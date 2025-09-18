Бывшая секретарь суда из Красноярска отправится в тюрьму за торговлю наркотиками

Экс-сотрудница одного из судов города работала с интернет-магазинами по продаже запрещенных веществ

18 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Красноярске Центральный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему секретарю суда по делу о попытке распространения наркотических средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что обвиняемая взаимодействовала с нелегальным онлайн-магазином, выполняя функции курьера и осуществляя доставку крупных объемов наркотиков покупателям.

Согласно информации, следуя указаниям организаторов преступной схемы, она раскладывала запрещенные вещества в условленных местах, создавая тайники в различных районах города.

«Обвиняемая успела организовать четыре таких тайника, после чего ее незаконная деятельность была остановлена сотрудниками правоохранительных органов», – отмечается в сообщении.

Подсудимая признала свою вину и заявила, что согласилась на эту работу из-за угроз убийством в свой адрес и в адрес ребенка со стороны координатора интернет-магазина.