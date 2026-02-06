Ксения Шойгу предложила соцпакетами привлекать в Сибирь молодежь из дружественных стран
Для привлечения лучших кадров планируется задействовать гранты, конкурсы и развивать инфраструктуру на местах
06 февраля 2026, 11:49, ИА Амител
Привлекать молодые кадры в Сибирь из других регионов России и дружественных государств необходимо при помощи хороших социальных условий и грантов, заявила в интервью ТАСС гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" Ксения Шойгу.
«Наша задача — создать условия, при которых в Сибирь захотят ехать и оставаться тут жить молодые ученые, инженеры и сильные специалисты», — подчеркнула Шойгу.
Для этого будут формироваться соцпакеты для сотрудников, на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения.
Кроме того, планируются конкурсы для молодых ученых, грантовая поддержка, международная кооперация и привлечение лучших кадров.
Ранее amic.ru рассказал, почему Сибирь может стать новым драйвером развития России. Как сообщалось, чиновники готовы перенести за Урал экономический центр и столицу страны.
Своих сибиряков обучи дай им высшее образование и работу с зарплатой чтоб не бегали по вахтам. Вы там пока дворцы себе строили кадровый резерв исчерпался.
12:09:49 06-02-2026
Гость (11:55:06 06-02-2026) Своих сибиряков обучи дай им высшее образование и работу с з...
Верно. И покажи нам, Ксения, собственный пример, сменив Москву на Новосибирск или Красноярск. Можем у себя в Барнауле приютить такого ценного кадра.
12:10:39 06-02-2026
"Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном" (с) М.В.Ломоносов, 1762 год
12:57:46 06-02-2026
ППШариков (12:10:39 06-02-2026) "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным о... написал Ломоносов (истовый европеец), имея в виду ресурсы, и ничего более....
12:56:24 06-02-2026
У генералов есть свои дети...
13:45:34 06-02-2026
начерта они нам тут нужны
14:09:07 06-02-2026
Гость (13:45:34 06-02-2026) начерта они нам тут нужны... Нам нужны свои. А ИМ хочется чужих, чтобы давать гранты.
17:35:45 06-02-2026
Гость (13:45:34 06-02-2026) начерта они нам тут нужны... всё равно в Москву уедут
13:57:08 06-02-2026
Понимаю, имея такого папу можно и круче бред нести.
14:13:32 06-02-2026
А что, Сибирь уже обеднела мозгами, что ли? Может, зарплаты стОит нормальные сделать, да соцпакет для СВОИХ рассмотреть, а не для залетных, глядишь, и дело пойдет?
14:26:29 06-02-2026
Везите всех в москву
14:29:05 06-02-2026
Какие они молодцы, и дети у них талантливые!
15:07:02 06-02-2026
Посмотрел фото Ксении. Ну так,.. на любителя
16:00:01 06-02-2026
на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения. - а этим всем тоже они будут заниматься или местные за тарелку супа?
16:48:02 06-02-2026
себя пусть привлечет для начала
16:52:04 06-02-2026
когда будут думать о россиянах больше, чем о мигрантах?
17:23:49 06-02-2026
"будут формироваться соцпакеты для сотрудников, на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения."------- Глупышка, если все это будет, то и из Сибири молодежь умная не "побежит"... Но видимо для понимания этого надо не по тайге сайгачить в окружении охраны и фотографов, а минимум с годик пожить в той самой "незнакомой золотой молодежи" Сибири. Причем в разных городах по годику. В Рубцовске например или Славгороде с Яровым. Хотя и у соседей таких "черных дыр" полно.