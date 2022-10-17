В партнёрстве с природой. Барнаульский водоканал выпустил в Обь молодь сазана

«Росводоканал Барнаул» традиционно принял участие в выпуске сазана в реку Обь. В этом году в «большое плавание» отправили почти 60 тысяч особей, из которых 20 тысяч — «представители» водоканала. Предприятие направило на эти цели почти 450 тысяч рублей.

«Мы проводим зарыбление без малого десять лет. Это неотъемлемая часть экологической политики предприятия. Обь — основной источник водоснабжения города, поэтому мы должны к ней относиться по-партнёрски и помогать реке восстанавливать биологические ресурсы», — рассказала главный технолог «Росводоканал Барнаул» Светлана Трунова.

Выпущенная в Обь молодь сазана была выращена в специальных прудах в рыбном хозяйстве, вес каждой рыбки — около 20 граммов. При таких размерах это жизнеспособные особи, которые хорошо приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются, даже при низких температурах воды. Зимой сазаны практически не питаются, поэтому к весне их вес особо не изменится, а вот к следующей осени рыбки достигнут примерно двух килограммов.

«Зарыбление проводится именно сазаном, потому что эта рыба нужна как для промысла, так и для водоёмов — она очищает место обитания», — подчеркнул начальник отдела водных биоресурсов Министерства природы и экологии Алтайского края Сергей Дегтярь.

Отметим, что акция проводится по согласованию с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

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