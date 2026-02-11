Фигурное катание или фристайл? Какая погода будет в Барнауле с приходом холода после дождя
12 февраля на улице будет очень скользко, поэтому надо быть максимально собранными, чтобы не упасть
Днем 11 февраля в Барнауле почти настоящая весна, столбики термометров показывают +3 градуса, растаял снег, на дорогах лужи. А уже вечером и ночью похолодает до -14...-16 градусов, днем 12-го ожидается -11...-13 градусов. В итоге, мягко говоря, будет очень скользко.
«Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на день 12 февраля.
Такая погода будет 13 и 14 февраля, осадков не ожидается. При этом гололедица прогнозируется только на 12 февраля, так что в этот день на улице надо быть максимально собранными, чтобы не упасть.
Кстати, согласно статистике травмирования жителей Барнаула, чаще всего люди падают именно во дворах, а самые безопасные локации — пешеходные переходы.
Ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололед, уберечься от травм и выжить.
Лейкопластырь на подошву. Доехать до работы хватит.
Гость (17:08:08 11-02-2026) Лейкопластырь на подошву. Доехать до работы хватит.... Хе! мне завтра по работе погулять надо километров пятнадцать.
Гость (18:19:03 11-02-2026) Хе! мне завтра по работе погулять надо километров пятнадцать... Если в мокрое не наступать и не шаркать ногами, он держится довольно долго.