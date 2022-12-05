В Барнауле и Новосибирске самый дешёвый бензин в России

Алтайский край и Новосибирская область возглавили десятку регионов России с самым дешёвым бензином в октябре 2022 года, сообщает «Промрейтинг».

По данным агентства, в октябре бензин в России в среднем стоил 50,79 руб. за литр. Литр дизельного топлива в среднем обходился в 55,5 руб.

«В Алтайском крае литр бензина стоил 46,02 руб. В Новосибирской области — 47,47 рубля», — говорится в исследовании.

Также в десятку попали Курганская область, Республика Марий Эл, Республика Коми, Республика Татарстан, Рязанская область, Республика Башкортостан и Челябинская область.

Кстати, в октябре эксперты рассказали, на сколько подорожало в Алтайском крае автомобильное топливо.