Местами туман. О погоде в Алтайском крае 18 сентября
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с
18 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Туман / Фото: unsplash.com
От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае 18 сентября. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, день пройдет преимущественно без осадков.
В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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