Экс-чиновники в ХМАО украли почти 600 миллионов на покупке автобусов

Должностные лица договорились о закупке машин, искусственно завысив их цену

03 октября 2025, 13:56, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе финишировало предварительное расследование уголовного дела, в котором главными действующими лицами проходят два экс-чиновника правительства регионального уровня, сообщили в региональном СК. Бывший заместитель главы окружного департамента, отвечающего за дорожное хозяйство и транспорт, и его подчиненная обвиняются в совершении крупномасштабных махинаций с финансами в процессе закупки автобусного парка для потребностей Нижневартовска.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, в 2023 году Андрей Середнев и Ольга Власова, занимавшие руководящие должности в упомянутом департаменте, организовали процедуру приобретения 165 единиц общественного транспорта у самарской фирмы, вступив в предварительный сговор с ее директором. Доказано, что цена автобусов была искусственно увеличена, а их технические параметры не соответствовали требованиям, указанным в документации по закупке.

«В ходе следственных действий было выяснено, что цена приобретения каждого автобуса у компании-поставщика была на 2 миллиона рублей выше, чем рыночная цена аналогичного транспортного средства у официального представителя компании-производителя. Кроме того, поставленные автобусы не были оснащены кондиционерами, системами оплаты проезда без использования наличных, датчиками учета пассажиров на каждой двери и тонированными стеклами в салоне для пассажиров, что является нарушением условий соглашения», – сообщили в региональном Следственном комитете.

Следствие констатировало, что в результате неправомерных действий обвиняемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа было незаконно выведено более 560 миллионов рублей. На основании собранных улик вина обвиняемых считается полностью доказанной. В данный момент материалы уголовного дела переданы в судебные органы для рассмотрения и определения меры наказания.