Фигурное катание или фристайл? Какая погода будет в Барнауле с приходом холода после дождя

12 февраля на улице будет очень скользко, поэтому надо быть максимально собранными, чтобы не упасть

11 февраля 2026, 15:04, ИА Амител

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 11 февраля в Барнауле почти настоящая весна, столбики термометров показывают +3 градуса, растаял снег, на дорогах лужи. А уже вечером и ночью похолодает до -14...-16 градусов, днем 12-го ожидается -11...-13 градусов. В итоге, мягко говоря, будет очень скользко.

«Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на день 12 февраля.

Такая погода будет 13 и 14 февраля, осадков не ожидается. При этом гололедица прогнозируется только на 12 февраля, так что в этот день на улице надо быть максимально собранными, чтобы не упасть.

Кстати, согласно статистике травмирования жителей Барнаула, чаще всего люди падают именно во дворах, а самые безопасные локации — пешеходные переходы.

Ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололед, уберечься от травм и выжить.