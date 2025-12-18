Лариса Долина продала квартиру в состоянии "психического расстройства"

Как оказалось, под влиянием мошенников у артистки сформировалось расстройство приспособительных реакций

18 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Певица Лариса Долина продала свою недвижимость, будучи в состоянии ментального расстройства, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно обнародованным сегодня документам из Верховного суда, в момент совершения сделки у исполнительницы было диагностировано нарушение адаптационных механизмов. Данное состояние не позволяло ей правильно интерпретировать намерения лиц, склонявших ее к продаже жилья. Проведенная экспертиза также зафиксировала факт оказания на Долину психологического давления.

Злоумышленники, склонившие вокалистку к заключению соглашения, смогли добиться своего, воспользовавшись особенностями ее когнитивных процессов и индивидуальными чертами характера. При этом ошибочное убеждение Долиной в фиктивности продажи квартиры не является достаточным основанием для аннулирования сделки. Учитывая ее жизненный опыт, предполагалось, что она должна была осознавать юридические последствия подписанного договора.