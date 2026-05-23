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Модели из Алтайского края завоевали титулы на международном конкурсе в Москве

Награды участникам вручал стилист и шоумен Сергей Зверев

23 мая 2026, 07:32, ИА Амител

Конкурс красоты "Мировая модель" / Фото: предоставлено участниками

Представители Алтайского края успешно выступили в финале международного конкурса "Мировая модель", который проходил в Москве с 2 по 4 мая. Участники из Барнаула получили сразу несколько титулов, а награды им вручал стилист и шоумен Сергей Зверев. На конкурсе регион представили модели Международного модельного агентства Татьяны Жилиной. В финале участвовали Милана Казакова, Виктория Житарчук, Дарья Плетнева и Даниил Мамаев.

По итогам конкурса Милана Казакова получила титул "Мировая красавица" и стала второй вице-мисс "Мировая модель". Викторию Житарчук признали "Мировой фотомоделью". Дарья Плетнева получила титул "Лучшая модель мира" и награду "Олицетворение красоты". Даниил Мамаев стал обладателем титула "Мировая модель".

В агентстве отметили, что участники достойно представили Алтайский край и показали высокий уровень подготовки. Сейчас продолжается набор в школу моделей. На обучение приглашают детей от 5 лет, девушек, парней и женщин без возрастных ограничений.

Агентство работает в fashion-индустрии Алтайского края и Сибири уже 16 лет и является официальным представителем российских и международных конкурсов красоты.

Татьяна Жилина/Фото: amic.ru

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Красота и мода
       

Комментарии 6

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Гость

08:34:05 23-05-2026

Модель чего?

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Шинник

09:56:09 23-05-2026

Гость (08:34:05 23-05-2026) Модель чего? ... Человека

  11 Нравится
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Гость

09:21:47 23-05-2026

Можешь прекрасной жизни...
Но это не точно!...

  -4 Нравится
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Гость

16:53:10 23-05-2026

отвратно выглядит

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Гость

09:11:36 25-05-2026

Я бы его вообще к детям не подпускал. Родила царица в ночь не то сына не то дочь.

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Гость

09:29:11 25-05-2026

Гермафродиты какие-то. А нечто губастое в синем и в короне с погонялом "Зверев" это вообще кто? По моему оно своим видом пропагандирует запрещённое.

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