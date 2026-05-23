Модели из Алтайского края завоевали титулы на международном конкурсе в Москве

Награды участникам вручал стилист и шоумен Сергей Зверев

23 мая 2026, 07:32, ИА Амител

Конкурс красоты "Мировая модель" / Фото: предоставлено участниками

Представители Алтайского края успешно выступили в финале международного конкурса "Мировая модель", который проходил в Москве с 2 по 4 мая. Участники из Барнаула получили сразу несколько титулов, а награды им вручал стилист и шоумен Сергей Зверев. На конкурсе регион представили модели Международного модельного агентства Татьяны Жилиной. В финале участвовали Милана Казакова, Виктория Житарчук, Дарья Плетнева и Даниил Мамаев.

По итогам конкурса Милана Казакова получила титул "Мировая красавица" и стала второй вице-мисс "Мировая модель". Викторию Житарчук признали "Мировой фотомоделью". Дарья Плетнева получила титул "Лучшая модель мира" и награду "Олицетворение красоты". Даниил Мамаев стал обладателем титула "Мировая модель".

В агентстве отметили, что участники достойно представили Алтайский край и показали высокий уровень подготовки. Сейчас продолжается набор в школу моделей. На обучение приглашают детей от 5 лет, девушек, парней и женщин без возрастных ограничений.

Агентство работает в fashion-индустрии Алтайского края и Сибири уже 16 лет и является официальным представителем российских и международных конкурсов красоты.