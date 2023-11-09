На Алтае экс-депутат выплатил 4 млн за разбитое авто, которое хотели забрать приставы

Владелец умышленно привел Range Rover в состояние, когда его эксплуатация невозможна

09 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: freepik.com

С бывшего депутата АКЗС Максима Степина в полном объеме взыскали деньги за разбитый автомобиль Range Rover Evogue, сообщает алтайское управление службы судебных приставов.

В октябре 2023 года краевой суд постановил обратить в доход государства имущество депутата. Речь идет о квартире в Новосибирске, нежилом помещении в Сочи возле береговой полосы, парковочном месте в Барнауле и автомобиле Range Rover Evogue. Общая стоимость имущества на момент покупки превышала 15 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

Поскольку собственник умышленно привел Range Rover в состояние, когда его эксплуатация невозможна, пристав обратился в суд с просьбой заменить автомобиль денежным эквивалентом в размере 4 млн рублей.

"Суд удовлетворил требования. Денежные средства взысканы в полном объеме", – рассказали в ведомстве.

Напомним, полномочия Степина были прекращены в 2021 году. Как сообщал amic.ru в 2020 году, он стал одним из депутатов, у которых, судя по декларациям, вообще не было личных автомобилей.