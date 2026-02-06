Копали могилы и носили ошейники. Детей в лагере заставляли "играть" в холокост

В австралийском штате Виктория разгорелся скандал вокруг элитных летних лагерей Lord и Lady Somers

В австралийском штате Виктория разгорелся громкий скандал вокруг известных молодежных летних лагерей Lord и Lady Somers.

Полиция и органы по делам детей проводят расследование: по сообщениям СМИ, в рамках ежегодной программы Big Camp подростков могли подвергать унизительным и психологически травмирующим "тренингам".

Как пишет New York Post со ссылкой на Herald Sun, участникам мужского лагеря (в возрасте от 16 до 18 лет) якобы предлагали участвовать в "ролевых упражнениях", граничащих с жестоким обращением.

В частности, речь идет о ночных инсценировках событий холокоста. Подростков заставляли копать себе "могилы" на пляже и принимать совместные "души", имитирующие газовые камеры.

По свидетельствам очевидцев, некоторым участникам приходилось носить электрические ошейники, а тех, кто не подчинялся, отправляли на так называемые свинофермы, где их обливали водой и подвергали иным наказаниям.

Проблемы в лагере не новость. Еще в 2023 году независимая проверка выявила "значительные риски для эмоционального и психологического состояния участников". Власти тогда рекомендовали ограничить "стрессовые и унизительные практики", однако, как утверждают журналисты, часть из них применялась и в январе 2026 года.

В отчетах упоминаются и другие тревожные эпизоды: непристойные выступления в столовой, имитация насилия над животными, а также требование соблюдать "строгую дисциплину" под давлением старших мужчин‑волонтеров.

Представители организации Lord Somers Camp and Power House заявили, что после поступления жалоб самостоятельно обратились в полицию и детскую комиссию. Однако на данный момент правоохранительные органы не нашли оснований для уголовного преследования.

Тем не менее бывшие участники лагеря и информаторы настаивают на проведении нового, независимого расследования. Они утверждают, что "культовая атмосфера" и устоявшиеся традиции лагеря "вызывают серьезные негативные последствия" для психики подростков.

Несмотря на разгоревшийся скандал, лагеря продолжают работу. Более того, они ежегодно получают государственное финансирование. В 2025 году организация получила грант на сумму свыше 3,8 миллиона долларов из федерального бюджета.

