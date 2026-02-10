В Госдуме призвали разобраться, почему умная молодежь уезжает за границу

Почти половина самых успешных студентов ведущих российских вузов покидает страну

10 февраля 2026, 13:42, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

При определении числа бюджетных мест в российских вузах нужно учитывать масштабы отъезда студентов за границу, заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Смолин отметил, что миграционные тенденции должны учитываться при формировании контрольных цифр приема и разрешении на платный набор для вузов. Он также добавил, что цифровые технологии позволяют миграционным службам эффективно отслеживать перемещения студентов.

Депутат указал на исследование 2021 года, проведенное под руководством Ярослава Кузьминова из Высшей школы экономики, которое показало, что почти половина самых успешных студентов ведущих российских вузов уезжают за границу еще во время обучения на бакалавриате.

По мнению Смолина, при распределении государственных мест и утверждении платного набора следует учитывать, где выпускники планируют работать после окончания учебы.

«Даже если человек с более низкими баллами ЕГЭ остается в стране, он приносит больше пользы, чем тот, кто с высокими баллами уезжает за границу и развивает науку, человеческий потенциал и экономику в других странах», — заключил Смолин.

Ранее в РАН призвали отменить ЕГЭ и "вернуть научную часть" в школы, чтобы повысить престиж профессии ученого и побороть утечку мозгов из России.