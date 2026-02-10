НОВОСТИНаука и образование

В Госдуме призвали разобраться, почему умная молодежь уезжает за границу

Почти половина самых успешных студентов ведущих российских вузов покидает страну

10 февраля 2026, 13:42, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru
При определении числа бюджетных мест в российских вузах нужно учитывать масштабы отъезда студентов за границу, заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Смолин отметил, что миграционные тенденции должны учитываться при формировании контрольных цифр приема и разрешении на платный набор для вузов. Он также добавил, что цифровые технологии позволяют миграционным службам эффективно отслеживать перемещения студентов.

Депутат указал на исследование 2021 года, проведенное под руководством Ярослава Кузьминова из Высшей школы экономики, которое показало, что почти половина самых успешных студентов ведущих российских вузов уезжают за границу еще во время обучения на бакалавриате.

По мнению Смолина, при распределении государственных мест и утверждении платного набора следует учитывать, где выпускники планируют работать после окончания учебы.

«Даже если человек с более низкими баллами ЕГЭ остается в стране, он приносит больше пользы, чем тот, кто с высокими баллами уезжает за границу и развивает науку, человеческий потенциал и экономику в других странах», — заключил Смолин.

Ранее в РАН призвали отменить ЕГЭ и "вернуть научную часть" в школы, чтобы повысить престиж профессии ученого и побороть утечку мозгов из России.

Встреча со студентами/ фото: пресс-служба АРО ЛДПР

Жить, учиться и работать в достойных условиях: чего хотят студенты Алтайского края

О том, что выпускникам вузов не хватает современных знаний о производстве, говорят и работодатели
Комментарии 27


Гость

13:43:57 10-02-2026

Потому что УМНАЯ, вот и уезжает.

  


Гость

13:53:49 10-02-2026

в думе не умные люди раз не знают почему

  


Гость

13:55:59 10-02-2026

Да лааадно... не смишно же

  


Гость

13:56:30 10-02-2026

Интересно, почему

  


гость

13:57:15 10-02-2026

молодежь у нас и правда умная, думает умом, а не сердцем. У нее патриотизм на втором месте после денег. Это в Госдуме наши депутаты при деньгах так патриотичны. О чем еще им думать - конечно, о патриотизме, когда себя, своих детей и внуков обеспечили. Если бы наша Госдума, Правительство думали и делали все, чтобы улучшить благосостояние людей, не уезжала бы молодежь. Улучшение благосостояния людей это не только льготы и дотации, но наличие высокооплачиваемой работы, доступность жилья и комфортная экологическая среда

  


Гость

14:56:54 10-02-2026

гость (13:57:15 10-02-2026) молодежь у нас и правда умная, думает умом, а не сердцем. У ...
уж за границей-то благосостояние отличное))))))))))))))) пусть уезжают, помыкаются и вернутся, только вот запускать их нужно будет через хороший фильтр.

  


Гость

13:58:47 10-02-2026

При разборках, главное, не выйти на самих себя.

  


Гость

13:59:27 10-02-2026

Разобраться с причинами, блин, смешные)))) Очень много лет назад была реклама банка "Империал": "кормить надо лучше, тогда не улетят".

  


Гость

16:42:33 10-02-2026

Гость (13:59:27 10-02-2026) Разобраться с причинами, блин, смешные)))) Очень много лет ...
Это вообще не первый фактор. Ученые часто бессребреники. Основная причина отсутствие перспектив развития, технологической базы, карьерного роста и всё в таком роде

  


Гость

14:13:15 10-02-2026

Ответ кроется в недавней статье на этом же сайте. Где парень из Барнаула усовершенствует какие-то ряд лекарств, учится в аспирантуре, ему уже 26 лет и получают стипендию 10 000 руб. Просто он из той половины, что решили не уехать.

  


гость

14:16:45 10-02-2026

А дети думцев?

  


Гость

14:18:57 10-02-2026

дурнее себя ищут

  


Гость

14:32:03 10-02-2026

За ихнюю зарплату можно озаботится почему птицы мигрируют , рыбы мутируют, хвосты у кошек вибрируют.
Короче молодцы.
Бабло идет и васякот

  


Гость

16:37:28 10-02-2026

Гость (14:32:03 10-02-2026) За ихнюю зарплату можно озаботится почему птицы мигрируют , ... Что такое "ихнюю" ?

  


Гость

14:53:02 10-02-2026

почему умная молодежь уезжает за границу --- да все знают

  


гость

15:15:09 10-02-2026

Из-за многолетней "деятельности" Думы и уезжают. НОворотила Дума, за сто лет не разгребёшь. Обобрали народ, обездолили молодежь и удтвляются, почему они уезжают. А почему у думцев по нескольку гражданств было, а может и сейчас, вот вопрос? И главный вопрос, а когда думцы свалят отсюда и оставят в покое разворованную страну.

  


Гость

15:44:53 10-02-2026

За границей тепло и раз в 10 больше платят.

  


Пузырек

16:22:38 10-02-2026

Гость (14:56:54 10-02-2026) уж за границей-то благосостояние отличное))))))))))))))... Много вернулось? Хорошо таким, как Вы, жить в параллельной вселенной. Дайте рецепт медикаментов.

  


Гость

16:52:03 10-02-2026

Если бы Россия экономически, технологически и социально превосходила мировые страны, то образованная молодежь мира стремилась в Россию. Чё тут не понятно?

  


Гость

19:16:42 10-02-2026

Приведу конкретный пример. Мой знакомый окончил Томский Государственный Университет и остался там работать младшим научным сотрудником. Дома я видел у него много книг, запомнил самое простое для меня название: "Расчёт баллистической траектории неуправляемых снарядов". Т.е. уровень понятен... Был сокращён, уже 10 лет работает в Германии и сейчас получает зарплату, после вычета налогов 5500 евро на руки. Получается в России он был не нужен, сократили. + стало опасно, многих ученых посадили. Дмитрия Колкера, питающегося через трубку на последней стадии рака отправили в СИЗО обвинив с гос измене, хотя его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ. Вот и уезжают, кто поумней тот раньше, кто патриот, тот позже, если успеет...

  


Гость

02:22:07 11-02-2026

Гость (19:16:42 10-02-2026) Приведу конкретный пример. Мой знакомый окончил Томский Госу... Где там работает?

  


Гость

18:19:19 11-02-2026

Гость (02:22:07 11-02-2026) Где там работает?... Примерно в таком же институте, изучает влияние электромагнитных полей от сотовой связи на насекомых и птиц.

  


Гость

02:23:58 11-02-2026

Элитка своих дитяток отправляла во всякие Лондоны,из всевозможных каналов вроде тнт сочилось пренебрежение к своей стране,ее продукции и вообще жизни в ней. Вот мозги и обработали. До кучи еще причины которые описали выше

  


Гость

08:52:52 11-02-2026

решение простое: не выдавать загран до 60 лет владельцам дипломов о высшем образовании, медалистам, олимпиадникам, и если средний балл по аттестату выше 3.

  


Гервандт Бабеич

09:15:10 11-02-2026

Гость (08:52:52 11-02-2026) решение простое: не выдавать загран до 60 лет владельцам дип... Тащить и не пущать!!!

  


Гость

10:53:44 11-02-2026

Умная молодежь уезжает за границу, уверенная в себе, своих знаниях и возможностях. Они доверяют правительству и обществу страны, куда переехали. Искренне раз за них.

  


Гость

19:07:03 17-02-2026

Серьёзно?!

  

