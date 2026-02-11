НОВОСТИСпорт

Министр спорта призвал запретить сменившим гражданство спортсменам въезд в РФ

Он уверен, что "мы к этому придем"

11 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Антона Дегтярева

Спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, необходимо запретить въезд в страну, заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Его слова приводит ТАСС.

«Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — считает Дегтярев.

Он посетовал, что спортсменов обеспечивают тренерами и базами, а они "бросают паспорт и уезжают". Министр убежден, что их нужно не только "всего лишить", но и запретить "пользование нашими объектами спорта".

«И мы к этому придем», — подчеркнул он.

Ранее в Госдуме призвали разобраться, почему умная молодежь уезжает за границу.

Комментарии 14

Avatar Picture
Добрый

21:50:33 11-02-2026

Уезжают где больше можно заработать. Не кто не зочет за 30тыс работать. А то и меньше.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:53 12-02-2026

Добрый (21:50:33 11-02-2026) Уезжают где больше можно заработать. Не кто не зочет за 30ты... С такими грамматическими ошибками и 30 тыс навряд ли заработаешь.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:58 11-02-2026

В баню сходил?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:23:57 11-02-2026

Как они огорчатся...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:14 12-02-2026

На каком основании? Они являются гражданами РФ по рождению не смотря на "отказ", не имеют проблем законом, их спортивные успехи это их собственные достижения. Если бы из любого ребёнка тренера могли сделать чемпиона, то этот вопрос не стоял так остро. То есть по сути, только потому что они не нравятся этой чиновничьей роже?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

07:47:15 12-02-2026

И нейтральных туда же.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:06 12-02-2026

Поддерживаю.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:53:11 12-02-2026

Типа умную мысль высказал? Как же уже надоели эти глупые чинуши

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:45 12-02-2026

Такое мурло не может занимать министерский пост. Нет никаких оснований для подобных санкций. Это противозаконно. Лично я плевать хотел на всяких лдпровцев с временным удостоверением в кармане.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:12 12-02-2026

И чиновников с двойным гражданством тоже. И грефа в том числе

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:42 12-02-2026

Гость (08:33:12 12-02-2026) И чиновников с двойным гражданством тоже. И грефа в том числ... Тогда чиновников не останется :)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:03:32 12-02-2026

У них там профдеформация такая что ле - "Запретить, запретить, запретить !!!" Или комплексы детские?? А ведь были когда-то на людей похожи..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:58 12-02-2026

и этот чиновник должен защищать российских спортсменов и предпринимать все необходимое, что бы они вернулись на мировую арену, а он сам не верит, что подобное может когда-то произойти.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:16 12-02-2026

В который раз убеждаюсь, что высокая должность сама по себе ума не добавляет. А Дегтяреву тем более.

  3 Нравится
Ответить
