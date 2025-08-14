Виктор Томенко взял на контроль ремонт проблемной школы в Советском районе

Полную реконструкцию образовательного учреждения планируют завершить к 1 сентября 2026 года

14 августа 2025, 18:10, ИА Амител

Губернатор Томенко на отчете / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на контроль ремонт школы в Советском районе. Его не могут завершить с 2024 года.

С вопросом ремонта местной школы к главе региона в ходе прямой линии обратились жители села Советского. Сейчас около 700 учащихся в ней ребят вынуждены заниматься в библиотеке, сельсовете и других зданиях.

Губернатор пояснил, что финансирование на ремонт школы выделили после обращения руководства Советского района. Но недобросовестный подрядчик не сдал объект в установленный срок. Изначально завершить ремонт планировали в декабре 2024 года. Затем окончание работ перенесли на май 2025-го, однако они все еще не закончены. Исполнитель находится под уголовным преследованием: напомним, его обвиняют в хищении 14 млн рублей.

Виктор Томенко поручил передать школу в собственность края. Теперь ремонтировать ее будет Единый стройзаказчик – учреждение, возводящее объекты по всему региону. При этом финансирование на ремонт здания предстоит значительно увеличить: ему требуется полная реконструкция.

Со слов главы Алтайского края, капитальный ремонт школы в селе Советском планируют завершить к 1 сентября 2026 года.