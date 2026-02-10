В Госдуме призвали разобраться, почему умная молодежь уезжает за границу
Почти половина самых успешных студентов ведущих российских вузов покидает страну
10 февраля 2026, 13:42, ИА Амител
При определении числа бюджетных мест в российских вузах нужно учитывать масштабы отъезда студентов за границу, заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Смолин отметил, что миграционные тенденции должны учитываться при формировании контрольных цифр приема и разрешении на платный набор для вузов. Он также добавил, что цифровые технологии позволяют миграционным службам эффективно отслеживать перемещения студентов.
Депутат указал на исследование 2021 года, проведенное под руководством Ярослава Кузьминова из Высшей школы экономики, которое показало, что почти половина самых успешных студентов ведущих российских вузов уезжают за границу еще во время обучения на бакалавриате.
По мнению Смолина, при распределении государственных мест и утверждении платного набора следует учитывать, где выпускники планируют работать после окончания учебы.
«Даже если человек с более низкими баллами ЕГЭ остается в стране, он приносит больше пользы, чем тот, кто с высокими баллами уезжает за границу и развивает науку, человеческий потенциал и экономику в других странах», — заключил Смолин.
Ранее в РАН призвали отменить ЕГЭ и "вернуть научную часть" в школы, чтобы повысить престиж профессии ученого и побороть утечку мозгов из России.
Потому что УМНАЯ, вот и уезжает.
в думе не умные люди раз не знают почему
Да лааадно... не смишно же
Интересно, почему
молодежь у нас и правда умная, думает умом, а не сердцем. У нее патриотизм на втором месте после денег. Это в Госдуме наши депутаты при деньгах так патриотичны. О чем еще им думать - конечно, о патриотизме, когда себя, своих детей и внуков обеспечили. Если бы наша Госдума, Правительство думали и делали все, чтобы улучшить благосостояние людей, не уезжала бы молодежь. Улучшение благосостояния людей это не только льготы и дотации, но наличие высокооплачиваемой работы, доступность жилья и комфортная экологическая среда
уж за границей-то благосостояние отличное))))))))))))))) пусть уезжают, помыкаются и вернутся, только вот запускать их нужно будет через хороший фильтр.
При разборках, главное, не выйти на самих себя.
Разобраться с причинами, блин, смешные)))) Очень много лет назад была реклама банка "Империал": "кормить надо лучше, тогда не улетят".
Это вообще не первый фактор. Ученые часто бессребреники. Основная причина отсутствие перспектив развития, технологической базы, карьерного роста и всё в таком роде
Ответ кроется в недавней статье на этом же сайте. Где парень из Барнаула усовершенствует какие-то ряд лекарств, учится в аспирантуре, ему уже 26 лет и получают стипендию 10 000 руб. Просто он из той половины, что решили не уехать.
А дети думцев?
дурнее себя ищут
За ихнюю зарплату можно озаботится почему птицы мигрируют , рыбы мутируют, хвосты у кошек вибрируют.
Короче молодцы.
Бабло идет и васякот
почему умная молодежь уезжает за границу --- да все знают
Из-за многолетней "деятельности" Думы и уезжают. НОворотила Дума, за сто лет не разгребёшь. Обобрали народ, обездолили молодежь и удтвляются, почему они уезжают. А почему у думцев по нескольку гражданств было, а может и сейчас, вот вопрос? И главный вопрос, а когда думцы свалят отсюда и оставят в покое разворованную страну.
За границей тепло и раз в 10 больше платят.
Если бы Россия экономически, технологически и социально превосходила мировые страны, то образованная молодежь мира стремилась в Россию. Чё тут не понятно?
Приведу конкретный пример. Мой знакомый окончил Томский Государственный Университет и остался там работать младшим научным сотрудником. Дома я видел у него много книг, запомнил самое простое для меня название: "Расчёт баллистической траектории неуправляемых снарядов". Т.е. уровень понятен... Был сокращён, уже 10 лет работает в Германии и сейчас получает зарплату, после вычета налогов 5500 евро на руки. Получается в России он был не нужен, сократили. + стало опасно, многих ученых посадили. Дмитрия Колкера, питающегося через трубку на последней стадии рака отправили в СИЗО обвинив с гос измене, хотя его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ. Вот и уезжают, кто поумней тот раньше, кто патриот, тот позже, если успеет...
Гость (02:22:07 11-02-2026) Где там работает?... Примерно в таком же институте, изучает влияние электромагнитных полей от сотовой связи на насекомых и птиц.
Элитка своих дитяток отправляла во всякие Лондоны,из всевозможных каналов вроде тнт сочилось пренебрежение к своей стране,ее продукции и вообще жизни в ней. Вот мозги и обработали. До кучи еще причины которые описали выше
решение простое: не выдавать загран до 60 лет владельцам дипломов о высшем образовании, медалистам, олимпиадникам, и если средний балл по аттестату выше 3.
Умная молодежь уезжает за границу, уверенная в себе, своих знаниях и возможностях. Они доверяют правительству и обществу страны, куда переехали. Искренне раз за них.
Серьёзно?!