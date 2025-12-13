Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления

Эту версию сейчас прорабатывают следователи

13 декабря 2025

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Исчезновение семьи Усольцевых в горной местности Красноярского края может быть связано с криминальным происшествием. Об этом сообщил Алексей Еремин, глава ГСУ СК РФ по региону и Хакасии, передает ТАСС.

Хотя основной версией по-прежнему считается несчастный случай, например, замерзание, следствие рассматривает и другие сценарии, включая возможность того, что семья стала жертвой преступления. «Мы изучаем и эту возможность», – отметил Еремин.

По словам Еремина, в рамках уголовного дела об исчезновении семьи проводятся масштабные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в данный момент идет активный опрос свидетелей.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в поход в район Буратинки близ поселка Кутурчин Партизанского района. Вскоре после начала похода связь с ними была потеряна. 12 октября активная фаза поисковых работ была завершена. В поисках участвовало свыше 1,5 тыс. человек из различных регионов России.

Данные поиски были признаны самыми масштабными в регионе. В конце октября погодные условия в районе поисков усложнились: выпал снег, усилился ветер, что значительно затруднило операцию.