Мокро и скользко. Февральская оттепель накрыла Барнаул перед морозами

Регион вновь окажется на температурных качелях

11 февраля 2026, 13:31, ИА Амител

Оттепель в феврале в Барнауле / Фото: amic.ru

Февраль преподнес жителям Алтайского края и Барнаула очередное погодное испытание: в регион пришло резкое аномальное потепление, сопровождающееся дождем со снегом. Улицы города превратились в полосу препятствий — из-за талого снега везде образовались лужи, а под ними слой льда, сделавший тротуары большим катком. Внезапный "плюс" уже спровоцировал дорожный хаос — сегодня утром из-за гололедицы на Правобережном тракте произошло сразу несколько ДТП.

Однако весенняя погода задержится ненадолго. Уже в ночь на 12 февраля синоптики прогнозируют резкое похолодание: температура упадет до -13…-18 градусов. Перепад температур будет сопровождаться метелью и сильным порывистым ветром. Днем 12 февраля столбики термометров покажут -11…-16 градусов, а к ночи 13 февраля морозы усилятся до -26 градусов, хотя осадки прекратятся и ветер ослабнет.

В связи с неблагоприятным прогнозом власти Барнаула перевели дорожные службы на круглосуточный режим работы. Особое внимание сейчас уделяется очистке кровель от мокрого снега, защите контактных сетей электротранспорта и обработке улиц противогололедными средствами. Жителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и учитывать погодные изменения при планировании поездок.