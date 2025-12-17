Почему суд отнял квартиру у Ларисы Долиной и где она будет жить после выселения?
Закон встал на сторну Полины Лурье и отправил дело на пересмотр
17 декабря 2025, 11:19, ИА Амител
16 декабря 2025 года Верховный суд России пересмотрел скандальное дело о продаже квартиры Ларисы Долиной. Летом 2024 года артистка за 112 млн рублей продала пятикомнатное жилье в Хамовниках москвичке Полине Лурье, а затем объявила, что действовала под влиянием мошенников. Суды первых инстанций вернули ей право собственности на квартиру и разрешили не возвращать деньги покупательнице. За это на артистку обрушился шквал критики в соцсетях. Лурье подала жалобу в Верховный суд, который отменил все предыдущие решения и постановил, что квартира принадлежит покупательнице. Мосгорсуду предстоит рассмотреть ее иск о принудительном выселении Долиной.
О том, почему недвижимость вернули Лурье и где артистка будет жить, когда ее обяжут покинуть квартиру, – в материале amic.ru.
Почему Верховный суд встал на сторону Полины Лурье?
Может ли Долина обжаловать решение Верховного суда?
Артистка и ее адвокаты не могут обжаловать решение Верховного суда, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Решение состоит из двух частей. Отдельно по иску Долиной о признании сделки недействительной и отдельно по иску Лурье о выселении Долиной и членов ее семьи. По первому основному иску Долиной полностью отказали, то есть договор купли-продажи остается в силе», – пояснил эксперт.
Во время судебного заседания также поднимали вопрос о прописке дочери и внучки Долиной в спорной квартире. На это адвокат Полины Лурье сообщила, что у артистки есть как минимум загородный дом и еще одна квартира в Москве. Также на заседании выяснилось, что родственники Долиной съехали от нее и теперь только приходят в гости. Поэтому, со слов юриста, судебный процесс по выселению артистки не затянется надолго.
Где будет жить Долина после выселения из квартиры в Хамовниках?
Как уточняет aif.ru, у артистки есть несколько вариантов переезда. В ее собственности находится особняк в Подмосковье, три квартиры в Москве и две – в Латвии.
Примерно в 40 км от МКАД, в поселке Славино, расположен ее четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров. На участке находится дом поменьше, где живут ее дочь Ангелина и внучка Александра. Информация об этом особняке стала публичной после выяснения, что Долина не платила за него налоги на протяжении многих лет.
В 2011 году Долина купила две квартиры в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" в латвийской Юрмале. Их стоимость оценивают примерно в 96 млн рублей. Но, скорее всего, артистка не сможет переехать в Латвию. Ранее она заявила, что из-за санкций не может попасть в Юрмалу.
В Москве у певицы есть как минимум три квартиры: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых равна примерно 60 кв. метрам, а третьей – почти 95 кв. метрам.
Правда ли, что из-за скандала с квартирой Долину "отменяют" в соцсетях?
После слушаний по делу о квартире артистка подверглась "оголтелой травле", рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин. С его слов, пользователи соцсетей обозлились на Долину, потому что Полина Лурье осталась без денег и жилья.
Медиапространство заполонили видеоролики об "отмене Долиной". Так, под известную композицию артистки "Погода в доме" ее не впускают в рестораны и кофейни, а также отказывают в различных услугах. Кроме того, пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть им деньги за импульсивные покупки.
Сама артистка закрыла комментарии к публикациям в соцсетях. Среди них были сотни негативных высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья".
11:26:55 17-12-2025
Самое парадоксальное в этой ситуации для меня - есть четыре противоречащих решения судебных инстанций - и все они законны!! Вот уж реально - закон, что дышло..
11:48:34 17-12-2025
Мимопроходящий (11:26:55 17-12-2025) Самое парадоксальное в этой ситуации для меня - есть четыре ... Нет, все нижестоящих судов отменены, так как незаконны, understand?
12:18:03 17-12-2025
Гость (11:48:34 17-12-2025) Нет, все нижестоящих судов отменены, так как незаконны, unde... Отменены после некоторого напора..
13:28:02 17-12-2025
Гость (11:48:34 17-12-2025) Нет, все нижестоящих судов отменены, так как незаконны, unde... Но буквально еще вчера они были вполне законны! И были абсолютно верны. И попадись в последней инстанции очередная Хахалева - они бы таковыми и остались! Прикольно..
11:31:37 17-12-2025
В 90-е так уже было, подъезжают ребята и убедительно просят продать квартиру. Сейчас Верховный суд подтвердил, что так можно. То есть возвращаемся. Все новое это забытое старое. Я думал, Долиной хату, покупателю деньги, а тут опять анекдот
11:47:48 17-12-2025
Гость (11:31:37 17-12-2025) В 90-е так уже было, подъезжают ребята и убедительно просят ... У Долиной деньги покупатель не забирал, understand?
