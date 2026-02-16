Понедельник: «Встреча»

В этот день на Руси сваты встречались и договаривались о совместном проведении праздника, а молодые невестки ходили в гости к родителям. На месте, заранее выбранном для гуляний, сооружали ледяные горки, балаганы и снежные крепости. Хозяйки пекли блины, отдавая первые бездомным на помин усопших.

Вторник: «Заигрыш»

Во вторник проходили смотрины, на которых женихи выбирали себе невест и договаривались о свадьбах. Молодежь приглядывалась друг к другу на гуляньях.

Среда: «Лакомка»

В этот день теща пекла блины и ждала на угощение зятя, всячески показывала ему свое расположение.

Четверг: «Разгул»

Начиналась Широкая Масленица. Люди повсеместно начинали веселье, которое сопровождалось соревнованиями, масленичными запевами, танцами и пированием. А главным событием был штурм снежного городка.

Пятница: «Тещины вечерки»

В пятницу проявить свое гостеприимство должен был зять. Дочь готовила угощение и пекла блины, а зять старался во всем угодить теще и показать, как он ее уважает.

Суббота: «Золовкины посиделки»

В субботу родственники мужа шли в гости к молодым, и невестка угощала их блинами. Родня невестки преподносила подарок золовке — сестре мужа.

Воскресенье: «Проводы»

Главный и последний день Масленицы в народе называют Прощеным воскресеньем, или Целовальником. В этот день принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды, а также посещать могилы усопших родственников. В воскресенье также проходят большие гулянья со сжиганием чучела Масленицы, а с понедельника начинается Великий пост.