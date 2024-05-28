Мэр Барнаула поздравил пограничников с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал сотрудникам службы крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и успехов в работе

28 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил воинов-пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

"Уважаемые воины-пограничники и ветераны службы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы доблестно охраняете государственную границу нашей страны, защищаете территориальную целостность и суверенитет России. Ваша самоотверженность, добросовестность, бдительность являются залогом безопасности и спокойствия россиян.

Многие барнаульцы посвятили свою жизнь защите рубежей нашей Родины. Сегодня, продолжая традиции старшего поколения, наши земляки доблестно исполняют воинский долг. Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю является надежным щитом нашего государства.

Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, мужество, самоотверженность, преданность Отечеству и высочайший профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма, успехов в службе на благо нашей великой Родины!"

День пограничника в России ежегодно отмечают 28 мая. Именно в этот день в 1918 году появился декрет об учреждении Пограничной охраны. Однако праздновать эту дату начали только в 1958-м, а до этого пограничники считали своим праздником 15 февраля.

В современной России празднование Дня пограничника 28 мая было закреплено указом президента в 1994 году.