Министр спорта призвал запретить сменившим гражданство спортсменам въезд в РФ
Он уверен, что "мы к этому придем"
11 февраля 2026, 21:30, ИА Амител
Спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, необходимо запретить въезд в страну, заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Его слова приводит ТАСС.
«Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — считает Дегтярев.
Он посетовал, что спортсменов обеспечивают тренерами и базами, а они "бросают паспорт и уезжают". Министр убежден, что их нужно не только "всего лишить", но и запретить "пользование нашими объектами спорта".
«И мы к этому придем», — подчеркнул он.
Ранее в Госдуме призвали разобраться, почему умная молодежь уезжает за границу.
21:50:33 11-02-2026
Уезжают где больше можно заработать. Не кто не зочет за 30тыс работать. А то и меньше.
09:03:53 12-02-2026
Добрый (21:50:33 11-02-2026) Уезжают где больше можно заработать. Не кто не зочет за 30ты... С такими грамматическими ошибками и 30 тыс навряд ли заработаешь.
21:53:58 11-02-2026
В баню сходил?
23:23:57 11-02-2026
Как они огорчатся...
00:08:14 12-02-2026
На каком основании? Они являются гражданами РФ по рождению не смотря на "отказ", не имеют проблем законом, их спортивные успехи это их собственные достижения. Если бы из любого ребёнка тренера могли сделать чемпиона, то этот вопрос не стоял так остро. То есть по сути, только потому что они не нравятся этой чиновничьей роже?
07:47:15 12-02-2026
И нейтральных туда же.
07:51:06 12-02-2026
Поддерживаю.
07:53:11 12-02-2026
Типа умную мысль высказал? Как же уже надоели эти глупые чинуши
08:02:45 12-02-2026
Такое мурло не может занимать министерский пост. Нет никаких оснований для подобных санкций. Это противозаконно. Лично я плевать хотел на всяких лдпровцев с временным удостоверением в кармане.
08:33:12 12-02-2026
И чиновников с двойным гражданством тоже. И грефа в том числе
09:26:42 12-02-2026
Гость (08:33:12 12-02-2026) И чиновников с двойным гражданством тоже. И грефа в том числ... Тогда чиновников не останется :)
09:03:32 12-02-2026
У них там профдеформация такая что ле - "Запретить, запретить, запретить !!!" Или комплексы детские?? А ведь были когда-то на людей похожи..
10:38:58 12-02-2026
и этот чиновник должен защищать российских спортсменов и предпринимать все необходимое, что бы они вернулись на мировую арену, а он сам не верит, что подобное может когда-то произойти.
12:14:16 12-02-2026
В который раз убеждаюсь, что высокая должность сама по себе ума не добавляет. А Дегтяреву тем более.