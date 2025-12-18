Москвичка поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих планах

18 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: социальные сети

Покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной впервые публично прокомментировала разразившийся скандал. Летом 2024 года Полина Лурье купила у народной артистки пятикомнатное жилье в элитном московском районе Хамовники. Позже певица объявила, что действовала под влиянием мошенников. Она обратилась в суд с требованием вернуть ей квартиру. Закон встал на ее сторону и даже разрешил не возвращать деньги покупательнице. Судьба Полины Лурье, оставшейся без жилья и крупной суммы, всколыхнула общественность. 16 декабря 2025 года Верховный суд пересмотрел дело и оставил право собственности за покупательницей.

Как Полина Лурье прокомментировала судебные разбирательства и что она планирует делать со спорной квартирой – в материале amic.ru.

1 Что рассказала Полина Лурье о "квартирном" споре с Ларисой Долиной? В эфире Первого канала Лурье высказалась о заседании Верховного суда, прошедшем 16 декабря, в ходе которого пересмотрели скандальное дело. Напомним, в этот раз закон встал на сторону покупательницы: суд отменил решение нижестоящих инстанций и постановил, что на время дальнейших разбирательств квартира будет принадлежать ей. Женщина поблагодарила всех за поддержку и сказала, что отмечает победу вместе со своей семьей. «Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день – победу. Конечно, я очень рада», – сказала Лурье. В студии присутствовала и ее адвокат Светлана Свириденко. Она также эмоционально прокомментировала принятое судом решение: «За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы», – вспоминает Свириденко.

2 Что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой? Женщина подтвердила, что хочет жить в этой квартире с детьми и намерена полностью ее переделать: «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала она в эфире "Пусть говорят". Лурье надеется, что въедет в новое жилье в ближайшее время. Также она пообещала пригласить журналистов на новоселье.

3 Правда ли, что Ларису Долину выселят из квартиры в Хамовниках? Это решит Мосгорсуд. Там 25 декабря 2025 года пересмотрят дело в части требований Лурье о выселении Долиной из квартиры. Как отметил юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru, артистка и ее адвокаты не смогут обжаловать решение Верховного суда, который и направил дело на повторное рассмотрение. Во время судебного заседания 16 декабря также поднимался вопрос о прописке дочери и внучки Долиной в спорной квартире. Адвокат Полины Лурье сообщила, что у артистки есть как минимум загородный дом и несколько квартир в Москве. Также выяснилось, что родственники певицы съехали от нее и теперь только приходят в гости. Поэтому, со слов юриста, судебный процесс по выселению не затянется надолго.

4 Где будет жить Лариса Долина после выселения? У артистки есть несколько вариантов переезда. Как уточняет издание aif.ru, она владеет особняком в Подмосковье, тремя квартирами в Москве и двумя – в Латвии. В подмосковном поселке Славино расположен ее четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров. На участке находится дом поменьше – там живут ее дочь Ангелина и внучка Александра. В 2011 году Долина купила две квартиры в латвийской Юрмале. Они находятся в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" и стоят примерно 96 млн рублей. Но, вероятнее всего, артистка не сможет переехать в Латвию. Ранее она заявила, попасть в Юрмалу ей мешают санкции. Кроме того, у певицы есть как минимум три квартиры в Москве: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых двух – примерно по 60 кв. метров, а третьей – почти 95 кв. метров.