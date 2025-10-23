Матвиенко предложила изменить ставку по семейной ипотеке

По ее словам, ставка должна исходить из того, сколько в семье детей

23 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, пишет ТАСС.

«Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей – чем больше детей, тем ниже ставка», – заявила она на заседании Совета.

Эта инициатива стала частью комплексного обсуждения мер поддержки семей с детьми. Ранее, 19 октября, в Минфин уже направлялось предложение о снижении ставки по семейной ипотеке до 2% для многодетных семей.

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов развил тему, напомнив, что его партия предлагала полностью обнулить ипотечную ставку для многодетных семей, где родителям не более 35 лет. По его мнению, такие меры могут существенно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Параллельно в Госдуме рассматривают и другие подходы к льготному кредитованию. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что "ипотека по профессиям" также может стать эффективным инструментом стимулирования граждан к выбору определенных видов профессиональной деятельности.