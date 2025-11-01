Армия Мьянмы взорвала скам-лагерь, где продавали на органы российских туристок

В результате рейдов было освобождено около 3,5 тысячи человек

01 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

В Мьянме уничтожен крупный скам-центр, где в рабстве удерживали иностранных граждан, включая российских туристок, и продавали людей на органы. Как сообщает Telegram-канал Mash, операцию провели военные Мьянмы совместно с армией Таиланда.

После публикаций о масштабах торговли людьми и эксплуатации в Юго-Восточной Азии начались массовые обыски. В результате рейдов было освобождено около 3,5 тысячи человек – женщин и мужчин из России, Китая, Вьетнама, Камеруна и других стран СНГ. По данным следователей, часть из них уже была внесена в "списки на органы".

Военные взорвали части печально известного КК-парка – территории, где находились кол-центры, использовавшиеся мошенниками для телефонных и интернет-афер. На опубликованных кадрах видны разрушенные корпуса комплекса и освобожденные люди со следами побоев и пыток.

Местные власти заявили, что операция стала одной из крупнейших антисетевых зачисток в регионе за последние годы.

Ранее сообщалось, что несколько десятков граждан России находились в рабстве на территории Мьянмы. Жертв в трудовое рабство заманивали русскоязычные вербовщики из России и Белоруссии, использующие отработанную схему работы скам-центров.