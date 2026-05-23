Модели из Алтайского края завоевали титулы на международном конкурсе в Москве
Награды участникам вручал стилист и шоумен Сергей Зверев
23 мая 2026, 07:32, ИА Амител
Представители Алтайского края успешно выступили в финале международного конкурса "Мировая модель", который проходил в Москве с 2 по 4 мая. Участники из Барнаула получили сразу несколько титулов, а награды им вручал стилист и шоумен Сергей Зверев. На конкурсе регион представили модели Международного модельного агентства Татьяны Жилиной. В финале участвовали Милана Казакова, Виктория Житарчук, Дарья Плетнева и Даниил Мамаев.
По итогам конкурса Милана Казакова получила титул "Мировая красавица" и стала второй вице-мисс "Мировая модель". Викторию Житарчук признали "Мировой фотомоделью". Дарья Плетнева получила титул "Лучшая модель мира" и награду "Олицетворение красоты". Даниил Мамаев стал обладателем титула "Мировая модель".
В агентстве отметили, что участники достойно представили Алтайский край и показали высокий уровень подготовки. Сейчас продолжается набор в школу моделей. На обучение приглашают детей от 5 лет, девушек, парней и женщин без возрастных ограничений.
Агентство работает в fashion-индустрии Алтайского края и Сибири уже 16 лет и является официальным представителем российских и международных конкурсов красоты.
08:34:05 23-05-2026
Модель чего?
09:56:09 23-05-2026
Гость (08:34:05 23-05-2026) Модель чего? ... Человека
09:21:47 23-05-2026
Можешь прекрасной жизни...
Но это не точно!...
16:53:10 23-05-2026
отвратно выглядит
09:11:36 25-05-2026
Я бы его вообще к детям не подпускал. Родила царица в ночь не то сына не то дочь.
09:29:11 25-05-2026
Гермафродиты какие-то. А нечто губастое в синем и в короне с погонялом "Зверев" это вообще кто? По моему оно своим видом пропагандирует запрещённое.