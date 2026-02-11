Мокро и скользко. Февральская оттепель накрыла Барнаул перед морозами
Регион вновь окажется на температурных качелях
11 февраля 2026, 13:31, ИА Амител
Февраль преподнес жителям Алтайского края и Барнаула очередное погодное испытание: в регион пришло резкое аномальное потепление, сопровождающееся дождем со снегом. Улицы города превратились в полосу препятствий — из-за талого снега везде образовались лужи, а под ними слой льда, сделавший тротуары большим катком. Внезапный "плюс" уже спровоцировал дорожный хаос — сегодня утром из-за гололедицы на Правобережном тракте произошло сразу несколько ДТП.
Однако весенняя погода задержится ненадолго. Уже в ночь на 12 февраля синоптики прогнозируют резкое похолодание: температура упадет до -13…-18 градусов. Перепад температур будет сопровождаться метелью и сильным порывистым ветром. Днем 12 февраля столбики термометров покажут -11…-16 градусов, а к ночи 13 февраля морозы усилятся до -26 градусов, хотя осадки прекратятся и ветер ослабнет.
В связи с неблагоприятным прогнозом власти Барнаула перевели дорожные службы на круглосуточный режим работы. Особое внимание сейчас уделяется очистке кровель от мокрого снега, защите контактных сетей электротранспорта и обработке улиц противогололедными средствами. Жителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и учитывать погодные изменения при планировании поездок.
14:16:52 11-02-2026
На каждой второй фотографии горы того самого, вывезенного администрацией, снега.
01:01:49 12-02-2026
Гость (14:16:52 11-02-2026) На каждой второй фотографии горы того самого, вывезенного ад... Они его "вывозят" в лучшем случае путем проходки шнекоротором и сброса под деревья вот этой всей технической соли с песком вперемешку
15:27:11 11-02-2026
Главное,до морозов вычистить эту кашу на дорогах,чтобы потом можно было проехать.
15:32:58 11-02-2026
Около администрации вывезут, чего надо-то. Напишут, что вывезли миллион тонн. Никто не отдаст добровольно эту вечную кормушку. Вы же видите, им всё Божья роса.
21:34:06 11-02-2026
ага видел сегодня на правобережном жигу висящий на отбойнике.