НОВОСТИПроисшествия

"Как будто духи дернули за руль". Мистическое ДТП произошло возле кладбища в Барнауле

Впрочем, как отмечают в соцсетях, причиной аварии могли стать и весьма реальные факторы

28 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

В Барнауле в пятницу утром, 28 ноября, произошло странное ДТП на улице Власихинской, напротив кладбища, сообщает "Инцидент Барнаул".

Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. Легковой автомобиль резко развернулся и въехал в опору ЛЭП.

«Как будто духи дернули за руль», – говорится в сообщении.

В комментариях к видео отметили, что водитель, возможно, в момент ДТП мог отвлечься на мобильный телефон или задремать.

Ранее в Республике Алтай пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Барнаул ДТП

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:21:27 28-11-2025

Мучжина !!!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:13 28-11-2025

Неумение ездить оправдывают всякой дичью

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:25 28-11-2025

И имя этим духам "Огуречный"?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:00 28-11-2025

А куда делись 35 и 36 секунды записи? Почему на 34 секунде запись остановилась? Справа время тикает

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:16 28-11-2025

Гость (15:26:00 28-11-2025) А куда делись 35 и 36 секунды записи? Почему на 34 секунде з... Сдается мне, Джонни, это был монтаж.)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рога

20:19:54 28-11-2025

Наркотические или пьяные духи

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:04 28-11-2025

уснул , болван!!! бесячие мужики

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:44:18 29-11-2025

элементарно. на гололеде порезче затормозить при не идеально ровном руле и все- тебя вынесло в сторону

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров