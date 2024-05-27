Иномарка сбила столб в Барнауле
Авария случилась на пересечении улиц Гущина и Островского
27 мая 2024, 17:00, ИА Амител
ДТП на пересечении улиц Гущина и Островского / Фото: "Инцидент Барнаул"
В столице Алтайского края произошло ДТП с участием внедорожника и опоры ЛЭП, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
По информации очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Гущина и Островского. От удара машина получила серьезные повреждения, а столб вместе с проводами рухнул на проезжую часть.
Что стало причиной произошедшего и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
17:42:11 27-05-2024
А водила где был?
18:30:59 27-05-2024
Йеееееехууууу.....
08:43:27 28-05-2024
Это не "опора ЛЭП", а тупо фонарный столб, перебегавший дорогу в неположенном месте...
11:39:46 28-05-2024
В ситуации уже разобрались? Нашли виновного, кто столб в не правильном месте поставил?)))))
А причину искать смысла нет, просо водятельница в телефоне залипла.