Лариса Долина продала квартиру в состоянии "психического расстройства"
Как оказалось, под влиянием мошенников у артистки сформировалось расстройство приспособительных реакций
18 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
Певица Лариса Долина продала свою недвижимость, будучи в состоянии ментального расстройства, сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно обнародованным сегодня документам из Верховного суда, в момент совершения сделки у исполнительницы было диагностировано нарушение адаптационных механизмов. Данное состояние не позволяло ей правильно интерпретировать намерения лиц, склонявших ее к продаже жилья. Проведенная экспертиза также зафиксировала факт оказания на Долину психологического давления.
Злоумышленники, склонившие вокалистку к заключению соглашения, смогли добиться своего, воспользовавшись особенностями ее когнитивных процессов и индивидуальными чертами характера. При этом ошибочное убеждение Долиной в фиктивности продажи квартиры не является достаточным основанием для аннулирования сделки. Учитывая ее жизненный опыт, предполагалось, что она должна была осознавать юридические последствия подписанного договора.
15:06:56 18-12-2025
продала квартиру в состоянии "психического расстройства" -- Верховный суд сказал это законно
15:45:31 18-12-2025
Гость (15:06:56 18-12-2025) продала квартиру в состоянии "психического расстройства" -- ...
Да, ее обманули. Пусть теперь требует, чтобы полиция нашла мошенников и вернула ей деньги. А вот занимать уже чужую жилплощадь, она не имеет никакого права
15:08:43 18-12-2025
А как же она в этом состоянии выступала на концертах? Сколько людей обезДолила.
16:21:22 18-12-2025
ВВП (15:08:43 18-12-2025) А как же она в этом состоянии выступала на концертах? Скольк... Да, нормальный человек не выступает на концертах, не пишет картин и стихов, не танцует в балете и т.п. Поскольку талант – это отклонение от нормы, давно известно. Именно такие особенности личности помогают достигать творческих высот.
00:46:38 19-12-2025
Гость (16:21:22 18-12-2025) Да, нормальный человек не выступает на концертах, не пишет к... вы говорите о складе личности. но психиатрия - это именно о заболевании. так что не говорите тут ерунды, сами не понимаете ничего и туда-же
15:12:30 18-12-2025
Даже если так - в этом же состоянии "психического расстройства" она все деньги от покупательницы получила. Справедливые деньги между прочим, не за два миллиона рублей продала.
А вот куда она дела деньги в состоянии "психического расстройства" - это уже её личные проблемы, почему-то она не побежала привлекать мошенников к ответственности.
15:32:38 18-12-2025
А кто из нас здоровый? Каждый второй знает что сигареты убивают покупают их в магазине и курят. Каждый первый на праздники покупает алкоголь, зная что он приносит непоправимый вред здоровью.
15:43:50 18-12-2025
Гость (15:32:38 18-12-2025) А кто из нас здоровый? Каждый второй знает что сигареты убив... У меня дед дожил до 92 лет ! Прошел всю ВОВ, курил постоянно,прикуривая следующую сигарету от предыдущей! Пил спиртное очень много до самой смерти ! Наверное не знал,что вредно !!!
15:57:00 18-12-2025
Гость (15:43:50 18-12-2025) У меня дед дожил до 92 лет ! Прошел всю ВОВ, курил постоянно... Да, остается одна причина - возраст выхода на пенсию!
16:21:50 18-12-2025
Гость (15:43:50 18-12-2025) У меня дед дожил до 92 лет ! ....курил постоянно... Наверное не знал,что вредно !!!А в 92 года ему кто-то рассказал о вреде и он сразу умер. Правнуки поди замучились хату ждать вот и "позаботились" о старике путём информирования.
17:32:39 18-12-2025
Гость (15:43:50 18-12-2025) У меня дед дожил до 92 лет ! Прошел всю ВОВ, курил постоянно... Это самое лучшее не знать! А просто жить!
00:47:19 19-12-2025
Гость (15:32:38 18-12-2025) А кто из нас здоровый? Каждый второй знает что сигареты убив... это не про психиатрию, как вы не понимаете
18:18:44 18-12-2025
Какое у Долиной психическое расстройство? Она же как патриотка, с удовольствием участвовали в операции с ФСБшниками. Где тут расстройство. И деньги чужие взяла будучи уверенной, что она ничего не теряет, а покупательнице покажет фигу. И как советник президента. могла бы узнать через кого-нибудь, правда, что её привлекли к операции или нет. Так что мошенница она и Лурье пусть с неё слупит за всё.
10:49:47 19-12-2025
Тьфу, противно. (18:18:44 18-12-2025) Какое у Долиной психическое расстройство? Она же как патриот...
"Она же как патриотка, с удовольствием участвовали в операции с ФСБшниками"
Именно такое расстройство ХД
18:28:18 18-12-2025
если нездорова-в соответствующее учреждение на лечение..
00:51:26 19-12-2025
Гость (18:28:18 18-12-2025) если нездорова-в соответствующее учреждение на лечение..... сейчас только по ходатайству от родственников, заявление и тд