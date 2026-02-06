Отец накормил дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты
Мужчина засунул ребенку в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия
06 февраля 2026, 10:10, ИА Амител
В Баварии стартовал судебный процесс по шокирующему делу: 28‑летний мужчина предстал перед судом за попытку отравления собственной трехлетней дочери. Как пишет немецкая газета Bild, обвиняемый — гражданин Афганистана — хотел избавиться от необходимости выплачивать алименты и для этого решился на преступление.
По версии следствия, мужчина засунул ребенку в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия — сильнодействующим крысиным ядом.
После того как девочка проглотила опасное вещество, ее состояние резко ухудшилось. К счастью, мать вовремя заметила неладное и незамедлительно вызвала скорую помощь — врачи сумели спасти жизнь ребенка.
Обвинение утверждает, что мужчина готовил преступление на протяжении нескольких недель: он целенаправленно изучал информацию о том, как яды воздействуют на человеческий организм.
Мотивом злодеяния, по данным правоохранителей, стало именно нежелание выплачивать алименты.
Ранее сообщалось, что две девочки в алтайском селе отравились ядом для грызунов. Одна из них умерла. Младшая скончалась сразу, а за жизнь старшей изо всех сил боролись врачи, в итоге им удалось спасти ребенка.
11:19:58 06-02-2026
Кошмар, что с людьми происходит?
13:42:39 06-02-2026
Гость (11:19:58 06-02-2026) Кошмар, что с людьми происходит? ... Фашист одним словом.