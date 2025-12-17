Почему суд отнял квартиру у Ларисы Долиной и где она будет жить после выселения?

Закон встал на сторну Полины Лурье и отправил дело на пересмотр

16 декабря 2025 года Верховный суд России пересмотрел скандальное дело о продаже квартиры Ларисы Долиной. Летом 2024 года артистка за 112 млн рублей продала пятикомнатное жилье в Хамовниках москвичке Полине Лурье, а затем объявила, что действовала под влиянием мошенников. Суды первых инстанций вернули ей право собственности на квартиру и разрешили не возвращать деньги покупательнице. За это на артистку обрушился шквал критики в соцсетях. Лурье подала жалобу в Верховный суд, который отменил все предыдущие решения и постановил, что квартира принадлежит покупательнице. Мосгорсуду предстоит рассмотреть ее иск о принудительном выселении Долиной.

1 Почему Верховный суд встал на сторону Полины Лурье? На заседании 16 декабря судебная коллегия по гражданским делам отменила решения трех нижестоящих инстанций, которые признали сделку по продаже квартиры недействительной. На время разбирательств право собственности оставили за Полиной Лурье – в Росреестре как владелица записана именно она. Дело направили на новое рассмотрение в Московский городской суд. Его пересмотрят в части требований Лурье о выселении Долиной из квартиры. Коллегия обосновала такое решение "необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора дела в данной части".

2 Может ли Долина обжаловать решение Верховного суда? Артистка и ее адвокаты не могут обжаловать решение Верховного суда, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский. «Решение состоит из двух частей. Отдельно по иску Долиной о признании сделки недействительной и отдельно по иску Лурье о выселении Долиной и членов ее семьи. По первому основному иску Долиной полностью отказали, то есть договор купли-продажи остается в силе», – пояснил эксперт. Во время судебного заседания также поднимали вопрос о прописке дочери и внучки Долиной в спорной квартире. На это адвокат Полины Лурье сообщила, что у артистки есть как минимум загородный дом и еще одна квартира в Москве. Также на заседании выяснилось, что родственники Долиной съехали от нее и теперь только приходят в гости. Поэтому, со слов юриста, судебный процесс по выселению артистки не затянется надолго.

3 Где будет жить Долина после выселения из квартиры в Хамовниках? Как уточняет aif.ru, у артистки есть несколько вариантов переезда. В ее собственности находится особняк в Подмосковье, три квартиры в Москве и две – в Латвии. Примерно в 40 км от МКАД, в поселке Славино, расположен ее четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров. На участке находится дом поменьше, где живут ее дочь Ангелина и внучка Александра. Информация об этом особняке стала публичной после выяснения, что Долина не платила за него налоги на протяжении многих лет. В 2011 году Долина купила две квартиры в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" в латвийской Юрмале. Их стоимость оценивают примерно в 96 млн рублей. Но, скорее всего, артистка не сможет переехать в Латвию. Ранее она заявила, что из-за санкций не может попасть в Юрмалу. В Москве у певицы есть как минимум три квартиры: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых равна примерно 60 кв. метрам, а третьей – почти 95 кв. метрам.