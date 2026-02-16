Масленичная неделя. Как принято праздновать и какие запреты с ней связаны
У каждого дня недели есть свое название и предназначение
16 февраля 2026, 06:30, ИА Амител
В 2026 году масленичную неделю отмечают с 16 по 22 февраля. Это один из самых любимых и долгожданных праздников в России, время блинов, веселых гуляний и прощания с зимой.
Когда и как зародился праздник Масленицы?
Масленица — это древний русский праздник, "прародителем" которого было языческое торжество Комоедица. Оно было посвящено дню весеннего равноденствия и считалось началом нового года у славян. Комоедицу начинали праздновать за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжали еще неделю после него.
После принятия христианства на Руси Церковь старалась упразднить все напоминания о язычестве. Так, вместо Комоедицы начали праздновать Сырную седмицу, или Мясопуст, предваряющий Великий пост. В это время полагалось постепенно отказываться от всех соблазнов, готовить свою душу и тело к покаянию, а также прощать все обиды.
Сырную седмицу в народе стали называть Масленицей — в этот период разрешались молочные продукты, в том числе и масло, с которым особенно вкусны блины — главный символ праздника.
Какие традиции есть на Масленицу?
На Руси Масленица символизировала прощание с зимой и встречу весны. Праздник делился на два этапа – Малую и Большую Масленицу. Малая Масленица длилась с понедельника по среду. В это время готовились к основному празднеству: заготавливали дрова для костров, убирали и украшали дома, а также готовили праздничные угощения. Кроме, того на Малую Масленицу строили снежный город для массовых гуляний.
Широкая Масленица шла четыре дня: с четверга по воскресенье. Именно тогда происходили массовые гулянья, увеселения и проводы зимы.
Как празднуют Масленицу по дням недели?
- Понедельник: «Встреча»
В этот день на Руси сваты встречались и договаривались о совместном проведении праздника, а молодые невестки ходили в гости к родителям. На месте, заранее выбранном для гуляний, сооружали ледяные горки, балаганы и снежные крепости. Хозяйки пекли блины, отдавая первые бездомным на помин усопших.
- Вторник: «Заигрыш»
Во вторник проходили смотрины, на которых женихи выбирали себе невест и договаривались о свадьбах. Молодежь приглядывалась друг к другу на гуляньях.
- Среда: «Лакомка»
В этот день теща пекла блины и ждала на угощение зятя, всячески показывала ему свое расположение.
- Четверг: «Разгул»
Начиналась Широкая Масленица. Люди повсеместно начинали веселье, которое сопровождалось соревнованиями, масленичными запевами, танцами и пированием. А главным событием был штурм снежного городка.
- Пятница: «Тещины вечерки»
В пятницу проявить свое гостеприимство должен был зять. Дочь готовила угощение и пекла блины, а зять старался во всем угодить теще и показать, как он ее уважает.
- Суббота: «Золовкины посиделки»
В субботу родственники мужа шли в гости к молодым, и невестка угощала их блинами. Родня невестки преподносила подарок золовке — сестре мужа.
- Воскресенье: «Проводы»
Главный и последний день Масленицы в народе называют Прощеным воскресеньем, или Целовальником. В этот день принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды, а также посещать могилы усопших родственников. В воскресенье также проходят большие гулянья со сжиганием чучела Масленицы, а с понедельника начинается Великий пост.
А что нельзя делать на Масленицу?
У этого праздника есть не только веселые традиции, но и целый список запретов. Так, во время праздничной недели нельзя:
- брать в руки иголку и нитку — считалось, что можно "зашить" свою удачу и счастье;
- плакать — слезы на Масленицу предвещали год, полный огорчений;
- отказывать в угощении гостям — иначе можно накликать бедность;
- ссориться и сквернословить — год пройдет в раздорах и конфликтах;
- встречать Масленицу в грязном доме — к Прощеному воскресенью он должен сиять чистотой, символизируя очищение перед Великим постом.
