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Иномарка сбила столб в Барнауле

Авария случилась на пересечении улиц Гущина и Островского

27 мая 2024, 17:00, ИА Амител

ДТП на пересечении улиц Гущина и Островского / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на пересечении улиц Гущина и Островского / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края произошло ДТП с участием внедорожника и опоры ЛЭП, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Гущина и Островского. От удара машина получила серьезные повреждения, а столб вместе с проводами рухнул на проезжую часть. 

Что стало причиной произошедшего и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

17:42:11 27-05-2024

А водила где был?

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Иван

18:30:59 27-05-2024

Йеееееехууууу.....

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Гость

08:43:27 28-05-2024

Это не "опора ЛЭП", а тупо фонарный столб, перебегавший дорогу в неположенном месте...

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Гость

11:39:46 28-05-2024

В ситуации уже разобрались? Нашли виновного, кто столб в не правильном месте поставил?)))))
А причину искать смысла нет, просо водятельница в телефоне залипла.

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