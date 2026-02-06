НОВОСТИОбщество

Ксения Шойгу предложила соцпакетами привлекать в Сибирь молодежь из дружественных стран

Для привлечения лучших кадров планируется задействовать гранты, конкурсы и развивать инфраструктуру на местах

06 февраля 2026, 11:49, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Привлекать молодые кадры в Сибирь из других регионов России и дружественных государств необходимо при помощи хороших социальных условий и грантов, заявила в интервью ТАСС гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" Ксения Шойгу.

«Наша задача — создать условия, при которых в Сибирь захотят ехать и оставаться тут жить молодые ученые, инженеры и сильные специалисты», — подчеркнула Шойгу.

Для этого будут формироваться соцпакеты для сотрудников, на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения.

Кроме того, планируются конкурсы для молодых ученых, грантовая поддержка, международная кооперация и привлечение лучших кадров.

Ранее amic.ru рассказал, почему Сибирь может стать новым драйвером развития России. Как сообщалось, чиновники готовы перенести за Урал экономический центр и столицу страны.

Город будущего / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Строительство нового города в Сибири может занять 15–20 лет

С точки зрения логистики это может быть любой регион Центральной Сибири
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

11:55:06 06-02-2026

Своих сибиряков обучи дай им высшее образование и работу с зарплатой чтоб не бегали по вахтам. Вы там пока дворцы себе строили кадровый резерв исчерпался.

  69 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:49 06-02-2026

Гость (11:55:06 06-02-2026) Своих сибиряков обучи дай им высшее образование и работу с з...
Верно. И покажи нам, Ксения, собственный пример, сменив Москву на Новосибирск или Красноярск. Можем у себя в Барнауле приютить такого ценного кадра.

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

12:10:39 06-02-2026

"Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном" (с) М.В.Ломоносов, 1762 год

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:46 06-02-2026

ППШариков (12:10:39 06-02-2026) "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным о... написал Ломоносов (истовый европеец), имея в виду ресурсы, и ничего более....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:24 06-02-2026

У генералов есть свои дети...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:34 06-02-2026

начерта они нам тут нужны

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:07 06-02-2026

Гость (13:45:34 06-02-2026) начерта они нам тут нужны... Нам нужны свои. А ИМ хочется чужих, чтобы давать гранты.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:45 06-02-2026

Гость (13:45:34 06-02-2026) начерта они нам тут нужны... всё равно в Москву уедут

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:08 06-02-2026

Понимаю, имея такого папу можно и круче бред нести.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:32 06-02-2026

А что, Сибирь уже обеднела мозгами, что ли? Может, зарплаты стОит нормальные сделать, да соцпакет для СВОИХ рассмотреть, а не для залетных, глядишь, и дело пойдет?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

14:26:29 06-02-2026

Везите всех в москву

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:05 06-02-2026

Какие они молодцы, и дети у них талантливые!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:02 06-02-2026

Посмотрел фото Ксении. Ну так,.. на любителя

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:01 06-02-2026

на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения. - а этим всем тоже они будут заниматься или местные за тарелку супа?


  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

16:48:02 06-02-2026

себя пусть привлечет для начала

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:52:04 06-02-2026

когда будут думать о россиянах больше, чем о мигрантах?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:49 06-02-2026

"будут формироваться соцпакеты для сотрудников, на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения."------- Глупышка, если все это будет, то и из Сибири молодежь умная не "побежит"... Но видимо для понимания этого надо не по тайге сайгачить в окружении охраны и фотографов, а минимум с годик пожить в той самой "незнакомой золотой молодежи" Сибири. Причем в разных городах по годику. В Рубцовске например или Славгороде с Яровым. Хотя и у соседей таких "черных дыр" полно.

  7 Нравится
Ответить
