Почему суд отнял квартиру у Ларисы Долиной и где она будет жить после выселения?

Закон встал на сторну Полины Лурье и отправил дело на пересмотр

17 декабря 2025, 11:19, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial
Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

16 декабря 2025 года Верховный суд России пересмотрел скандальное дело о продаже квартиры Ларисы Долиной. Летом 2024 года артистка за 112 млн рублей продала пятикомнатное жилье в Хамовниках москвичке Полине Лурье, а затем объявила, что действовала под влиянием мошенников. Суды первых инстанций вернули ей право собственности на квартиру и разрешили не возвращать деньги покупательнице. За это на артистку обрушился шквал критики в соцсетях. Лурье подала жалобу в Верховный суд, который отменил все предыдущие решения и постановил, что квартира принадлежит покупательнице. Мосгорсуду предстоит рассмотреть ее иск о принудительном выселении Долиной.

О том, почему недвижимость вернули Лурье и где артистка будет жить, когда ее обяжут покинуть квартиру, – в материале amic.ru.

1

Почему Верховный суд встал на сторону Полины Лурье?

На заседании 16 декабря судебная коллегия по гражданским делам отменила решения трех нижестоящих инстанций, которые признали сделку по продаже квартиры недействительной. На время разбирательств право собственности оставили за Полиной Лурье – в Росреестре как владелица записана именно она.
Дело направили на новое рассмотрение в Московский городской суд. Его пересмотрят в части требований Лурье о выселении Долиной из квартиры. Коллегия обосновала такое решение "необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора дела в данной части". 
2

Может ли Долина обжаловать решение Верховного суда?

Артистка и ее адвокаты не могут обжаловать решение Верховного суда, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.

«Решение состоит из двух частей. Отдельно по иску Долиной о признании сделки недействительной и отдельно по иску Лурье о выселении Долиной и членов ее семьи. По первому основному иску Долиной полностью отказали, то есть договор купли-продажи остается в силе», – пояснил эксперт.

Во время судебного заседания также поднимали вопрос о прописке дочери и внучки Долиной в спорной квартире. На это адвокат Полины Лурье сообщила, что у артистки есть как минимум загородный дом и еще одна квартира в Москве. Также на заседании выяснилось, что родственники Долиной съехали от нее и теперь только приходят в гости. Поэтому, со слов юриста, судебный процесс по выселению артистки не затянется надолго.

3

Где будет жить Долина после выселения из квартиры в Хамовниках?

Как уточняет aif.ru, у артистки есть несколько вариантов переезда. В ее собственности находится особняк в Подмосковье, три квартиры в Москве и две – в Латвии.

Примерно в 40 км от МКАД, в поселке Славино, расположен ее четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров. На участке находится дом поменьше, где живут ее дочь Ангелина и внучка Александра. Информация об этом особняке стала публичной после выяснения, что Долина не платила за него налоги на протяжении многих лет.

В 2011 году Долина купила две квартиры в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" в латвийской Юрмале. Их стоимость оценивают примерно в 96 млн рублей. Но, скорее всего, артистка не сможет переехать в Латвию. Ранее она заявила, что из-за санкций не может попасть в Юрмалу.

В Москве у певицы есть как минимум три квартиры: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых равна примерно 60 кв. метрам, а третьей – почти 95 кв. метрам. 

4

Правда ли, что из-за скандала с квартирой Долину "отменяют" в соцсетях?

После слушаний по делу о квартире артистка подверглась "оголтелой травле", рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин. С его слов, пользователи соцсетей обозлились на Долину, потому что Полина Лурье осталась без денег и жилья.

Медиапространство заполонили видеоролики об "отмене Долиной". Так, под известную композицию артистки "Погода в доме" ее не впускают в рестораны и кофейни, а также отказывают в различных услугах. Кроме того, пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть им деньги за импульсивные покупки.

Сама артистка закрыла комментарии к публикациям в соцсетях. Среди них были сотни негативных высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья".

Лариса Долина / Фото: социальная сеть

Верховный суд принял решение по делу Долиной. Подробности громкого заседания

Сторона Долиной категорически возражала против выселения артистки из квартиры
Комментарии 27

Avatar Picture
Мимопроходящий

11:26:55 17-12-2025

Самое парадоксальное в этой ситуации для меня - есть четыре противоречащих решения судебных инстанций - и все они законны!! Вот уж реально - закон, что дышло..

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:34 17-12-2025

Мимопроходящий (11:26:55 17-12-2025) Самое парадоксальное в этой ситуации для меня - есть четыре ... Нет, все нижестоящих судов отменены, так как незаконны, understand?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:03 17-12-2025

Гость (11:48:34 17-12-2025) Нет, все нижестоящих судов отменены, так как незаконны, unde... Отменены после некоторого напора..

