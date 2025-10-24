В этот раз на прибавку смогут рассчитывать бывшие летчики и шахтеры

24 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ноябре категорий россиян, пенсия которых увеличится, будет больше обычного. Основанием для повышения послужит не только достижение определенного возраста, но и профессия.

О том, кому с 1 ноября 2025 года повысят пенсию и какой будет прибавка, – в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет По российским законам пенсионеры, достигшие 80-летия, уже со следующего месяца получают солидную прибавку к пенсии. Им удваивают фиксированную выплату – сумму, которая "зашита" в структуру пенсии. Размер этой выплаты составляет 8907,70 рубля. Ровно на столько с 1 ноября и увеличатся пенсии у тех, кому исполнилось 80 лет в октябре.

2 Пенсионеры, получившие первую группу инвалидности Такая же прибавка ждет и пенсионеров, которые в октябре оформили I группу инвалидности. Им фиксированная выплата также положена в удвоенном размере. Но инвалидам, помимо этого, положена еще и надбавка за уход в размере 1314 рублей. Важно: фиксированная выплата удваивается лишь один раз. Поэтому пенсионерам, которые уже достигли 80-летия, при оформлении инвалидности дополнительные 8 907,70 рубля не положены. Точно так же и инвалиды I группы, которым исполнилось 80 лет, второго повышения не получают.

3 Пенсионеры, уволившиеся с работы Напомним, в течение нескольких лет выплаты для работающих пенсионеров не индексировались. Сейчас индексацию разморозили, но за это время трудящиеся пенсионеры пропустили немало повышений. Тем, кто заканчивает свою трудовую деятельность, уже в следующем месяце пересчитывают размер пенсий с учетом всех пропущенных индексаций. Так что с ноября станут больше получать пенсионеры, которые в октябре уволились с работы. При этом размер прибавки индивидуален.