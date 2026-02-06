Отец накормил дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты

Мужчина засунул ребенку в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия

Ребенок отравился / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Баварии стартовал судебный процесс по шокирующему делу: 28‑летний мужчина предстал перед судом за попытку отравления собственной трехлетней дочери. Как пишет немецкая газета Bild, обвиняемый — гражданин Афганистана — хотел избавиться от необходимости выплачивать алименты и для этого решился на преступление.

По версии следствия, мужчина засунул ребенку в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия — сильнодействующим крысиным ядом.

После того как девочка проглотила опасное вещество, ее состояние резко ухудшилось. К счастью, мать вовремя заметила неладное и незамедлительно вызвала скорую помощь — врачи сумели спасти жизнь ребенка.

Обвинение утверждает, что мужчина готовил преступление на протяжении нескольких недель: он целенаправленно изучал информацию о том, как яды воздействуют на человеческий организм.

Мотивом злодеяния, по данным правоохранителей, стало именно нежелание выплачивать алименты.

Ранее сообщалось, что две девочки в алтайском селе отравились ядом для грызунов. Одна из них умерла. Младшая скончалась сразу, а за жизнь старшей изо всех сил боролись врачи, в итоге им удалось спасти ребенка.