Ксения Шойгу предложила соцпакетами привлекать в Сибирь молодежь из дружественных стран

Для привлечения лучших кадров планируется задействовать гранты, конкурсы и развивать инфраструктуру на местах

06 февраля 2026, 11:49, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Привлекать молодые кадры в Сибирь из других регионов России и дружественных государств необходимо при помощи хороших социальных условий и грантов, заявила в интервью ТАСС гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" Ксения Шойгу.

«Наша задача — создать условия, при которых в Сибирь захотят ехать и оставаться тут жить молодые ученые, инженеры и сильные специалисты», — подчеркнула Шойгу.

Для этого будут формироваться соцпакеты для сотрудников, на местах будет создаваться современная социальная инфраструктура, комфортная городская среда, качественная и доступная система образования и здравоохранения.

Кроме того, планируются конкурсы для молодых ученых, грантовая поддержка, международная кооперация и привлечение лучших кадров.

