С 1 ноября 2025 года в России начнет действовать закон, меняющий порядок взыскания долгов по налогам. Впрочем, коснется это не всех россиян и не всех типов задолженностей.
О том, будут ли с 1 ноября списывать налоговые долги без решения суда, кто может попасть под это правило и как этого избежать, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что с 1 ноября налоги будут списывать с карт россиян без решения суда?
Да. С 1 ноября вступят в силу новые правила взыскания налоговой задолженности. Впрочем, мера будет не всеобъемлющей: внесудебное взыскание распространят лишь на несколько видов налогов и для определенной категории налогоплательщиков.
2
Какие долги ФНС сможет без суда списывать с карты?
Речь идет только о неоспариваемых долгах, когда сам факт и сумма не вызывают никаких сомнений, а налогоплательщик не отправил налоговикам никаких возражений.
«Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», – пояснили суть изменений в ФНС.
3
С кого смогут взыскать долги по налогам без суда?
Изменения касаются исключительно физических лиц и самозанятых. С предпринимателей и организаций, как и раньше, списать налоговые задолженности можно будет лишь по решению суда.
4
Как будут списывать с карты долги по налогам?
Все этапы займут полгода. Сначала налоговики зафиксируют задолженность по налогам и направят соответствующее уведомление и требование об уплате в личный кабинет ФНС или "Госуслуг". У человека есть 30 дней, чтобы оспорить факт или сумму задолженности.
Само же решение о взыскании задолженности со счетов гражданина ФНС примет через полгода после поступления уведомления. Тогда-то с карты и смогут снять деньги в счет налоговых долгов.
5
С каких счетов ФНС сможет списывать долги по налогам?
Если за полгода гражданин так и не погасил задолженность, ФНС может взыскать ее с банковских счетов, электронных кошельков (в том числе и в цифровых рублях), вкладов в драгметаллах, брокерских и инвестиционных счетов.
Важно: социальные выплаты запрещено списывать в счет задолженности. Кроме того, со счета не могут взыскать больше половины полученного дохода.
6
Что будет, если на карте окажется недостаточно средств для погашения долгов?
В этом случае ФНС может подключить судебных приставов, которые вправе обратить взыскание на имущество должника.
7
Как сделать так, чтобы налоговую задолженность не взыскали с карты без решения суда?
Прежде всего, нужно проверить уведомления в личном кабинете и убедиться, что задолженностей нет. Если они все же есть, тщательно изучите, справедливо ли требование об уплате. Если да – задолженность следует погасить. Если нет – обязательно отправьте возражение в своем налоговом кабинете.