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

13:28:02 17-12-2025

Гость (11:48:34 17-12-2025) Нет, все нижестоящих судов отменены, так как незаконны, unde... Но буквально еще вчера они были вполне законны! И были абсолютно верны. И попадись в последней инстанции очередная Хахалева - они бы таковыми и остались! Прикольно..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:37 17-12-2025

В 90-е так уже было, подъезжают ребята и убедительно просят продать квартиру. Сейчас Верховный суд подтвердил, что так можно. То есть возвращаемся. Все новое это забытое старое. Я думал, Долиной хату, покупателю деньги, а тут опять анекдот

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:48 17-12-2025

Гость (11:31:37 17-12-2025) В 90-е так уже было, подъезжают ребята и убедительно просят ... У Долиной деньги покупатель не забирал, understand?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:18 17-12-2025

Гость (11:47:48 17-12-2025) У Долиной деньги покупатель не забирал, understand?... Козе понятно, прессуют не те, кто покупает. Запрессуют одни, а поккупатель будет их клиент и никто этого никогда не узнает. Так уже делалось. Никто не подозревает Лурье, речь о том, что создан прецедент. Было понятие "черные риэлторы" и сейчас им дали карты в руки

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:09 17-12-2025

Гость (11:31:37 17-12-2025) В 90-е так уже было, подъезжают ребята и убедительно просят ... Ага 112 млн год назад и сейчас, а тем более на момент возврата от долиной это несколько разные деньги. А квартира одна и таже.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:14 17-12-2025

Гость (13:30:09 17-12-2025) Ага 112 млн год назад и сейчас, а тем более на момент возвра... Есть такое понятие, индексация с учетом инфляции или изменения учетной ставки и 112 млн превращаются, например, в 130. Это если по закону делать, а не так, чья крыша победит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:12 17-12-2025

сотни негатиыных высказываний
негативных
негативных

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:34:59 17-12-2025

позор суду, отобрали квартиру, хотя она считается потерпевшей в результате мошенничества
всё перевернулось с ног на голову
всё перевернулось с ног на голову

  -67 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:46 17-12-2025

гость (11:34:59 17-12-2025) позор суду, отобрали квартиру, хотя она считается потерпевше... У скамеров подгорает)))

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:05 17-12-2025

Гость (11:48:46 17-12-2025) У скамеров подгорает)))...
Это Долина по сайтам новостей бегает и давит на жалость к "старушке")))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:19 17-12-2025

гость (11:34:59 17-12-2025) позор суду, отобрали квартиру, хотя она считается потерпевше... она взяла деньги, а куда он их потом дела это её проблемы почему должен страдать порядочный покупатель, я думаю случись такое с вами мнение бы было иным.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:03 17-12-2025

Где же жить бедной и несчастной ? :-) У нее несколько объектов недвижимости, есть где жить точно. И почему-то такой вопрос не возникает ни у кого, где живут обманутые по этой схеме покупатели, которым и жить негде и ипотеку еще платить, вот у кого засада так засада.

  53 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:34:57 17-12-2025

Гость (11:37:03 17-12-2025) Где же жить бедной и несчастной ? :-) У нее несколько объект... комнату в общаге снимет с местами общего пользования)))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:44:25 17-12-2025

Пугачёва свой замок сдаст))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:30 17-12-2025

ВВП (11:44:25 17-12-2025) Пугачёва свой замок сдаст))...
У Долиной свой замок уже нашли, за который она не платила налоги лет десять

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:45:52 17-12-2025

Гость (12:29:30 17-12-2025) У Долиной свой замок уже нашли, за который она не платил... Там на участке площадью 78 соток у неё стоят два роскошных дома — трёхэтажный на 360 квадратов и особняк в четыре этажа на 660 квадратных метров.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:03 17-12-2025

Схему Лурье, прессуем бабушку, она продает хатку подешевле. А можно так прессануть, что и просто перепишет. В 90-е так умели

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:10 17-12-2025

Гость (11:50:03 17-12-2025) Схему Лурье, прессуем бабушку, она продает хатку подешевле. ...
Бабушку )))
Где пруфы, что Лурье ее прессовала? Долина сама горела желанием как можно быстрее продать квартиру и помочь деньгами ФСБ

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:04 17-12-2025

Гость (12:32:10 17-12-2025) Бабушку ))) Где пруфы, что Лурье ее прессовала? Доли... Кто сказал, что прессовала Лурье? Кто будет покупать, этим заниматься не будет. Но может быть клиентом прессующих и никто ничего не докажет. Этой схеме десятки лет и суд ее сейчас оживляет

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:07 17-12-2025

Гость (12:32:10 17-12-2025) Бабушку ))) Где пруфы, что Лурье ее прессовала? Доли... Лурье не первым претендентом была, четвертой.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:20:58 17-12-2025

Информация об этом особняке стала публичной после выяснения, что Долина не платила за него налоги на протяжении многих лет.

А налог с нарушительницы стребуют? Вообще-то , по закону даже с недостроя налог платить надо. Мошенница она и есть. А то , что адвокаты врали на суде, что у неё нет больше жилья, как-то скажется на их карьере? Ведь они Верховный суд пытались обмануть вместе с фанерной певицей.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:09 17-12-2025

гость (12:20:58 17-12-2025) Информация об этом особняке стала публичной после выяснения... Во во, на вопрос суда, у нее это единственное жилье, адвокат сказала она живет в проданной квартире

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:56 17-12-2025

Гость (13:02:09 17-12-2025) Во во, на вопрос суда, у нее это единственное жилье, адвокат... к дочери могла подселиться.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:36 17-12-2025

Где ей жить- наверное как и бомжам- раз у нее нет. ни жилья ни денег. Странный вопрос в заголовке.

  3 Нравится
Ответить
