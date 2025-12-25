Налоговая не смогла отсудить у алтайских дорожников 1,5 млн рублей пеней

Служба слишком поздно насчитала пени для "Барнаульского ДСУ-4"

25 декабря 2025, 15:27, ИА Амител

Федеральная налоговая служба попыталась взыскать с "Барнаульского ДСУ-4" 1,5 млн рублей, но проиграла суд в Алтайском крае. Арбитражный суд отказал налоговой инспекции в восстановлении пропущенного срока для подачи иска, поддержав позицию дорожной компании, сообщает "Толк".

Налоговики требовали взыскать с предприятия сумму пеней, которая возникла после перерасчета в конце 2024 года. Они были связаны с окончанием действия моратория на применение дифференцированной ставки, однако сама первоначальная задолженность по налогам относилась к 2016–2018 годам. ФНС подала в суд ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока, пояснив, что возможность перерасчета появилась только недавно. Однако суд с доводами налоговиков не согласился и отказал в удовлетворении их требований.

«Приведенная инспекцией причина пропуска срока носит организационный характер и не может являться уважительной для восстановления срока для обращения в суд с исковым заявлением», – отметил суд.

Поскольку срок для обращения был пропущен без уважительных причин, восстановить его нельзя: уплату пеней просить поздно. Это редкий случай, когда судебный спор завершился не в пользу кредиторов "Барнаульского ДСУ-4", которое регулярно фигурирует в судах по искам различных организаций.

Напомним, ранее в отношении экс-руководителя предприятия Николая Данилина были выдвинуты обвинения в организации преступной группы. Ее целью, по версии следствия, было хищение государственных средств, выделенных на содержание дорог, на общую сумму 37,7 миллиона рублей.