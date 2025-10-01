С 1 октября у части россиян вырастут зарплаты. В первую очередь, речь идет о военнослужащих и приравненных к ним категориях: сотрудниках МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Оклады таких работников будут проиндексированы на 7,6%.

Кроме того, с октября будет проведена индексация зарплат некоторых бюджетников. Это касается сотрудников, которые получают зарплату непосредственно из федерального бюджета. Как правило, это те, кто трудится:

в федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждениях;

в федеральных государственных органах;

в воинских частях на гражданских должностях;

в учреждениях федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Их зарплаты также вырастут на 7,6%.