13:41:18 17-12-2025
Гость (11:47:48 17-12-2025) У Долиной деньги покупатель не забирал, understand?... Козе понятно, прессуют не те, кто покупает. Запрессуют одни, а поккупатель будет их клиент и никто этого никогда не узнает. Так уже делалось. Никто не подозревает Лурье, речь о том, что создан прецедент. Было понятие "черные риэлторы" и сейчас им дали карты в руки
13:30:09 17-12-2025
Гость (11:31:37 17-12-2025) В 90-е так уже было, подъезжают ребята и убедительно просят ... Ага 112 млн год назад и сейчас, а тем более на момент возврата от долиной это несколько разные деньги. А квартира одна и таже.
13:44:14 17-12-2025
Гость (13:30:09 17-12-2025) Ага 112 млн год назад и сейчас, а тем более на момент возвра... Есть такое понятие, индексация с учетом инфляции или изменения учетной ставки и 112 млн превращаются, например, в 130. Это если по закону делать, а не так, чья крыша победит
11:32:12 17-12-2025
сотни негатиыных высказываний
негативных
11:34:59 17-12-2025
позор суду, отобрали квартиру, хотя она считается потерпевшей в результате мошенничества
всё перевернулось с ног на голову
11:48:46 17-12-2025
гость (11:34:59 17-12-2025) позор суду, отобрали квартиру, хотя она считается потерпевше... У скамеров подгорает)))
12:33:05 17-12-2025
Гость (11:48:46 17-12-2025) У скамеров подгорает)))...
Это Долина по сайтам новостей бегает и давит на жалость к "старушке")))
12:25:19 17-12-2025
гость (11:34:59 17-12-2025) позор суду, отобрали квартиру, хотя она считается потерпевше... она взяла деньги, а куда он их потом дела это её проблемы почему должен страдать порядочный покупатель, я думаю случись такое с вами мнение бы было иным.
11:37:03 17-12-2025
Где же жить бедной и несчастной ? :-) У нее несколько объектов недвижимости, есть где жить точно. И почему-то такой вопрос не возникает ни у кого, где живут обманутые по этой схеме покупатели, которым и жить негде и ипотеку еще платить, вот у кого засада так засада.
20:34:57 17-12-2025
Гость (11:37:03 17-12-2025) Где же жить бедной и несчастной ? :-) У нее несколько объект... комнату в общаге снимет с местами общего пользования)))))
11:44:25 17-12-2025
Пугачёва свой замок сдаст))
12:29:30 17-12-2025
ВВП (11:44:25 17-12-2025) Пугачёва свой замок сдаст))...
У Долиной свой замок уже нашли, за который она не платила налоги лет десять
15:45:52 17-12-2025
Гость (12:29:30 17-12-2025) У Долиной свой замок уже нашли, за который она не платил... Там на участке площадью 78 соток у неё стоят два роскошных дома — трёхэтажный на 360 квадратов и особняк в четыре этажа на 660 квадратных метров.
11:50:03 17-12-2025
Схему Лурье, прессуем бабушку, она продает хатку подешевле. А можно так прессануть, что и просто перепишет. В 90-е так умели
12:32:10 17-12-2025
Гость (11:50:03 17-12-2025) Схему Лурье, прессуем бабушку, она продает хатку подешевле. ...
Бабушку )))
Где пруфы, что Лурье ее прессовала? Долина сама горела желанием как можно быстрее продать квартиру и помочь деньгами ФСБ
13:50:04 17-12-2025
Гость (12:32:10 17-12-2025) Бабушку ))) Где пруфы, что Лурье ее прессовала? Доли... Кто сказал, что прессовала Лурье? Кто будет покупать, этим заниматься не будет. Но может быть клиентом прессующих и никто ничего не докажет. Этой схеме десятки лет и суд ее сейчас оживляет
15:24:07 17-12-2025
Гость (12:32:10 17-12-2025) Бабушку ))) Где пруфы, что Лурье ее прессовала? Доли... Лурье не первым претендентом была, четвертой.
12:20:58 17-12-2025
Информация об этом особняке стала публичной после выяснения, что Долина не платила за него налоги на протяжении многих лет.
А налог с нарушительницы стребуют? Вообще-то , по закону даже с недостроя налог платить надо. Мошенница она и есть. А то , что адвокаты врали на суде, что у неё нет больше жилья, как-то скажется на их карьере? Ведь они Верховный суд пытались обмануть вместе с фанерной певицей.
13:02:09 17-12-2025
гость (12:20:58 17-12-2025) Информация об этом особняке стала публичной после выяснения... Во во, на вопрос суда, у нее это единственное жилье, адвокат сказала она живет в проданной квартире
15:24:56 17-12-2025
Гость (13:02:09 17-12-2025) Во во, на вопрос суда, у нее это единственное жилье, адвокат... к дочери могла подселиться.
14:53:36 17-12-2025
Где ей жить- наверное как и бомжам- раз у нее нет. ни жилья ни денег. Странный вопрос в заголовке.