков, которые слишком часто выдают кредиты людям с высоким уровнем задолженности или большими просрочками по другим займам.
Таким образом власти стимулируют банки действовать аккуратнее и внимательно изучать, кому они выдают ипотечный кредит. Предполагается, что эти требования снизят риски как для заемщиков, так и для кредитных организаций.
07:05:45 01-10-2025
Пенсионеры забитые безответные люди. Экперименты по внедрению цифровых рублей устраивайте на себе а не на несчастных людях.
08:10:02 01-10-2025
Иван (07:05:45 01-10-2025) Пенсионеры забитые безответные люди. Экперименты по внедрени... Свет погас и цифровому рублю пришло не цензурное слово.
08:33:20 01-10-2025
Опять за счет пенсионеров хотят карманы набить
09:23:21 01-10-2025
С октября расширяется перечень товаров, которые включены в систему маркировки "Честный знак".
Охренеть!!! Уже не знают как обобрать народ. Или чтобы мелкий бизнес в конец загнулся.
10:23:31 01-10-2025
Полиции выдать з/плату цифровыми рублями, чтобы знали кого защищать.
11:36:11 01-10-2025
Цифровой рубль особенно необходим людям с пенсией, там же самые махинации с бюджетными деньгами происходят!
11:53:13 01-10-2025
а как же пожилые люди будут пользоваться цифровым рублем со своих кнопочных телефонов? Или им сенсорные в подарок раздавать будут?
12:00:53 01-10-2025
Зачем вообще пенсионерам цифровые рубли?
Просто своевременно давайте им еду, воду, одежду, жильё, дачу, автомобиль, бензин, палатки, горные лыжи, удочки, спицы для вязания, рассаду, удобрения и крышки для закатывания. Тогда пенсионеры смогут отдать мошенникам разве что кабачки.