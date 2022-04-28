Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 2,5 раза

Площадь лесных пожаров в России за сутки возросла почти в 2,5 раза — до 2 907 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

По состоянию на 00:00 мск 27 апреля в стране было зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 1 063 га. На следующий день, 28 апреля, в России насчитывалось уже 26 лесных пожаров на площади 2 907 га. Все возгорания стараются потушить. Отмечается, что за сутки в России ликвидировали 94 лесных пожара на площади 1 360 га.

Самая большая площадь пожаров наблюдается в Приамурье, где пять лесных пожаров раскинулись на 2 383 га. Также ещё одно возгорание зафиксировано в Челябинской области, его площадь составляет 400 га. Кроме того, пожары отмечаются в Забайкалье, Новосибирской, Тюменской и Свердловской областях.

В тушении пожаров принимают участие 1 631 человек, 496 единиц техники, семь воздушных судов. Ещё 33 летательных аппарата занимаются мониторингом ситуации.

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Экология В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

27 апреля особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае. В этот период жителям запрещено посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельхозназначения, запаса, вдоль дорог, в садоводствах и т.д. Кроме того, в региональном МЧС заявили, что ситуация с природными пожарами в крае остаётся очень тяжёлой.

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