Конфликт из-за неоплаты счета в караоке Барнаула закончился применением перцового газа

Сотрудники заведения попытались догнать посетителей и напомнить им о задолженности

11 февраля 2026, 11:05, ИА Амител

Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле семейная пара устроила конфликт с охраной караоке-бара, после того как покинула заведение, не оплатив счет. В ходе разбирательства один из охранников применил перцовый газ. Как сообщили в Росгвардии, сигнал тревоги поступил в дежурную часть около двух часов ночи 9 февраля.

Выяснилось, что мужчина и женщина отдыхали в караоке-баре, после чего ушли, не расплатившись. Сотрудники заведения догнали посетителей во дворе ближайшей многоэтажки. Требование оплатить счет вызвало отказ, после чего словесный конфликт перерос в драку.

В ходе потасовки один из охранников применил слезоточивый газ. После вмешательства росгвардейцев стороны уладили ситуацию: семейная пара оплатила счет. После этого мужчина и женщина подали заявление в полицию на сотрудников охраны.

