Масленичная неделя. Как принято праздновать и какие запреты с ней связаны

У каждого дня недели есть свое название и предназначение

16 февраля 2026, 06:30, ИА Амител

Сжигание масленицы / Фото: amic.ru

В 2026 году масленичную неделю отмечают с 16 по 22 февраля. Это один из самых любимых и долгожданных праздников в России, время блинов, веселых гуляний и прощания с зимой.

О том, какие традиции, запреты и поверья связаны с Масленицей, — в материале amic.ru.

Когда и как зародился праздник Масленицы?

Масленица — это древний русский праздник, "прародителем" которого было языческое торжество Комоедица. Оно было посвящено дню весеннего равноденствия и считалось началом нового года у славян. Комоедицу начинали праздновать за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжали еще неделю после него.

После принятия христианства на Руси Церковь старалась упразднить все напоминания о язычестве. Так, вместо Комоедицы начали праздновать Сырную седмицу, или Мясопуст, предваряющий Великий пост. В это время полагалось постепенно отказываться от всех соблазнов, готовить свою душу и тело к покаянию, а также прощать все обиды.

Сырную седмицу в народе стали называть Масленицей — в этот период разрешались молочные продукты, в том числе и масло, с которым особенно вкусны блины — главный символ праздника.

Какие традиции есть на Масленицу?

На Руси Масленица символизировала прощание с зимой и встречу весны. Праздник делился на два этапа – Малую и Большую Масленицу. Малая Масленица длилась с понедельника по среду. В это время готовились к основному празднеству: заготавливали дрова для костров, убирали и украшали дома, а также готовили праздничные угощения. Кроме, того на Малую Масленицу строили снежный город для массовых гуляний. 

Широкая Масленица шла четыре дня: с четверга по воскресенье. Именно тогда происходили массовые гулянья, увеселения и проводы зимы.

Как празднуют Масленицу по дням недели?

  • Понедельник: «Встреча»

В этот день на Руси сваты встречались и договаривались о совместном проведении праздника, а молодые невестки ходили в гости к родителям. На месте, заранее выбранном для гуляний, сооружали ледяные горки, балаганы и снежные крепости. Хозяйки пекли блины, отдавая первые бездомным на помин усопших.

  • Вторник: «Заигрыш»

Во вторник проходили смотрины, на которых женихи выбирали себе невест и договаривались о свадьбах. Молодежь приглядывалась друг к другу на гуляньях.

  • Среда: «Лакомка»

В этот день теща пекла блины и ждала на угощение зятя, всячески показывала ему свое расположение.

  •  Четверг: «Разгул»

Начиналась Широкая Масленица. Люди повсеместно начинали веселье, которое сопровождалось соревнованиями, масленичными запевами, танцами и пированием. А главным событием был штурм снежного городка. 

  • Пятница: «Тещины вечерки»

В пятницу проявить свое гостеприимство должен был зять. Дочь готовила угощение и пекла блины, а зять старался во всем угодить теще и показать, как он ее уважает.

  • Суббота: «Золовкины посиделки»

В субботу родственники мужа шли в гости к молодым, и невестка угощала их блинами. Родня невестки преподносила подарок золовке — сестре мужа.

  • Воскресенье: «Проводы»

Главный и последний день Масленицы в народе называют Прощеным воскресеньем, или Целовальником. В этот день принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды, а также посещать могилы усопших родственников. В воскресенье также проходят большие гулянья со сжиганием чучела Масленицы, а с понедельника начинается Великий пост. 

А что нельзя делать на Масленицу?

У этого праздника есть не только веселые традиции, но и целый список запретов. Так, во время праздничной недели нельзя:

  • брать в руки иголку и нитку — считалось, что можно "зашить" свою удачу и счастье;
  • плакать — слезы на Масленицу предвещали год, полный огорчений;
  • отказывать в угощении гостям — иначе можно накликать бедность;
  • ссориться и сквернословить — год пройдет в раздорах и конфликтах;
  • встречать Масленицу в грязном доме — к Прощеному воскресенью он должен сиять чистотой, символизируя очищение перед Великим постом.
Какие народные приметы связаны с Масленицей?

По блину — одному из главных символов праздника — было принято предсказывать урожай, личную жизнь и финансовое благополучие на предстоящий год. Считалось, что если первый блин получился тонким и ажурным, летние полевые работы будут легкими, а толстый предвещал много тяжелого труда. Ровный блин сулил большую любовь, румяный — крепкое здоровье, а бледный — проблемы в семье. Согласно поверьям, на Масленицу нельзя резать блины ножом — так можно привлечь ссоры и горести.
А по погоде на Масленицу можно узнать, какой будет предстоящая весна и лето. Снежная и морозная масленичная неделя предвещает позднюю весну, а солнечная и теплая — раннюю. Длинные сосульки на крышах сулят хороший урожай, а сильный ветер — дождливое лето. Если в середине Масленицы поднимается метель, то потепление будет поздним. Иней на деревьях предвещает хороший урожай ягод и грибов, а сильный туман сулит богатый урожай картофеля.
