В Рубцовске и Алейске ожидается превышение опасных отметок уровня воды

В Алтайском крае прогнозируют скорое вскрытие реки Алей из-за теплой погоды

06 апреля 2026, 13:12, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае прогнозируют вскрытие реки Алей, что может привести к превышению опасных отметок уровня воды в Рубцовске и Алейске, сообщает ТАСС.

«В регионе в ближайшие дни ожидается до +20 градусов, ночью — до +4», — отметили в Западно-Сибирском УГМС.

Постепенное вскрытие рек ожидается на этой неделе на территории большей части Западной Сибири, где ночные температуры воздуха уже перешагнули нулевой порог.

В Новосибирскую область после солнечных выходных пришла пасмурная погода с туманами и дождями. 6 апреля днем в регионе потеплеет до +15 градусов.

В Кузбассе плюсовая температура — до +3 градусов — установилась и в ночное время. Днем в понедельник ожидается потепление до +17 градусов. Часть рек уже освободилась ото льда, но в большинстве районов продолжается ледоход — уровень воды поднялся, но не достиг опасных отметок.

Холоднее всего в Томской области, где ночью температура опустится до -6...-11 градусов. На конец недели синоптики прогнозируют вскрытие рек, на территории региона введен режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске начали дробление льда на реке Алей для защиты города от паводка. Специалисты поднимают сегментные затворы, чтобы разломать метровый ледяной покров.