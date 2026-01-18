Традиции Прощеного воскресенья восходят к временам зарождения христианства, а именно – Великого Поста. Египетские монахи на 40 дней уходили из храмов в пустыню, где все семь недель проводили в уединении и молитве. Из такого отшельничества возвращались далеко не все, ведь жизнь в пустыне была изнуряющей и очень опасной.

Монахи понимали, что могут больше никогда не увидеться. Поэтому перед тем как отправиться в путь, они просили друг у друга прощения за все плохое. Со временем эта традиция укрепилась в христианстве. Чтобы почтить память тех, кто зарождал веру, православные тоже просят друг у друга прощения за все. Считается, что не получится покаяться и очистить душу во время Великого поста, если пройти его с обидой на душе.

В Евангелие тоже есть важные строчки о прощении:

«Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6: 15).

Поэтому в Прощеное воскресенье православные прощают не только друзей, но и врагов.