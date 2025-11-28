"Как будто духи дернули за руль". Мистическое ДТП произошло возле кладбища в Барнауле
Впрочем, как отмечают в соцсетях, причиной аварии могли стать и весьма реальные факторы
28 ноября 2025, 14:10, ИА Амител
В Барнауле в пятницу утром, 28 ноября, произошло странное ДТП на улице Власихинской, напротив кладбища, сообщает "Инцидент Барнаул".
Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. Легковой автомобиль резко развернулся и въехал в опору ЛЭП.
«Как будто духи дернули за руль», – говорится в сообщении.
В комментариях к видео отметили, что водитель, возможно, в момент ДТП мог отвлечься на мобильный телефон или задремать.
Ранее в Республике Алтай пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
14:21:27 28-11-2025
Мучжина !!!
14:46:13 28-11-2025
Неумение ездить оправдывают всякой дичью
14:47:25 28-11-2025
И имя этим духам "Огуречный"?
15:26:00 28-11-2025
А куда делись 35 и 36 секунды записи? Почему на 34 секунде запись остановилась? Справа время тикает
15:39:16 28-11-2025
Гость (15:26:00 28-11-2025) А куда делись 35 и 36 секунды записи? Почему на 34 секунде з... Сдается мне, Джонни, это был монтаж.)))
20:19:54 28-11-2025
Наркотические или пьяные духи
22:47:04 28-11-2025
уснул , болван!!! бесячие мужики
07:44:18 29-11-2025
элементарно. на гололеде порезче затормозить при не идеально ровном руле и все- тебя вынесло в сторону