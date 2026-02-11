Министр спорта призвал запретить сменившим гражданство спортсменам въезд в РФ

Он уверен, что "мы к этому придем"

11 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Антона Дегтярева

Спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, необходимо запретить въезд в страну, заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Его слова приводит ТАСС.

«Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — считает Дегтярев.

Он посетовал, что спортсменов обеспечивают тренерами и базами, а они "бросают паспорт и уезжают". Министр убежден, что их нужно не только "всего лишить", но и запретить "пользование нашими объектами спорта".

«И мы к этому придем», — подчеркнул он.

