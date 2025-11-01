Армия Мьянмы взорвала скам-лагерь, где продавали на органы российских туристок
В результате рейдов было освобождено около 3,5 тысячи человек
01 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
В Мьянме уничтожен крупный скам-центр, где в рабстве удерживали иностранных граждан, включая российских туристок, и продавали людей на органы. Как сообщает Telegram-канал Mash, операцию провели военные Мьянмы совместно с армией Таиланда.
После публикаций о масштабах торговли людьми и эксплуатации в Юго-Восточной Азии начались массовые обыски. В результате рейдов было освобождено около 3,5 тысячи человек – женщин и мужчин из России, Китая, Вьетнама, Камеруна и других стран СНГ. По данным следователей, часть из них уже была внесена в "списки на органы".
Военные взорвали части печально известного КК-парка – территории, где находились кол-центры, использовавшиеся мошенниками для телефонных и интернет-афер. На опубликованных кадрах видны разрушенные корпуса комплекса и освобожденные люди со следами побоев и пыток.
Местные власти заявили, что операция стала одной из крупнейших антисетевых зачисток в регионе за последние годы.
Ранее сообщалось, что несколько десятков граждан России находились в рабстве на территории Мьянмы. Жертв в трудовое рабство заманивали русскоязычные вербовщики из России и Белоруссии, использующие отработанную схему работы скам-центров.
15:35:41 01-11-2025
ага. и это с ЭТОЙ страной у нас теперь безвиз в ОБЕ стороны?! гении, кто это позволил?!
17:54:48 01-11-2025
Гость (15:35:41 01-11-2025) ага. и это с ЭТОЙ страной у нас теперь безвиз в ОБЕ стороны?... А вы когда в такие страны лезете не догоняете чем кончится может?? В Оби тоже никто не запретит вам искупаться, полезете?
10:16:45 02-11-2025
гость (17:54:48 01-11-2025) А вы когда в такие страны лезете не догоняете чем кончится м... Когда к вам из этой страны полезут, вы сидя в клетке про Обь аналогию работорговцам не забудьте рассказать или вы не понимаете вообще в принципе, что означает ОБОЮДНЫЙ безвиз с опасными странами? Реально, идеальный электорат для правительства
21:26:54 01-11-2025
Ну они же не знали что у них там такие дела происходят..... Даже наверное и не подозревали ...........