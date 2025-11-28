"Как будто духи дернули за руль". Мистическое ДТП произошло возле кладбища в Барнауле

Впрочем, как отмечают в соцсетях, причиной аварии могли стать и весьма реальные факторы

28 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

В Барнауле в пятницу утром, 28 ноября, произошло странное ДТП на улице Власихинской, напротив кладбища, сообщает "Инцидент Барнаул".

Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. Легковой автомобиль резко развернулся и въехал в опору ЛЭП.

«Как будто духи дернули за руль», – говорится в сообщении.

В комментариях к видео отметили, что водитель, возможно, в момент ДТП мог отвлечься на мобильный телефон или задремать.

Ранее в Республике Алтай пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.