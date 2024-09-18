Местами туман. О погоде в Алтайском крае 18 сентября

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

18 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Туман / Фото: unsplash.com

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае 18 сентября. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, день пройдет преимущественно без осадков.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.