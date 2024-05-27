Иномарка сбила столб в Барнауле

Авария случилась на пересечении улиц Гущина и Островского

27 мая 2024, 17:00, ИА Амител

ДТП на пересечении улиц Гущина и Островского / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края произошло ДТП с участием внедорожника и опоры ЛЭП, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Гущина и Островского. От удара машина получила серьезные повреждения, а столб вместе с проводами рухнул на проезжую часть.

Что стало причиной произошедшего и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.