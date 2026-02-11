НОВОСТИПроисшествия

Конфликт из-за неоплаты счета в караоке Барнаула закончился применением перцового газа

Сотрудники заведения попытались догнать посетителей и напомнить им о задолженности

11 февраля 2026, 11:05, ИА Амител

Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Барнауле семейная пара устроила конфликт с охраной караоке-бара, после того как покинула заведение, не оплатив счет. В ходе разбирательства один из охранников применил перцовый газ. Как сообщили в Росгвардии, сигнал тревоги поступил в дежурную часть около двух часов ночи 9 февраля.

Выяснилось, что мужчина и женщина отдыхали в караоке-баре, после чего ушли, не расплатившись. Сотрудники заведения догнали посетителей во дворе ближайшей многоэтажки. Требование оплатить счет вызвало отказ, после чего словесный конфликт перерос в драку.

В ходе потасовки один из охранников применил слезоточивый газ. После вмешательства росгвардейцев стороны уладили ситуацию: семейная пара оплатила счет. После этого мужчина и женщина подали заявление в полицию на сотрудников охраны.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:18:33 11-02-2026

Допелись

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:21:44 11-02-2026

Гость (11:18:33 11-02-2026) Допелись... сумма наверняка смешная.
и вот стоило ли оно того?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:27 11-02-2026

Город засыпает., просыпается..просыпаются звери

  2 Нравится
Ответить
