Когда Прощеное воскресенье в 2026 году и перед кем в этот день нужно извиниться?
Нужно не только уметь искренне просить прощения, но и принимать его от других
18 января 2026, 07:10, ИА Амител
Прощеное воскресенье – это важный день в православном календаре. Именно после него начинается Великий пост – самый трудный и долгий в христианстве. Накануне тяжелого испытания души и тела верующие просят друг у друга прощения.
О том, когда Прощеное воскресенье наступит в 2026 году, почему в этот день принято просить прощения и это сделать правильно, – в материале amic.ru.
Что за праздник Прощеное воскресенье и как он возник?
Традиции Прощеного воскресенья восходят к временам зарождения христианства, а именно – Великого Поста. Египетские монахи на 40 дней уходили из храмов в пустыню, где все семь недель проводили в уединении и молитве. Из такого отшельничества возвращались далеко не все, ведь жизнь в пустыне была изнуряющей и очень опасной.
Монахи понимали, что могут больше никогда не увидеться. Поэтому перед тем как отправиться в путь, они просили друг у друга прощения за все плохое. Со временем эта традиция укрепилась в христианстве. Чтобы почтить память тех, кто зарождал веру, православные тоже просят друг у друга прощения за все. Считается, что не получится покаяться и очистить душу во время Великого поста, если пройти его с обидой на душе.
В Евангелие тоже есть важные строчки о прощении:
«Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6: 15).
Поэтому в Прощеное воскресенье православные прощают не только друзей, но и врагов.
Когда Прощеное воскресенье празднуют в 2026 году?
Что принято делать в Прощеное воскресенье?
Конечно, самая главная традиция – это просить прощения у своих близких.
В храмах в этот день проводят особенные богослужения. Накануне Великого поста священники вспоминают изгнание Адама из рая за его нарушение Божьих заповедей. Церковь призывает верующих "плакать" о своих грехах, как это делал Адам. Кроме того, во время литургии в храмах читают Евангелие от Матфея, где рассказывается о посте и прощении грехов. После священник читает молитву и просит прощения у своих прихожан, которые в ответ делают то же самое.
Отметим, что Прощеное воскресенье всегда выпадает на конец масленичной недели. В это время в России с размахом провожают зиму: едят блины и сжигают чучело. К гуляньям и поеданию блинов Церковь относится лояльно. Однако языческую традицию с чучелом не одобряет и не рекомендует верующим участвовать в подобных ритуалах.
А как правильно просить прощения в этот день?
Для того чтобы попросить прощения, не нужно особых ритуалов – просто сделайте это искренне и осознанно. Даже священники говорят, что достаточно сказать лишь фразу "прости меня".
Кроме того, в этот день нужно прощать окружающих. Даже если вы не до конца понимаете, за что человек просит у вас прощения, все равно примите его. Так вы поможете человеку снять груз с души.
Если человек действительно причинил вам боль, и вы не готовы ее забыть, Церковь все равно рекомендует простить его. Так вы дадите обидчику понять, что не планируете возмездия и принимаете его таким, какой он есть.
