Порядок взыскания значительно изменится, но коснется это не всех

27 октября 2025, 11:39, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 ноября 2025 года в России начнет действовать закон, меняющий порядок взыскания долгов по налогам. Впрочем, коснется это не всех россиян и не всех типов задолженностей.

О том, будут ли с 1 ноября списывать налоговые долги без решения суда, кто может попасть под это правило и как этого избежать, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что с 1 ноября налоги будут списывать с карт россиян без решения суда? Да. С 1 ноября вступят в силу новые правила взыскания налоговой задолженности. Впрочем, мера будет не всеобъемлющей: внесудебное взыскание распространят лишь на несколько видов налогов и для определенной категории налогоплательщиков.

2 Какие долги ФНС сможет без суда списывать с карты? Речь идет только о неоспариваемых долгах, когда сам факт и сумма не вызывают никаких сомнений, а налогоплательщик не отправил налоговикам никаких возражений. «Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», – пояснили суть изменений в ФНС.

3 С кого смогут взыскать долги по налогам без суда? Изменения касаются исключительно физических лиц и самозанятых. С предпринимателей и организаций, как и раньше, списать налоговые задолженности можно будет лишь по решению суда.

4 Как будут списывать с карты долги по налогам? Все этапы займут полгода. Сначала налоговики зафиксируют задолженность по налогам и направят соответствующее уведомление и требование об уплате в личный кабинет ФНС или "Госуслуг". У человека есть 30 дней, чтобы оспорить факт или сумму задолженности. Само же решение о взыскании задолженности со счетов гражданина ФНС примет через полгода после поступления уведомления. Тогда-то с карты и смогут снять деньги в счет налоговых долгов.

5 С каких счетов ФНС сможет списывать долги по налогам? Если за полгода гражданин так и не погасил задолженность, ФНС может взыскать ее с банковских счетов, электронных кошельков (в том числе и в цифровых рублях), вкладов в драгметаллах, брокерских и инвестиционных счетов. Важно: социальные выплаты запрещено списывать в счет задолженности. Кроме того, со счета не могут взыскать больше половины полученного дохода.

6 Что будет, если на карте окажется недостаточно средств для погашения долгов? В этом случае ФНС может подключить судебных приставов, которые вправе обратить взыскание на имущество должника.