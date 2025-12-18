Что Полина Лурье сказала о "квартирном" споре с Ларисой Долиной в телеэфире?
Москвичка поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих планах
18 декабря 2025, 12:05, ИА Амител
Покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной впервые публично прокомментировала разразившийся скандал. Летом 2024 года Полина Лурье купила у народной артистки пятикомнатное жилье в элитном московском районе Хамовники. Позже певица объявила, что действовала под влиянием мошенников. Она обратилась в суд с требованием вернуть ей квартиру. Закон встал на ее сторону и даже разрешил не возвращать деньги покупательнице. Судьба Полины Лурье, оставшейся без жилья и крупной суммы, всколыхнула общественность. 16 декабря 2025 года Верховный суд пересмотрел дело и оставил право собственности за покупательницей.
Как Полина Лурье прокомментировала судебные разбирательства и что она планирует делать со спорной квартирой – в материале amic.ru.
Что рассказала Полина Лурье о "квартирном" споре с Ларисой Долиной?
В эфире Первого канала Лурье высказалась о заседании Верховного суда, прошедшем 16 декабря, в ходе которого пересмотрели скандальное дело. Напомним, в этот раз закон встал на сторону покупательницы: суд отменил решение нижестоящих инстанций и постановил, что на время дальнейших разбирательств квартира будет принадлежать ей. Женщина поблагодарила всех за поддержку и сказала, что отмечает победу вместе со своей семьей.
«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день – победу. Конечно, я очень рада», – сказала Лурье.
В студии присутствовала и ее адвокат Светлана Свириденко. Она также эмоционально прокомментировала принятое судом решение:
«За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы», – вспоминает Свириденко.
Что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой?
Женщина подтвердила, что хочет жить в этой квартире с детьми и намерена полностью ее переделать:
«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала она в эфире "Пусть говорят".
Лурье надеется, что въедет в новое жилье в ближайшее время. Также она пообещала пригласить журналистов на новоселье.
Правда ли, что Ларису Долину выселят из квартиры в Хамовниках?
Где будет жить Лариса Долина после выселения?
У артистки есть несколько вариантов переезда. Как уточняет издание aif.ru, она владеет особняком в Подмосковье, тремя квартирами в Москве и двумя – в Латвии.
В подмосковном поселке Славино расположен ее четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров. На участке находится дом поменьше – там живут ее дочь Ангелина и внучка Александра.
В 2011 году Долина купила две квартиры в латвийской Юрмале. Они находятся в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" и стоят примерно 96 млн рублей. Но, вероятнее всего, артистка не сможет переехать в Латвию. Ранее она заявила, попасть в Юрмалу ей мешают санкции.
Кроме того, у певицы есть как минимум три квартиры в Москве: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых двух – примерно по 60 кв. метров, а третьей – почти 95 кв. метров.
12:16:10 18-12-2025
Ну можно же найти кто бабушку прессанет, чтобы она быстро стала квартирку продавать не сильно торгуясь. В принципе, это схемка
12:50:59 18-12-2025
хватит уже
надоели до тошноты
12:55:20 18-12-2025
"Во время судебного заседания 16 декабря также поднимался вопрос о прописке дочери и внучки Долиной в спорной квартире. ".....а разве можно так? продать (купить) квартиру, если в ней прописаны люди (плюс их согласие на продажу тоже ведь требуется???
13:50:33 18-12-2025
А откуда деньги у дам? Задекларировано всё? Или и так сойдет?
16:03:03 18-12-2025
Лурье похожа на Беллу Хадид до пластических операций
17:41:31 18-12-2025
Надоели