У кого в России вырастут пенсии с 1 ноября 2025 года?
В этот раз на прибавку смогут рассчитывать бывшие летчики и шахтеры
24 октября 2025, 07:15, ИА Амител
В ноябре категорий россиян, пенсия которых увеличится, будет больше обычного. Основанием для повышения послужит не только достижение определенного возраста, но и профессия.
О том, кому с 1 ноября 2025 года повысят пенсию и какой будет прибавка, – в материале amic.ru.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет
По российским законам пенсионеры, достигшие 80-летия, уже со следующего месяца получают солидную прибавку к пенсии. Им удваивают фиксированную выплату – сумму, которая "зашита" в структуру пенсии. Размер этой выплаты составляет 8907,70 рубля. Ровно на столько с 1 ноября и увеличатся пенсии у тех, кому исполнилось 80 лет в октябре.
Пенсионеры, получившие первую группу инвалидности
Такая же прибавка ждет и пенсионеров, которые в октябре оформили I группу инвалидности. Им фиксированная выплата также положена в удвоенном размере.
Но инвалидам, помимо этого, положена еще и надбавка за уход в размере 1314 рублей.
Важно: фиксированная выплата удваивается лишь один раз. Поэтому пенсионерам, которые уже достигли 80-летия, при оформлении инвалидности дополнительные 8 907,70 рубля не положены. Точно так же и инвалиды I группы, которым исполнилось 80 лет, второго повышения не получают.
Пенсионеры, уволившиеся с работы
Напомним, в течение нескольких лет выплаты для работающих пенсионеров не индексировались. Сейчас индексацию разморозили, но за это время трудящиеся пенсионеры пропустили немало повышений. Тем, кто заканчивает свою трудовую деятельность, уже в следующем месяце пересчитывают размер пенсий с учетом всех пропущенных индексаций.
Так что с ноября станут больше получать пенсионеры, которые в октябре уволились с работы. При этом размер прибавки индивидуален.
Бывшие летчики и шахтеры
С 1 ноября увеличатся пенсии у бывших членов летных экипажей в гражданской авиации или сотрудников угольной промышленности. Этим категориям могут пересчитывать размер пенсии до четырех раз в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Вернее, корректируется надбавка за вредный труд. Правило касается лишь мужчин, набравших 25 лет стажа или более, и женщин, которые проработали не менее 20 лет.
Размер повышения индивидуален – все зависит от продолжительности трудовой деятельности, среднемесячного заработка сотрудника и других факторов.
